Die AMD Aktie erlebt eine brutale Woche. Am Montag stieg sie noch um 6,9 Prozent auf 453,46 Dollar, am Dienstag fiel sie um 8,9 Prozent auf 413,27 Dollar, am Mittwoch verlor sie weitere rund 9 Prozent. In Deutschland notierte sie am Mittwochabend bei 348,85 Euro, binnen einer Woche summiert sich das Minus auf gut 27 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 579 Euro ist sie weit entfernt.
AMD Aktie: Minus 27 Prozent in einer Woche – 320 Millionen neue Aktien für OpenAI und Meta, droht jetzt die Verwässerung?
Zwei Tage, fast 18 Prozent Verlust: Die AMD Aktie wird vom KI-Ausverkauf besonders hart getroffen. Dazu kommen Sorgen über bis zu 320 Millionen Aktien für zwei Großkunden und ein Bericht über China-Verbindungen. Die große Analyse: was hinter den Optionsscheinen steckt und wo die Aktie Halt finden könnte.
Die Stammdaten: Die AMD Aktie trägt die ISIN US0079031078 und die WKN 863186. In Deutschland wie in den USA lautet das Handelssymbol AMD, das US-Handelssymbol bezieht sich auf die Nasdaq.
Die Sorge
Aktien für die Großkunden
Belastet wird die Aktie von einem Wertpapierprospekt. AMD hat für den möglichen Weiterverkauf durch OpenAI und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Handelssymbol: FB2A, US-Handelssymbol: META) jeweils bis zu 160 Millionen Aktien registriert. Sie könnten bei Ausübung von Optionsscheinen entstehen, die an Bedingungen geknüpft sind. In den nächsten 60 Tagen ab dem 18. November sind sie voraussichtlich noch nicht ausübbar. AMD selbst verkauft keine Aktien und erhält keine Erlöse aus dem Weiterverkauf. Anleger fürchten trotzdem eine spürbare Verwässerung.
Hinzu kommt ein Bericht des Medienhauses Hunterbrook. Er wirft die Frage auf, ob der chinesische Serverhersteller IEIT Systems, der auf einer US-Sperrliste steht, Firmware von AMD verwendet hat. Das weckt Sorgen vor einer Prüfung durch US-Behörden. Eine Bewertung der Vorwürfe steht noch aus.
AMD hat sich große Kunden mit eigenen Aktien gesichert. Jetzt zahlen die Aktionäre den Preis für diese Partnerschaften.
Die Analysten
Viele Kaufempfehlungen trotz Absturz
Die Analysten bleiben mehrheitlich zuversichtlich. Von 55 erfassten Häusern raten 44 zum Kauf, keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 568 Euro. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose der Redaktion. Charttechnisch hat die AMD Aktie am 24. November die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen, ein Warnsignal für viele Trendfolger.
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Warum fällt die AMD Aktie so stark?
Der KI-Ausverkauf, Sorgen über die Verwässerung durch Optionsscheine für Großkunden und ein Bericht über China-Verbindungen belasten.
Wie viele Aktien wurden registriert?
Bis zu 160 Millionen Aktien jeweils für OpenAI und Meta, zusammen bis zu 320 Millionen.
Bekommt AMD Geld aus dem Verkauf?
Nein. AMD verkauft selbst keine Aktien und erhält keine Erlöse aus dem Weiterverkauf.
Welche ISIN und WKN hat die AMD Aktie?
ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD.
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