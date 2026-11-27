Amazons Aktiendepot: 2,4 Milliarden Dollar in Rivian – doch der wahre Schatz heißt Anthropic und ist 60-mal so groß

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:28 3 Min.

Amazon meldet der US-Börsenaufsicht ein Depot mit nur sechs Aktien, angeführt vom Elektroautobauer Rivian. Die mit Abstand wertvollste Beteiligung fehlt darin noch: Der KI-Entwickler Anthropic ging erst am 19. November an die Börse. Andy Jassy hat klargestellt, dass Amazon nicht verkaufen will. Alle Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und die Rechnung hinter dem Milliardenpaket.

Amazon kauft Aktien selten als Geldanlage. Der Konzern beteiligt sich an Unternehmen, von denen er etwas braucht: Lieferwagen, Flugzeuge, Chips, Strom. Entsprechend liest sich die Pflichtmeldung zum 30. September. Sechs Positionen, zusammen 3,8 Milliarden Dollar wert. Das eigentliche Schwergewicht kommt erst in der nächsten Meldung dazu. Wert der sechs gemeldeten Positionen 3,8 Mrd. $ Anteil von Rivian 62,7 % Amazons Einsatz bei Anthropic 18 Mrd. $ Anthropic-Aktien nach dem Börsengang 1,9 Mrd. Quelle : Form 13F von Amazon zum 30. September 2026, eingereicht am 3. November 2026, nach 13f.info und Stockdrifts; Angaben zu Anthropic laut Stocktwits und 24/7 Wall St. Der Chef „Kein schnelles Geld“: Andy Jassy über Anthropic Zwei Tage vor dem Börsengang von Anthropic stellte sich Amazon-Chef Andy Jassy den Fragen des Senders CNBC. Ein solches Wachstum habe er in jüngerer Zeit nicht gesehen, sagte er. Amazon hält nach dem Börsengang 14,7 Prozent an Anthropic, zunächst 1,9 Milliarden Aktien. Zum Ausgabepreis entsprach das rund 159 Milliarden Dollar. Werden die Wandelanleihen vollständig getauscht, können es bis zu 3,5 Milliarden Aktien werden. Eingesetzt hat Amazon 18 Milliarden Dollar. Jassy kündigte an, Amazon wolle die Anteile lange halten. Der Grund liegt im Geschäft: Anthropic ist Großkunde der Cloud-Sparte AWS und trainiert seine Modelle auf Amazons eigenen Chips. Das Depot Lieferwagen, Flugzeuge, Chips: die gemeldeten Positionen Im dritten Quartal hat Amazon keine Position verändert. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Amazon Depot auf AktienCheck. 01 Rivian – ISIN US76954A1034 · US-Handelssymbol RIVN 158,4 Millionen Aktien im Wert von 2,37 Milliarden Dollar, 62,7 Prozent. Rivian baut die elektrischen Lieferwagen für Amazons Zustellflotte. 02 X-energy – US-Handelssymbol XE Rechnerisch rund 0,9 Milliarden Dollar und damit die zweitgrößte Position. Das Unternehmen entwickelt kleine Kernreaktoren, mit denen Amazon Rechenzentren versorgen will. 03 BETA Technologies – US-Handelssymbol BETA 11,75 Millionen Aktien im Wert von 260 Millionen Dollar, 6,9 Prozent. BETA baut elektrische Flugzeuge, auch für Fracht. 04 Marvell – ISIN US5738741041 · US-Handelssymbol MRVL 396.400 Aktien im Wert von 105 Millionen Dollar, 2,8 Prozent. Marvell entwickelt mit AWS maßgeschneiderte Chips. 05 Astera Labs – ISIN US04626A1034 · US-Handelssymbol ALAB 277.800 Aktien im Wert von 99 Millionen Dollar, 2,6 Prozent. Die Bauteile von Astera verbinden Prozessoren in KI-Servern. Sechste Position ist die Fluggesellschaft Allegiant (US-Handelssymbol ALGT) mit 11 Millionen Dollar. Den Wert von X-energy nennen die ausgewerteten Quellen nicht einzeln, er ergibt sich als Rest aus der Gesamtsumme. Was Anleger beachten sollten Anthropic notierte zuletzt unter dem Ausgabepreis. Das Paket schwankt täglich um Milliarden

Schon 2025 hat die Anthropic-Bewertung Amazons Quartalsgewinn um 9,5 Milliarden Dollar vor Steuern erhöht. In schwachen Phasen wirkt das umgekehrt

Rivian schreibt weiter Verluste

Private Beteiligungen wie die an OpenAI stehen nicht in der Meldung Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN

Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT

Rivian: ISIN US76954A1034, WKN A3C47B, US-Handelssymbol RIVN

Marvell: ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, US-Handelssymbol MRVL

Astera Labs: ISIN US04626A1034, US-Handelssymbol ALAB

X-energy: US-Handelssymbol XE

BETA Technologies: US-Handelssymbol BETA Fazit: Das Depot erzählt nur die halbe Geschichte Die gemeldeten sechs Aktien zeigen, wie Amazon denkt: Beteiligt wird, wer ein Problem des Konzerns löst. Das gilt erst recht für Anthropic. Mit dem Börsengang wird aus einer schwer greifbaren Bilanzposition ein Aktienpaket, dessen Wert jeder täglich nachrechnen kann. Die nächste Meldung im Februar dürfte Amazons Depot auf einen Schlag vervielfachen. Den Stand zeigt künftig das Depot von Amazon auf AktienCheck.

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