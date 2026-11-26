Wie hat sich die AMD Aktie zuletzt entwickelt? Die AMD Aktie schloss am 25.11.2026 an der Nasdaq bei 406,03 US-Dollar (minus 1,75 Prozent) und liegt rund 38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 658,52 Dollar.

Was zeigt die AMD Aktienanalyse zu den Quartalszahlen? Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrum um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar; für das vierte Quartal erwartet AMD rund 17 Milliarden Dollar.

Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von 54 Analysten liegt bei 48 Kaufen, 6 Halten und 0 Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 650 Dollar; das ist keine Prognose von aktiencheck.de.

Warum steht die AMD Aktie unter Druck? Belastend wirken der Abverkauf der KI-Werte, Inflation und erwartete Zinserhöhung sowie die Anmeldung von rund 337 Millionen Aktien zum Weiterverkauf.

Wann legt AMD die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 werden voraussichtlich Anfang Februar 2027 erwartet; ein offizielles Datum war bis zum 26.11.2026 nicht bestätigt.