AMD Aktie: Rekordumsatz dank 97% Datenzentrum-Wachstum

• Die Plattform "Helios": Das System verknüpfe Instinct-MI450-Beschleuniger, EPYC-Prozessoren der sechsten Generation (Codename Venice), Pensando-Netzwerktechnologie und die offene Software-Suite ROCm. In Kooperation mit HPE fasse ein einzelnes Helios-Rack bis zu 72 MI455X-Beschleuniger samt Flüssigkeitskühlung zusammen. • Ökosystem führender Hyperscaler: Große Tech-Akteure würden ihre Zusammenarbeit mit AMD erweitern: • OpenAI: Eine mehrjährige Vereinbarung sehe den Aufbau einer Infrastruktur auf Basis von AMD-Beschleunigern mit einer Zielkapazität von bis zu 6 Gigawatt (GW) vor. • Anthropic: Plant den Einsatz von bis zu 2 GW an MI450-Beschleunigern, wobei eine erste großvolumige Rollout-Phase im ersten Halbjahr 2027 ansteht. • Meta & Vultr: Während Meta mit ersten Tests von Helios-Installationen begonnen habe, habe sich HPE einen Großauftrag über 1,2 Milliarden USD von Vultr zur Bereitstellung entsprechender Systeme gesichert. • Offene Standards als Differenzierungsmerkmal: Mit einem offenen Ansatz versuche AMD, Kunden von proprietären Lösungen wie Nvidias CUDA-System zu überzeugen, wenngleich Nvidias tiefe Software-Verankerung weiterhin eine nennenswerte Hürde darstellen dürfte.