AMD Aktie springt vorbörslich um 7,5%: KI-Nachfrage beflügelt

Die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker: AMD) legt kräftig zu, während Goldman Sachs das Kursziel etwas zurücknimmt. In der AMD-Aktienanalyse vom 03.11.2026 senkt Analyst James Schneider das Ziel von 700 USD auf 675 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Ausschlaggebend für die weiterhin positive Einschätzung ist der starke Ausblick des Chipkonzerns: Die Nachfrage aus KI-Rechenzentren eröffnet nach Einschätzung von James Schneider erhebliche Wachstumschancen. Die niedrigere Bewertung der Branche veranlasst Goldman Sachs dennoch zu einer vorsichtigeren Kurszielsetzung.