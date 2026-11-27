Die AMD Aktie hat einen wilden Herbst hinter sich. Vom Rekordhoch bei 658,52 US-Dollar fiel sie zeitweise bis auf 402,10 Dollar. Seit Anfang November zeigt sie sich deutlich robuster und notierte zuletzt bei rund 482 Dollar.
AMD Aktie: Rechenzentren fast verdoppelt, Ziel 17 Milliarden – Analysten sehen bis zu 650 Dollar
Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft plus 97 Prozent, ein Rekordausblick und Kursziele weit über dem aktuellen Kurs: Die AMD Aktie hat sich vom Herbsteinbruch erholt. Die große Analyse: Wie weit trägt der KI-Boom den Nvidia-Herausforderer?
Die Stammdaten: Die AMD Aktie trägt die ISIN US0079031078 und die WKN 863186. In Deutschland lautet das Handelssymbol AMD, in den USA wird sie an der Nasdaq unter dem US-Handelssymbol AMD gehandelt.
Die Zahlen
KI treibt das Rechenzentrum
Im dritten Quartal 2026 wuchs der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft um 97 Prozent. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 1,46 Dollar. Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Gegenwind kommt aus dem PC-Geschäft, wo teurer Speicher die Nachfrage bremst.
AMD muss Nvidia nicht schlagen. Schon ein größeres Stück vom KI-Kuchen reicht, um den Umsatz zu vervielfachen.
Die Analysten
Kursziele bis 650 Dollar
Oppenheimer stufte die Aktie am 9. November auf Outperform hoch und nannte ein Kursziel von 600 Dollar. Jefferies sieht 650 Dollar. Im Schnitt liegen die Kursziele bei rund 557 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die AMD Aktie bleibt die Schwankungsbreite dennoch hoch, wie der Absturz im Oktober gezeigt hat.
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Wie stark wächst das Rechenzentrumsgeschäft?
Um 97 Prozent im dritten Quartal 2026.
Was erwartet AMD für das vierte Quartal?
Einen Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Unter anderem 600 Dollar bei Oppenheimer und 650 Dollar bei Jefferies. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die AMD Aktie?
ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD.
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