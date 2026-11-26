Die AMD Aktie (Ticker AMD, ISIN US0079031078) schloss am Mittwoch, 25.11.2026, an der Nasdaq bei 406,03 US-Dollar, ein Minus von 1,75 Prozent – nachdem sie im Tagesverlauf zeitweise bis auf 370,40 Dollar abgesackt war, ein Minus von rund 9 Prozent. Der KI-Abverkauf vor Thanksgiving hat die Aktie innerhalb eines Monats um mehr als 20 Prozent gedrückt; vom 52-Wochen-Hoch bei 658,52 Dollar fehlen 38 Prozent. Die AMD Aktienanalyse klärt, was hinter dem Absturz steckt und wie die AMD Aktienprognose der Analysten aussieht.
AMD Aktienanalyse: 38 Prozent unter dem Hoch, Umsatz plus 45 Prozent, 337 Millionen Aktien zum Weiterverkauf angemeldet – ist der Abverkauf der AMD Aktie übertrieben?
Die AMD Aktie schloss am 25.11.2026 an der Nasdaq bei 406,03 US-Dollar, nach einem Tagestief von 370,40 Dollar. Die AMD Aktienanalyse zu Zahlen, Warrants, Bewertung, Chart und der AMD Aktienprognose des Analysten-Konsenses.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc.
- Ticker
- AMD
- ISIN
- US0079031078
- Handelsplatz
- Nasdaq (USD); EUR-Kurs Tradegate: 371,05 € (25.11., 21:59 Uhr MEZ)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- Dividende
- keine
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, voraussichtlich Anfang Februar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 25.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs 25.11.2026, 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ)
Die AMD Aktienanalyse zeigt einen Konzern, dessen Geschäft so schnell wächst wie kaum ein anderer – und dessen Aktie trotzdem fällt. Die AMD Aktie leidet unter drei Dingen zugleich: der Sorge, ob die gigantischen KI-Investitionen Erträge bringen, dem Marktumfeld mit hoher Inflation und erwarteter Zinserhöhung, und einem Überhang aus angemeldeten Aktien.
Der Auslöser
Warum fällt die AMD Aktie so stark?
Am 24.11. fiel die AMD Aktie um 8,86 Prozent auf 413,27 Dollar, am 25.11. folgte ein weiterer Rutsch bis auf 370,40 Dollar, bevor eine Erholung im späten Handel das Minus am Schluss auf 1,75 Prozent begrenzte. Der Nasdaq-100 schloss am Mittwoch bei 26.046,90 Punkten (minus 0,64 Prozent), nach einem zeitweisen Absturz von mehr als 4 Prozent. Nach Medienberichten trafen mehrere Belastungen zusammen: Der Oktober-Preisindex PCE stieg um 3,8 Prozent zum Vorjahr, am Markt gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher; neue US-Zollpläne gegenüber mehreren Handelspartnern; Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen; und die Anmeldung zum Weiterverkauf von rund 337 Millionen AMD-Aktien bei der US-Börsenaufsicht am 23.11.
Der Überhang
Was bedeuten die 337 Millionen Aktien für die AMD Aktie?
Die Registrierung betrifft laut Berichten rund 20 Prozent der ausstehenden Aktien. Davon hängen etwa 320 Millionen an den Warrants, die AMD im Rahmen der Lieferverträge mit OpenAI (Oktober 2025) und Meta (Februar 2026) vergeben hat: Je Vertrag Optionsscheine auf bis zu 160 Millionen Aktien zum Preis von 0,01 Dollar, gestaffelt nach Gigawatt-Meilensteinen und Kurszielen bis 600 Dollar. Laut Zehn-Q-Bericht war zum 26. September nichts davon ausübbar geworden. AMD erhält aus dem Weiterverkauf keinen Erlös; die Verwässerung war seit Oktober 2025 bekannt. Dazu kommt ein Short-Report von Hunterbrook vom 19.11., der AMD vorwirft, ein gesperrter chinesischer Serverhersteller habe weiter Firmware erhalten; AMD bestreitet das, bewiesen ist nichts.
Das Geschäft
Wie verdient AMD sein Geld?
AMD entwickelt Prozessoren (Ryzen, EPYC), Grafikchips, KI-Beschleuniger der Instinct-Reihe und Chips für Spielekonsolen. Wachstumstreiber ist das Rechenzentrum: Die Rackscale-Systeme „Helios“ mit der MI450-Serie und EPYC-Prozessoren der sechsten Generation laufen laut Unternehmen bei OpenAI, Anthropic, Meta, Microsoft und Oracle Cloud Infrastructure. AMD-Chefin Lisa Su sagte beim Zahlen-Call am 3.11., die Nachfrage liege über dem Angebot.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen hinter der AMD Aktie?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrum legte um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar zu. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 56 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,09 Dollar. Für das vierte Quartal peilt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz an (plus/minus 3 Prozent) bei einer bereinigten Bruttomarge von rund 55 Prozent. Dem stehen liquide Mittel von 15,8 Milliarden Dollar und Schulden von 7,1 Milliarden Dollar gegenüber.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Ausblick Q4 2026
|Umsatz
|13,4 Mrd. $ (+45 %)
|rund 17 Mrd. $ (±3 %)
|Rechenzentrum
|8,5 Mrd. $ (+97 %)
|–
|Bruttomarge
|56 %
|rund 55 %
|Gewinn je Aktie
|2,09 $
|Konsens: 2,46 $
|Freier Cashflow
|554 Mio. $
|–
Bereinigte Werte (non-GAAP), sofern nicht anders angegeben. Veränderungen gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: AMD-Mitteilung zum dritten Quartal 2026 vom 03.11.2026
Bewertung
Ist die AMD Aktie nach dem Absturz günstig?
Auf Basis der Konsens-Gewinnschätzungen von 8,09 Dollar je Aktie für 2026 und 17,61 Dollar für 2027 (bereinigt) liegt das KGV der AMD Aktie bei rund 50 beziehungsweise rund 23 (eigene Rechnung auf den Schlusskurs vom 25.11.2026). Der Fünfjahresdurchschnitt des Forward-KGV liegt laut Berichten bei rund 34. Zum Vergleich: Für Nvidia wurde das Forward-KGV Anfang November mit rund 11,8 angegeben, für Intel mit rund 33 – bei seither stark geänderten Kursen. Die Zahlen unterstellen, dass AMD 2027 die Gewinne mehr als verdoppelt; verfehlt das Unternehmen diese Erwartung, wäre die Bewertung nicht mehr günstig.
|Kennzahl
|Wert
|Basis
|Kurs
|406,03 $
|25.11.2026
|KGV 2026 (erwartet)
|rund 50
|Konsens-EPS 8,09 $
|KGV 2027 (erwartet)
|rund 23
|Konsens-EPS 17,61 $
|Umsatz 2026 / 2027 (Konsens)
|52,2 / 95,8 Mrd. $
|Konsens
|Beta
|rund 2,5
|hohe Schwankung
KGV: eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses vom 25.11.2026 und der bereinigten Konsens-Gewinnschätzungen.
Quelle: Konsensschätzungen, eigene Berechnung
Die Experten
Wie sieht die AMD Aktienprognose der Analysten aus?
Die AMD Aktienprognose der Analysten ist ausgesprochen positiv. Nach einer Auswertung von Konsensdaten (November 2026) beteiligen sich 54 Analysten: 48 empfehlen den Kauf oder starken Kauf, 6 raten zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 650 Dollar, die Spanne reicht von 525 bis 1.250 Dollar. Das wäre ein Plus von rund 60 Prozent zum Schlusskurs – keine Aussage von aktiencheck.de, sondern der Durchschnitt der Urteile Dritter.
Zu den jüngsten Einzelurteilen: UBS (Analyst Timothy Arcuri) senkte am 25.11.2026 das Kursziel von 700 auf 625 Dollar bei der Einstufung „Buy“. Bernstein (Analyst Mark Newman) bestätigte am 23.11.2026 „Outperform“ mit einem Kursziel von 650 Dollar. RBC blieb Mitte November bei „Sector Perform“ mit 540 Dollar. Auffällig ist, dass die Analysten ihre Ziele zuletzt eher kappten als erhöhten.
|Quelle
|Einstufung
|Kursziel
|Konsens (54 Analysten)
|48 Kaufen / 6 Halten / 0 Verkaufen
|Ø rund 650 $
|UBS, 25.11.2026
|Buy
|625 $ (zuvor 700 $)
|Bernstein, 23.11.2026
|Outperform
|650 $
|RBC, 12.11.2026
|Sector Perform
|540 $
|Spanne aller Kursziele
|–
|525 $ bis 1.250 $
Urteile Dritter, keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Quelle: UBS (25.11.2026), Bernstein (23.11.2026), RBC (12.11.2026), Konsensdaten (November 2026)
Der Chart
Was sagt der Chart zur AMD Aktie?
Charttechnisch hat die AMD Aktie zuletzt die 200-Tage-Linie bei rund 430 Dollar nach unten durchbrochen, die 50-Tage-Linie liegt mit rund 553 Dollar weit darüber. Der RSI lag zuletzt bei rund 38 und damit im schwachen, aber noch nicht überverkauften Bereich. Als Unterstützung gelten die Marke von rund 410 Dollar und das Tagestief vom 25.11. bei 370,40 Dollar. Der Widerstand liegt im Bereich der 200-Tage-Linie bei 430 Dollar und darüber bei rund 530 Dollar.
Szenarien
Wie geht es mit der AMD Aktie weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im günstigen Fall beruhigt sich der KI-Sektor, der Überhang wird absorbiert, und die Aktie kehrt in Richtung der 200-Tage-Linie zurück. Im neutralen Fall pendelt sie zwischen dem Tagestief von 370 Dollar und rund 430 Dollar, bis die Quartalszahlen im Februar neue Daten liefern. Im ungünstigen Fall verstärken Zinserhöhung, Zölle und Verkaufsdruck aus den Warrants den Abwärtstrend, und die Aktie fällt unter 370 Dollar. Welches Szenario eintritt, ist offen.
Was jetzt zählt
Worauf sollten Anleger bei der AMD Aktie achten?
Kurzfristig dürfte es auf die Reaktion der AMD Aktie beim verkürzten US-Handel am Freitag ankommen, auf den Umgang des Marktes mit dem Aktienüberhang und auf die Stimmung im Gesamtsektor. Mittelfristig zählen der Hochlauf der MI450-Systeme, die Frage, ob die Warrants ausgeübt werden, und die Q4-Zahlen im Februar, die das angepeilte Umsatzziel von 17 Milliarden Dollar bestätigen müssten.
FAQ
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Wie hat sich die AMD Aktie zuletzt entwickelt? Die AMD Aktie schloss am 25.11.2026 an der Nasdaq bei 406,03 US-Dollar (minus 1,75 Prozent) und liegt rund 38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 658,52 Dollar.
Was zeigt die AMD Aktienanalyse zu den Quartalszahlen? Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrum um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar; für das vierte Quartal erwartet AMD rund 17 Milliarden Dollar.
Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von 54 Analysten liegt bei 48 Kaufen, 6 Halten und 0 Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 650 Dollar; das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Warum steht die AMD Aktie unter Druck? Belastend wirken der Abverkauf der KI-Werte, Inflation und erwartete Zinserhöhung sowie die Anmeldung von rund 337 Millionen Aktien zum Weiterverkauf.
Wann legt AMD die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 werden voraussichtlich Anfang Februar 2027 erwartet; ein offizielles Datum war bis zum 26.11.2026 nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen Dritter wieder: UBS (Studie vom 25.11.2026, Offenlegungen) und Bernstein (23.11.2026, Offenlegungen). Sie stellen keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Advanced Micro Devices Inc. (AMD): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Timothy Arcuri), Bernstein (Mark Newman) vom 25.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Timothy Arcuri), Bernstein (Mark Newman).
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