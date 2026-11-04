Die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker: AMD) legt kräftig zu, während Goldman Sachs das Kursziel etwas zurücknimmt. In der AMD-Aktienanalyse vom 03.11.2026 senkt Analyst James Schneider das Ziel von 700 USD auf 675 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Ausschlaggebend für die weiterhin positive Einschätzung ist der starke Ausblick des Chipkonzerns: Die Nachfrage aus KI-Rechenzentren eröffnet nach Einschätzung von James Schneider erhebliche Wachstumschancen. Die niedrigere Bewertung der Branche veranlasst Goldman Sachs dennoch zu einer vorsichtigeren Kurszielsetzung.
AMD Aktie springt vorbörslich um 7,5%: KI-Nachfrage beflügelt
In der AMD-Aktienanalyse vom 03.11.2026 senkt Analyst James Schneider das Ziel von 700 USD auf 675 USD, bestätigt aber das Rating "buy".
AMD-Aktie zieht an: Vorbörslich über 520 USD
Bereits am 3. November schloss die AMD-Aktie mit einem Gewinn von 17,06 USD beziehungsweise 3,65% bei 483,90 USD. Der angegebene Schlusskurs bezieht sich auf 16:00 Uhr EST.
Am 4. November setzte sich die positive Entwicklung im vorbörslichen Handel fort: Um 05:34 Uhr ET notierte das Papier bei 520,25 USD. Das entspricht einem zusätzlichen Aufschlag von 36,35 USD beziehungsweise 7,51% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs.
Damit rückt die Aktie näher an das Kursziel 675 USD heran. Vom genannten vorbörslichen Kurs aus ergibt sich rechnerisch noch ein Abstand von rund 29,7% nach oben. Bezogen auf den Schlusskurs vom 3. November beträgt dieser rund 39,5%. Das sind rechnerische Differenzen zum Analystenziel, keine garantierten Renditen.
Die Kursreaktion zeigt jedenfalls: Trotz der Zielsenkung überwiegt bei den Käufern zunächst die Zuversicht. Das Rating "buy" von Goldman Sachs passt zu dieser positiven Stimmung.
KI-Rechenzentren liefern die Wachstumsfantasie
Im Mittelpunkt der AMD-Aktienanalyse steht die enorme Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren. James Schneider hebt insbesondere den starken Ausblick hervor. Nach seiner Einschätzung sorge die Nachfrage 2027 für ein Wachstum von 80% – trotz des Gegenwinds im PC-Geschäft.
Die vorliegende Zusammenfassung grenzt allerdings nicht eindeutig ab, auf welche konkrete Umsatzgröße sich diese Wachstumsrate bezieht. Sie sollte deshalb nicht ohne Weiteres als Prognose eines 80-prozentigen Wachstums des gesamten AMD-Konzernumsatzes verstanden werden.
Die zentrale Aussage von Goldman Sachs bleibt dennoch klar: Das Geschäft rund um KI-Rechenzentren bildet einen wesentlichen Grund für die optimistische Einschätzung. James Schneider sieht offenbar genügend operative Stärke, um trotz der Schwäche im PC-Bereich am Rating "buy" festzuhalten.
Für Anleger liegt darin die entscheidende Chance. Wenn AMD die hohe Nachfrage in entsprechende Umsätze und Gewinne übersetzen kann, könnte das KI-Geschäft die weitere Unternehmensentwicklung erheblich prägen. Die AMD-Aktienanalyse von Goldman Sachs richtet den Blick damit vor allem auf die Wachstumsperspektiven für 2027.
Warum James Schneider das Kursziel trotzdem senkt
Starker Ausblick, positive Kursreaktion und dennoch ein niedrigeres Kursziel: Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich mit der Bewertung erklären.
James Schneider reduziert das Ziel laut Vorlage wegen der zuletzt geringeren Branchenbewertung. Die Kürzung von 700 USD auf das Kursziel 675 USD beträgt 25 USD beziehungsweise rund 3,6%.
Damit unterscheidet Goldman Sachs zwischen den Geschäftsaussichten und dem Bewertungsmaßstab, den der Markt an diese Aussichten anlegt. Auch ein Unternehmen mit hohem Wachstum kann ein niedrigeres Kursziel erhalten, wenn vergleichbare Branchenwerte mit geringeren Bewertungsmultiplikatoren gehandelt werden.
Für die AMD-Aktienanalyse bedeutet das: Die Zielsenkung wird in der Vorlage mit dem Bewertungsumfeld begründet. Gleichzeitig bleibt das Rating "buy" bestehen. James Schneider hält somit an seiner positiven Anlageeinschätzung fest, setzt den erwarteten Aktienwert aber etwas niedriger an.
Das Kursziel 675 USD ist deshalb Ausdruck von Zuversicht mit einer vorsichtigeren Bewertung.
PC-Geschäft bleibt ein Gegenwind
Neben der KI-Nachfrage nennt die Vorlage ausdrücklich Belastungen im PC-Bereich. Dieser Teil des Geschäfts bleibt damit ein Risikofaktor, auch wenn James Schneider dem starken Ausblick insgesamt mehr Gewicht beimisst.
Für AMD wird entscheidend, wie gut das Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft mögliche Schwächen anderer Bereiche ausgleichen kann. Eine hohe Nachfrage in einem Segment ist ein starkes Argument, ersetzt aber nicht den Blick auf die Entwicklung des gesamten Unternehmens.
Hinzu kommt ein allgemeines Umsetzungsrisiko: Nachfrage muss in lieferbare Produkte, realisierte Umsätze und profitable Geschäfte überführt werden. Die kurze Zusammenfassung der Goldman-Sachs-Analyse enthält dazu keine detaillierten Angaben zu Margen, Lieferkapazitäten oder konkreten Ergebnisprognosen.
Die positive Einschätzung sollte deshalb nicht als Beleg verstanden werden, dass sämtliche operativen Herausforderungen bereits gelöst sind.
Nach dem Kurssprung steigen die Erwartungen
Die kräftige vorbörsliche Bewegung hat eine weitere Konsequenz: Ein Teil der Zuversicht wird bereits im Aktienkurs berücksichtigt. Je höher die Erwartungen steigen, desto wichtiger wird es, dass kommende Geschäftszahlen und Ausblicke diese Erwartungen bestätigen.
Gerade die von Goldman Sachs angeführte niedrigere Branchenbewertung zeigt, dass operative Stärke und Kursentwicklung nicht immer im Gleichschritt verlaufen. Selbst bei weiterem Wachstum können veränderte Bewertungsmaßstäbe die Aktie belasten.
Zudem ist die vorbörsliche Notierung eine Momentaufnahme. Sie legt weder den späteren Eröffnungskurs noch den Schlusskurs des Handelstages fest.
Das Kursziel 675 USD lässt gegenüber den angegebenen Kursständen zwar weiteren rechnerischen Spielraum erkennen. Für die tatsächliche Entwicklung bleiben aber die Umsetzung des Ausblicks, das PC-Geschäft und das Bewertungsumfeld entscheidend.
Goldman Sachs bleibt bei "buy"
Die AMD-Aktienanalyse von Goldman Sachs verbindet eine klare Wachstumsbotschaft mit einem Bewertungsabschlag. James Schneider lobt den starken Ausblick und setzt auf die Nachfrage aus KI-Rechenzentren. Zugleich berücksichtigt James Schneider mit der Reduzierung des Kursziels die gesunkene Branchenbewertung.
Für Anleger ergibt sich damit ein positives, aber keineswegs risikofreies Bild. Die KI-Perspektive stützt die Kaufempfehlung, während der Gegenwind im PC-Bereich und anspruchsvolle Erwartungen Aufmerksamkeit verdienen.
Goldman Sachs bestätigt für AMD das Rating "buy" und nennt nun ein Kursziel von 675 USD nach zuvor 700 USD. Der kräftige Kursanstieg zeigt, dass die Wachstumsstory derzeit Käufer findet – ihre nächsten Kapitel muss AMD mit Geschäftsergebnissen schreiben.
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(Analyse vom 03.11.2026)
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 4. November 2026
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