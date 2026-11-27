Warum fällt die AMD Aktie so stark?

Der KI-Ausverkauf, Sorgen über die Verwässerung durch Optionsscheine für Großkunden und ein Bericht über China-Verbindungen belasten.

Wie viele Aktien wurden registriert?

Bis zu 160 Millionen Aktien jeweils für OpenAI und Meta, zusammen bis zu 320 Millionen.

Bekommt AMD Geld aus dem Verkauf?

Nein. AMD verkauft selbst keine Aktien und erhält keine Erlöse aus dem Weiterverkauf.

Welche ISIN und WKN hat die AMD Aktie?

ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD.