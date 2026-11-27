Wie stark wächst das Rechenzentrumsgeschäft?

Um 97 Prozent im dritten Quartal 2026.

Was erwartet AMD für das vierte Quartal?

Einen Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Unter anderem 600 Dollar bei Oppenheimer und 650 Dollar bei Jefferies. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die AMD Aktie?

ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD.