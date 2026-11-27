Während Nvidia mit seiner Führungsfrage beschäftigt ist, liefert der ewige Herausforderer: AMD hat im dritten Quartal einen Rekordumsatz erzielt und das Rechenzentrumsgeschäft fast verdoppelt. Für die AMD Aktie ist das der Beleg, dass der Konzern im KI-Rennen mitspielt. Ob die Börse das honoriert, hängt am nächsten großen Schritt.
AMD Aktie: Rechenzentrum plus 97 Prozent, 17 Milliarden Ausblick – der Herausforderer holt auf
Rekordumsatz, fast verdoppeltes Rechenzentrumsgeschäft und eine neue Server-Generation: AMD nutzt die Unsicherheit bei Nvidia. Doch teurer Speicher bremst das PC-Geschäft. Die AMD Aktie im Check.
Advanced Micro Devices, Inc. · ISIN: US0079031078 · WKN: 863186 · Handelssymbol: AMD · US-Handelssymbol: AMD
Die Zahlen
Das Rechenzentrum treibt alles an
Im dritten Quartal 2026 erzielte AMD einen Rekordumsatz von 13,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 45 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,09 Dollar. Im Rechenzentrumsgeschäft stiegen die Erlöse um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar, getrieben von Rekordverkäufen der Instinct-Grafikprozessoren und EPYC-Serverchips. Für das vierte Quartal stellt AMD einen Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar in Aussicht, mit einer Schwankungsbreite von plus oder minus drei Prozent. Seit dem 10. November ist zudem die sechste EPYC-Generation auf Basis der Zen-6-Architektur allgemein verfügbar.
AMD muss Nvidia nicht schlagen, um zu gewinnen. Für die AMD Aktie reicht es, ein unverzichtbarer zweiter Lieferant für die KI-Rechenzentren der Welt zu werden.
Analysten
Kursziele bis 700 Dollar
Goldman Sachs hält an einem Kursziel von 700 Dollar fest. Susquehanna-Analyst Christopher Rolland hob sein Ziel vor den Zahlen von 620 auf 650 Dollar an, Oppenheimer stufte im November auf „Outperform“ hoch und nennt 600 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Kehrseite
Teurer Speicher bremst den PC-Markt
Nicht alles läuft rund: Steigende Speicherpreise drücken die Nachfrage im PC-Geschäft, und die AMD Aktie schwankte zuletzt stark im Sog der Nvidia-Unsicherheit. Am 1. Dezember tritt AMD auf der UBS Global Technology and AI Conference auf – Anleger erhoffen sich dort neue Hinweise zur Nachfrage.
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Wie hoch war der Umsatz im dritten Quartal?
13,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 45 Prozent.
Was erwartet AMD für das vierte Quartal?
Einen Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar, plus oder minus drei Prozent.
Wie stark wächst das Rechenzentrumsgeschäft?
Im dritten Quartal um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.