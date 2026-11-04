Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker: AMD) unter die Lupe.
AMD Aktie: Rekordumsatz dank 97% Datenzentrum-Wachstum
AMD übertrifft mit Rekordzahlen und starkem KI-Geschäft die Erwartungen, doch Cashflow und Verwässerungsrisiken bleiben im Fokus.
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Der US-Halbleiterkonzern Advanced Micro Devices habe mit der Vorlage seiner jüngsten Quartalszahlen für das dritte Quartal 2026 die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Mit einem Rekordumsatz von 13,40 Milliarden USD habe das Unternehmen ein Erlösplus von 45% im Jahresvergleich verzeichnet. Der primäre Wachstumsmotor bleibe das margenstarke Rechenzentrumsgeschäft (Data Center), dessen Erlöse sich auf 8,55 Milliarden USD nahezu verdoppelt hätten und mittlerweile rund 64% des Gesamtumsatzes ausmachen würden. Flankiert von einem 74-prozentigen Gewinnsprung beim bereinigten Ergebnis je Aktie (2,09 USD) und einer unerwartet starken Umsatzprognose für das vierte Quartal von rund 17 Milliarden USD habe die AMD Aktie nachbörslich mit einem Kursanstieg von zeitweise knapp 7% reagiert. Für Marktbeobachter würden die vorgelegten Zahlen ein wichtiges Signal dafür liefern, wie stark AMD als alternativer Infrastruktur-Ausrüster im weltweiten KI-Wettlauf an Boden gewinne.
💡 3 Key Takeaways
Quartalszahlen würden Analystenschätzungen übertreffen: Der Gesamtumsatz sei um 45% YoY auf 13,40 Milliarden USD geklettert (Konsens: 13,09 Mrd. USD), während das bereinigte Ergebnis je Aktie mit 2,09 USD die Markterwartungen von 1,95 USD um über 7% geschlagen habe.
Data Center werde zum dominanten Ertragspfeiler: Das Segment sei um 97% YoY auf 8,55 Milliarden USD gewachsen und habe fast zwei Drittel der Konzernerlöse beigesteuert; strategische Partnerschaften mit Branchengrößen wie OpenAI, Anthropic und Meta würden die Wettbewerbsposition gegenüber Nvidia untermauern.
FCF-Dämpfer und 1,1 Mrd. USD Sonderbelastung: Trotz eines 75-prozentigen Anstiegs des bereinigten Betriebsergebnisses sei der freie Cashflow mit 554 Millionen USD hinter den Schätzungen (1,05 Mrd. USD) zurückgeblieben; zudem hätten nicht-zahlungswirksame Neubewertungen von Optionsscheinen (Warrants) das GAAP-EPS auf 1,46 USD gedrückt.
📊 Q3-Quartalszahlen im Überblick: Data Center verdoppele sich nahezu
Die vorgelegten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 würden den strukturellen Wandel des Chipherstellers vom PC-Komponentenbauer hin zum führenden Anbieter hochintegrierter Rechenzentrumsarchitekturen verdeutlichen:
Umsatzerlöse: 13,40 Milliarden USD (+45% YoY), womit die Konsensschätzung von 13,09 Milliarden USD um knapp 2,5% habe übertroffen werden können.
Ertragskennzahlen: Das bereinigte Betriebsergebnis sei im Jahresvergleich um 75% auf 3,92 Milliarden USD gestiegen (Erwartung: 3,67 Mrd. USD). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP EPS) habe 2,09 USD gegenüber 1,95 USD im Konsens erreicht. Das bereinigte EBITDA habe um 71% auf 4,16 Milliarden USD zugelegt.
Margenentwicklung: Die Non-GAAP-Bruttomarge habe sich um zwei Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 56% verbessert, während die bereinigte operative Marge rund 29,3% erreicht habe. Dies belege eine zunehmende operative Hebelkraft, da hohe Forschungsaufwendungen auf eine breitere Erlösbasis hätten verteilt werden können.
Stärke im Rechenzentrum: Der Bereich Data Center habe Rekorderlöse von 8,55 Milliarden USD erzielt (+97% YoY; Konsens: 8,27 Mrd. USD). Im Vergleich zum Vorquartal sei das Segment um über 1,8 Milliarden USD gewachsen und habe damit für nahezu das gesamte sequentielle Umsatzplus verantwortlich gezeichnet.
💻 Segmententwicklung: PC- und Gaming-Markt im Schatten des KI-Booms
Während das Unternehmens- und Servergeschäft dynamisch expandiere, würden sich die traditionellen Geschäftsbereiche uneinheitlich präsentieren:
Client-Segment (PC-Prozessoren): Habe einen Erlös von 2,95 Milliarden USD (+7% YoY) erzielt, habe jedoch die Schätzungen der Analysten von 3,03 Milliarden USD geringfügig verfehlt.
Gaming-Sparte: Habe mit einem Umsatz von 773 Millionen USD abgechlossen (-40% YoY), habe damit jedoch über der Konsensprognose von 634 Millionen USD gelegen. Zusammengenommen habe das Client- und Gaming-Geschäft ein Minus von 8% im Vorjahresvergleich verzeichnet.
Embedded-Segment: Habe um 29% auf 1,11 Milliarden USD zulegen können (Konsens: 1,07 Mrd. USD) und damit solide Nachfrage im industriellen und spezialisierten Embedded-Markt bewiesen.
🤖 Helios-Architektur & Großkunden: Konkurrenzkampf mit Nvidia trete in neue Phase
Strategisch positioniere sich AMD zunehmend mit ganzheitlichen Plattformen, um die Marktdominanz von Nvidia im Bereich künstlicher Intelligenz herauszufordern:
• Die Plattform "Helios": Das System verknüpfe Instinct-MI450-Beschleuniger, EPYC-Prozessoren der sechsten Generation (Codename Venice), Pensando-Netzwerktechnologie und die offene Software-Suite ROCm. In Kooperation mit HPE fasse ein einzelnes Helios-Rack bis zu 72 MI455X-Beschleuniger samt Flüssigkeitskühlung zusammen. • Ökosystem führender Hyperscaler: Große Tech-Akteure würden ihre Zusammenarbeit mit AMD erweitern: • OpenAI: Eine mehrjährige Vereinbarung sehe den Aufbau einer Infrastruktur auf Basis von AMD-Beschleunigern mit einer Zielkapazität von bis zu 6 Gigawatt (GW) vor. • Anthropic: Plant den Einsatz von bis zu 2 GW an MI450-Beschleunigern, wobei eine erste großvolumige Rollout-Phase im ersten Halbjahr 2027 ansteht. • Meta & Vultr: Während Meta mit ersten Tests von Helios-Installationen begonnen habe, habe sich HPE einen Großauftrag über 1,2 Milliarden USD von Vultr zur Bereitstellung entsprechender Systeme gesichert. • Offene Standards als Differenzierungsmerkmal: Mit einem offenen Ansatz versuche AMD, Kunden von proprietären Lösungen wie Nvidias CUDA-System zu überzeugen, wenngleich Nvidias tiefe Software-Verankerung weiterhin eine nennenswerte Hürde darstellen dürfte.
⚠️ Schattenseiten der Expansion: Cashflow-Miss und 1,1 Mrd. USD Warrant-Effekt
Trotz der Rekordumsätze würden die vorgelegten Quartalszahlen Details offenbaren, die an den Kapitalmärkten differenziert bewertet werden dürften:
Freier Cashflow bleibe hinter Erwartungen: Mit 554 Millionen USD habe der FCF deutlich unter der Konsensschätzung von 1,05 Milliarden USD gelegen. Die FCF-Marge von rund 4,1% hinke der operativen Marge spürbar hinterher, was vor allem auf den erhöhten Vorfinanzierungsbedarf für Umlaufvermögen und Fertigungskapazitäten zurückzuführen sein dürfte.
1,1 Milliarden USD Bewertungseffekt bei Warrants: Im Rahmen der strategischen Partnerschaften habe AMD Großkunden wie OpenAI und Meta Bezugsrechte auf jeweils bis zu 160 Millionen Aktien zu einem Basispreis von 0,01 USD eingeräumt – gekoppelt an ambitionierte Kauf- und Technologieziele. Bilanzielle Anpassungen dieser Verbindlichkeiten hätten zu einem nicht-zahlungswirksamen Aufwand von rund 1,1 Milliarden USD geführt, wodurch das ausgewiesene GAAP-EPS auf 1,46 USD gedrückt worden sei. Für Bestandsaktionäre berge dies mittelfristig ein potenzielles Verwässerungsrisiko.
📈 Guidance für Q4 und Chartanalyse: Mögliches Szenario für die AMD Aktie
Mit dem Ausblick auf das Schlussquartal habe das Management ein starkes Signal für eine anhaltende Beschleunigung geliefert:
Prognose für Q4 2026: Der Vorstand stelle Konzernerlöse von rund 17,0 Milliarden USD (+/- 3%) in Aussicht (Konsens: 16,23 Mrd. USD). Dies entspräche einem sequenziellen Wachstum von rund 27% und einem Jahreszuwachs von etwa 66%. Die Bruttomarge werde bei rund 55% erwartet. Auf Gesamtjahressicht ergäbe sich damit rechnerisch ein Umsatzvolumen von rund 52,2 Milliarden USD.
Charttechnische Ausgangslage (D1) und denkbare Szenarien
Vor der Zahlenvorlage habe die AMD Aktie nach einer Korrektur von rund 23% im Vormonat im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (EMA200 bei ca. 450 USD) aufgesetzt. Erste nachbörsliche Indikationen hätten das Papier im Bereich um 520 USD taxiert.
Mögliches bullisches Szenario: Sollte die Notierung zur regulären Eröffnung die Marke von 520 USD behaupten können, könnte dies den Weg für eine Erholungsbewegung in Richtung des Widerstandsbereichs um 560 USD ebnen. Dort würden der 50-Tage-Durchschnitt (EMA50) sowie das Niveau des letzten übergeordneten Abwärtsimpulses verlaufen.
Mögliches defensives Szenario: Sollte der Markt nach dem ersten Kurssprung vermehrt auf die Verwässerungseffekte und den verhaltenen freien Cashflow fokussieren, könnte die Dynamik abflachen. In diesem Fall könnte sich eine Konsolidierungsphase einstellen, bei der die solide Unterstützungszone um 450 USD (gestützt durch den EMA200 und frühere Sommertiefs) erneut als Haltebereich in den Blick rücken könnte.
🏁 Fazit: AMD Aktie etabliere sich als fester Pfeiler der KI-Infrastruktur
Die aktuellen Quartalszahlen würden eine eindrucksvolle Bestätigung des strategischen Kurses von AMD markieren. Durch die nahezu vollständige Fokussierung auf das Rechenzentrumsgeschäft profitiere das Unternehmen überproportional von den gigantischen Investitionsbudgets führender Technologiekonzerne. Das Erlösziel von 17 Milliarden USD für das vierte Quartal deute darauf hin, dass die Nachfrage nach EPYC-Prozessoren und Instinct-Beschleunigern ungebrochen hoch bleiben dürfte. Dennoch sollten Marktteilnehmer die strukturellen Herausforderungen nicht außer Acht lassen: Die wachsende Abhängigkeit von wenigen Großkunden, das Verwässerungspotenzial aus Optionsvereinbarungen sowie die Notwendigkeit, hohe Buchgewinne in nachhaltige freie Cashflows zu überführen, dürften über die langfristige Bewertung der AMD Aktie mitentscheiden. (Analyse vom 04.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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