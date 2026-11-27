aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 14:46 5 Min.

AMD-Aktie springt vorbörslich um rund 5 % auf etwa 426 Dollar, bleibt aber über 35 % unter dem Rekord. Was Zahlen, Analysten und das Marktumfeld jetzt sagen.

vorbörsliches Plus am Black Friday rund +5 % Kurs vorbörslich rund 426 $ Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 658,52 $ über 35 % Quelle : Forbes, Yahoo Finance, 24/7 Wall St., Voltgrid (27.11. bzw. 3.–25.11.2026) Steckbrief Unternehmen Advanced Micro Devices, Inc. ISIN US0079031078 Handelssymbol AMD (Nasdaq) Kurs vorbörslich rund 426 $ 52-Wochen-Hoch 658,52 $ Q4-Umsatzprognose rund 17 Mrd. $ (±3 %) Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kurse am Black Friday, Wall Street schließt um 13 Uhr Ortszeit

Die AMD-Aktie (ISIN US0079031078, Handelssymbol AMD) hat sich am Black Friday vorbörslich um rund fünf Prozent auf etwa 426 Dollar erholt – nach einer Woche, in der der Kurs rund 18 Prozent verloren hatte. Anleger kaufen angeschlagene KI-Werte zurück, doch der Abstand zum Rekord bleibt groß: Die Aktie liegt mehr als 35 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 658,52 Dollar.

Der Auslöser des Rebounds ist weniger eine AMD-Nachricht als die Stimmung am Gesamtmarkt. Nasdaq-100-Futures legten am Freitagmorgen um rund 2,3 Prozent zu, S&P-500-Futures um etwa 1,6 bis 1,8 Prozent. Dazu kam eine positive Meldung aus China: Peking verschob die Frist für Beschränkungen bei Gallium und Germanium auf den 27. Januar 2027. Die AMD-Aktie profitiert davon im Verbund mit Nvidia, die ebenfalls anzog. Der Handel ist verkürzt, die Wall Street schließt um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit).

Der Absturz davor Warum ist die AMD-Aktie so stark gefallen – und was belastet weiter?

Hinter der Schwäche steht ein Branchenthema: Die Sorge, dass KI-Investitionen auf Pump zu schnell wachsen, und neue Exportregeln. Die „Financial Times" berichtete am 26. November, Nvidia habe Serverherstellern wie Dell und Supermicro angewiesen, die Lieferung von KI-Servern nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu stoppen, nachdem neue US-Lizenzregeln greifen. Ob der Stopp vorübergehend ist, ist offen. Dazu kommt die Zinsfantasie: Laut CME FedWatch preisen Händler eine Zinserhöhung der Fed im Dezember zu rund 99 Prozent ein, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bei 4,84 Prozent. Wachstumswerte wie die AMD-Aktie reagieren darauf empfindlich.

Eine direkte Verbindung zwischen dem Nvidia-Bericht und AMD nennen die Quellen nicht ausdrücklich; die Branche wird aber im Gleichschritt gehandelt. Von einem Ratingthema bei AMD ist nichts bekannt.

Wie stark waren die Zahlen – und was steht dahinter?

AMD hatte Anfang November geliefert: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 13,38 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft legte um 97 Prozent auf 8,55 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,09 Dollar, die Bruttomarge bei 56 Prozent. Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht (plus/minus 3 Prozent), gegenüber einem Konsens von etwa 16,3 Milliarden Dollar; die Bruttomarge soll bei etwa 55 Prozent liegen.

AMD im dritten Quartal 2026 Kennzahl Q3 2026 Hinweis Umsatz 13,38 Mrd. $ +45 % zum Vorjahr Rechenzentrum 8,55 Mrd. $ +97 % Gewinn je Aktie 2,09 $ Konsens etwa 13,1 Mrd. $ Umsatz Bruttomarge 56 % Q4-Ziel rund 55 % Q4-Umsatzprognose rund 17 Mrd. $ Konsens rund 16,3 Mrd. $ Bereinigte (Non-GAAP) Zahlen; Konsens laut investinglive. Quelle : Voltgrid, investinglive (3./4.11.2026); Rundungen je nach Quelle

Schattenseiten gibt es auch: Die Lagerbestände stiegen um 35 Prozent auf 11,46 Milliarden Dollar, der freie Cashflow sank auf 554 Millionen Dollar, das Gaming-Geschäft schrumpfte um rund 40 Prozent. Als Wachstumstreiber gilt die Rack-Plattform „Helios" mit 72 MI455X-Beschleunigern, 18 „Venice"-Prozessoren und 31 Terabyte HBM4-Speicher; nach Angaben von AMD laufen Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI und Oracle bereits Workloads auf ersten Systemen. Zu den Einsatzmengen gibt es keine Zahlen.

Wie bewerten Analysten die AMD-Aktie – und wie teuer ist sie?

Der Konsens liegt laut Yahoo Finance bei einem Kursziel von rund 640 Dollar. Nach den Zahlen nannten Jefferies und Bernstein 650 Dollar, Stifel und KeyBanc 725 Dollar, Truist 605 Dollar; Oppenheimer hob am 9. November auf „Outperform" mit 600 Dollar. Baird nannte mit 1.250 Dollar die höchste Marke am Markt. Die Erste Group senkte dagegen am 27. November auf „Hold" und verwies auf ein deutlich über dem Sektor liegendes Kurs-Gewinn-Verhältnis und die erhöhte Unsicherheit in der KI-Branche.

Das sind Urteile der Banken, keine Einschätzung von aktiencheck.de. Zur Bewertung: Auf Basis der Gewinnschätzungen von 8,08 Dollar für 2026 und 17,64 Dollar für 2027 ergibt sich bei einem Kurs um 413 Dollar rechnerisch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 51 beziehungsweise 23 (eigene Rechnung nach 24/7 Wall St.). Das nachlaufende KGV liegt bei etwa 87.

Was gegen einen nachhaltigen Rebound spricht Marktumfeld: Eine Fed-Zinserhöhung im Dezember ist praktisch eingepreist, die Renditen sind hoch.

Exportregeln: Neue US-Lizenzpflichten für Südostasien könnten die gesamte Chipbranche treffen.

Bilanz: Lagerbestände plus 35 Prozent, Free Cashflow nur noch 554 Millionen Dollar.

Bewertung: Das KGV liegt über dem Sektor, so Erste Group.

Was kommt als Nächstes für die AMD-Aktie?

Am 27. Januar 2027 läuft die Frist für Chinas Rohstoffbeschränkungen aus. Davor stehen die Fed-Sitzung im Dezember, deren Datum die Quellen nicht nennen, und die Zahlen für das vierte Quartal Anfang 2027, deren Termin noch nicht feststeht. Kurzfristig dürfte der Kurs am Freitag vor allem davon abhängen, ob die vorbörsliche Erholung nach der US-Eröffnung hält.

Fazit Die AMD-Aktie erholt sich um etwa fünf Prozent, bleibt aber weit unter dem Rekord. Gute Quartalszahlen und ein starker Q4-Ausblick treffen auf Bewertungs-, Zins- und Exportrisiken. Der Rebound ist bislang stimmungsgetrieben, die Bestätigung muss nach der US-Eröffnung kommen.

Häufige Fragen zur AMD-Aktie