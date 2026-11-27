Amazon kauft Aktien selten als Geldanlage. Der Konzern beteiligt sich an Unternehmen, von denen er etwas braucht: Lieferwagen, Flugzeuge, Chips, Strom. Entsprechend liest sich die Pflichtmeldung zum 30. September. Sechs Positionen, zusammen 3,8 Milliarden Dollar wert. Das eigentliche Schwergewicht kommt erst in der nächsten Meldung dazu.
Amazons Aktiendepot: 2,4 Milliarden Dollar in Rivian – doch der wahre Schatz heißt Anthropic und ist 60-mal so groß
Amazon meldet der US-Börsenaufsicht ein Depot mit nur sechs Aktien, angeführt vom Elektroautobauer Rivian. Die mit Abstand wertvollste Beteiligung fehlt darin noch: Der KI-Entwickler Anthropic ging erst am 19. November an die Börse. Andy Jassy hat klargestellt, dass Amazon nicht verkaufen will. Alle Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und die Rechnung hinter dem Milliardenpaket.
Der Chef
„Kein schnelles Geld“: Andy Jassy über Anthropic
Zwei Tage vor dem Börsengang von Anthropic stellte sich Amazon-Chef Andy Jassy den Fragen des Senders CNBC. Ein solches Wachstum habe er in jüngerer Zeit nicht gesehen, sagte er. Amazon hält nach dem Börsengang 14,7 Prozent an Anthropic, zunächst 1,9 Milliarden Aktien. Zum Ausgabepreis entsprach das rund 159 Milliarden Dollar. Werden die Wandelanleihen vollständig getauscht, können es bis zu 3,5 Milliarden Aktien werden. Eingesetzt hat Amazon 18 Milliarden Dollar.
Wir haben nicht investiert, um uns umzudrehen und schnelles Geld zu machen.
Jassy kündigte an, Amazon wolle die Anteile lange halten. Der Grund liegt im Geschäft: Anthropic ist Großkunde der Cloud-Sparte AWS und trainiert seine Modelle auf Amazons eigenen Chips.
Das Depot
Lieferwagen, Flugzeuge, Chips: die gemeldeten Positionen
Im dritten Quartal hat Amazon keine Position verändert. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Amazon Depot auf AktienCheck.
Rivian – ISIN US76954A1034 · US-Handelssymbol RIVN
158,4 Millionen Aktien im Wert von 2,37 Milliarden Dollar, 62,7 Prozent. Rivian baut die elektrischen Lieferwagen für Amazons Zustellflotte.
X-energy – US-Handelssymbol XE
Rechnerisch rund 0,9 Milliarden Dollar und damit die zweitgrößte Position. Das Unternehmen entwickelt kleine Kernreaktoren, mit denen Amazon Rechenzentren versorgen will.
BETA Technologies – US-Handelssymbol BETA
11,75 Millionen Aktien im Wert von 260 Millionen Dollar, 6,9 Prozent. BETA baut elektrische Flugzeuge, auch für Fracht.
Marvell – ISIN US5738741041 · US-Handelssymbol MRVL
396.400 Aktien im Wert von 105 Millionen Dollar, 2,8 Prozent. Marvell entwickelt mit AWS maßgeschneiderte Chips.
Astera Labs – ISIN US04626A1034 · US-Handelssymbol ALAB
277.800 Aktien im Wert von 99 Millionen Dollar, 2,6 Prozent. Die Bauteile von Astera verbinden Prozessoren in KI-Servern.
Sechste Position ist die Fluggesellschaft Allegiant (US-Handelssymbol ALGT) mit 11 Millionen Dollar. Den Wert von X-energy nennen die ausgewerteten Quellen nicht einzeln, er ergibt sich als Rest aus der Gesamtsumme.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
Rivian: ISIN US76954A1034, WKN A3C47B, US-Handelssymbol RIVN
Marvell: ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, US-Handelssymbol MRVL
Astera Labs: ISIN US04626A1034, US-Handelssymbol ALAB
X-energy: US-Handelssymbol XE
BETA Technologies: US-Handelssymbol BETA
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