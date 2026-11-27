Wie hoch war der Umsatz im dritten Quartal?

13,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 45 Prozent.

Was erwartet AMD für das vierte Quartal?

Einen Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar, plus oder minus drei Prozent.

Wie stark wächst das Rechenzentrumsgeschäft?

Im dritten Quartal um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar.