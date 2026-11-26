Die Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067) ging am Mittwoch, 25.11.2026, mit 244,43 US-Dollar aus dem Handel, ein Minus von 3,12 Prozent – kurz vor dem Thanksgiving-Feiertag, an dem die US-Börsen geschlossen blieben. Der Konzern bekommt damit den KI-Ausverkauf zu spüren: Binnen zwei Wochen verlor die Aktie rund zehn Prozent, während am Freitag der Black Friday ansteht. Diese Amazon Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt.
Amazon Aktienanalyse: AWS wächst 39 Prozent, der Free Cashflow ist minus 42 Milliarden – wie viel KI-Angst steckt schon im Kurs?
Die Amazon Aktie schloss vor dem Thanksgiving-Feiertag bei 244,43 Dollar und liegt rund 15 Prozent unter dem Jahreshoch. Die Amazon Aktienanalyse zu Zahlen, Bewertung, Chart und der Amazon Aktienprognose des Analysten-Konsenses.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- Ticker
- AMZN
- ISIN
- US0231351067
- Handelsplatz
- Nasdaq (USD)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, Termin noch nicht bestätigt (üblich: Anfang Februar)
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq am 25.11.2026; die US-Börsen blieben am 26.11. wegen Thanksgiving geschlossen
Wer nach einer Amazon Aktienanalyse sucht, stößt auf einen Widerspruch: Das operative Geschäft läuft so stark wie selten, der Kurs aber liegt rund 15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 287,20 US-Dollar. Die Amazon Aktie steht damit im Zentrum der Frage, ob die gigantischen Investitionen in Rechenzentren irgendwann Geld abwerfen. Die Amazon Aktienprognose der Analysten fällt trotz der Kursschwäche überwiegend optimistisch aus – dazu unten mehr.
Der Auslöser
Was ist mit der Amazon Aktie passiert?
Der Mittwoch war ein Tag der Extreme. Im Tagesverlauf sackte die Amazon Aktie bis auf 235,96 Dollar ab, ein Minus von zeitweise rund 6,5 Prozent, erholte sich bis zum Schluss aber auf 244,43 Dollar. Auch der Dow Jones drehte nach einem Minus von mehr als 1.100 Punkten noch ins Plus, der Nasdaq Composite schloss dagegen 0,62 Prozent schwächer.
Die Gründe, die Marktbeobachter für die Schwäche der Amazon Aktie nennen, hängen alle mit der KI-Wette zusammen. Chip- und Speicherwerte gerieten unter Druck; Nvidia verlor nach Medienberichten rund acht Prozent. Hinzu kamen Berichte über rekordhohe Kosten für die Absicherung von Schulden bei neuen Cloud-Anbietern. Außerdem kursierte eine Studie des Analysehauses Bernstein, nach der die Aktivität auf nutzungsbasierten Cloud-Plattformen Mitte bis Ende November rund 16 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals lag – was das AWS-Wachstum im ersten Quartal 2027 um mehrere hundert Basispunkte bremsen könnte. Das ist eine Einschätzung eines Dritten und bislang nicht durch Amazon bestätigt.
|Datum
|Schlusskurs
|Veränderung
|10.11.2026
|270,87
|+1,48 %
|18.11.2026
|267,74
|+3,82 %
|19.11.2026
|257,37
|–3,87 %
|20.11.2026
|246,82
|–4,10 %
|23.11.2026
|255,39
|+3,47 %
|24.11.2026
|252,29
|–1,21 %
|25.11.2026
|244,43
|–3,12 %
Veränderung jeweils zum Vortag. Der 10.11. war der höchste Schlusskurs im ausgewerteten Zeitraum, der 30.10. mit 240,35 Dollar der tiefste.
Quelle: Nasdaq-Schlusskurse, eigene Zusammenstellung
Das Geschäft
Wie verdient Amazon sein Geld – und was zeigt die Amazon Aktie jetzt?
Amazon besteht aus drei Motoren. Der Handel in Nordamerika und International liefert den Großteil des Umsatzes, aber nur dünne Margen. Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) ist der Gewinnmotor. Dazu kommen Werbung, Abonnements wie Prime und neue Felder wie das Satelliten-Netz Amazon Leo und eigene KI-Chips.
Zusätzlich hält Amazon eine große Beteiligung am KI-Entwickler Anthropic: Nach Medienberichten rund 14,6 Prozent, die seit dem Börsengang von Anthropic am 19.11.2026 zu 83 Dollar je Aktie erstmals börsentäglich bewertet wird.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen hinter der Amazon Aktie?
Im dritten Quartal 2026 (Bericht vom 29.10.2026) steigerte Amazon den Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. AWS wuchs sogar um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar und lieferte mit 17,8 Milliarden Dollar den Löwenanteil des operativen Ergebnisses von 28,1 Milliarden Dollar (Marge 13,9 Prozent; Vorjahr 17,4 Milliarden). Der Nettogewinn betrug 20,7 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie 1,89 Dollar. Im Vorjahr hatten Bewertungsgewinne aus der Anthropic-Beteiligung den Gewinn aufgebläht.
Die Schattenseite steht in der Cashflow-Rechnung. Der Free Cashflow der vergangenen zwölf Monate lag bei minus 42,4 Milliarden Dollar, nach plus 14,8 Milliarden im Vorjahr. Amazon will 2026 rund 220 Milliarden Dollar investieren, vor allem in Rechenzentren und Chips. Für das vierte Quartal stellt der Konzern einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar (plus 12 bis 16 Prozent) und ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar in Aussicht.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung / Vorjahr
|Umsatz
|201,9 Mrd. $
|+12 %
|AWS-Umsatz
|46,0 Mrd. $
|+39 %
|Operatives Ergebnis
|28,1 Mrd. $
|17,4 Mrd. $
|Nettogewinn
|20,7 Mrd. $
|21,2 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|1,89 $
|1,95 $
|Free Cashflow (12 Monate)
|–42,4 Mrd. $
|+14,8 Mrd. $
Free Cashflow auf Zwölf-Monats-Basis. Quelle: Amazon-Quartalsbericht vom 29.10.2026.
Quelle: Amazon.com, Inc.
Bewertung
Ist die Amazon Aktie nach dem Rücksetzer günstig?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Amazon Aktie lag zuletzt (Stand 20.11.2026) bei knapp 20 auf Basis der vergangenen zwölf Monate und bei rund 25 auf Basis der erwarteten Gewinne. Das niedrige Trailing-KGV dürfte auch von hohen Buchgewinnen auf private Beteiligungen herrühren, die Amazon in den ersten neun Monaten 2026 mit 62,9 Milliarden Dollar auswies. Nach Markteinschätzungen liegt das erwartete KGV deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von rund 48.
|Unternehmen
|KGV (12 Monate)
|KGV (erwartet)
|Umsatzwachstum
|Amazon
|19,95
|24,96
|+12 %
|Microsoft
|25,58
|23,60
|+17,9 %
|Alphabet
|13,85
|19,29
|+22,2 %
|Walmart
|48,85
|41,17
|+6,0 %
Stand: Microsoft 25.11.2026, übrige 20.11.2026; Wachstum bezieht sich auf die vergangenen zwölf Monate (Amazon: drittes Quartal). Aus unterschiedlichen Stichtagen folgt nur eine grobe Vergleichbarkeit.
Quelle: Börsendaten, eigene Zusammenstellung
Die Experten
Wie sieht die Amazon Aktienprognose der Analysten aus?
Die Amazon Aktienprognose der Wall Street bleibt trotz der Korrekturen positiv. 62 Analysten kommen nach den Konsensdaten (Stand 20.11.2026) im Schnitt auf ein Kursziel von 326,51 Dollar, rund 34 Prozent über dem Schlusskurs vom 25.11. und mehr als 13 Prozent über dem Jahreshoch.
Das Gesamturteil lautet „Strong Buy“, eine genaue Aufteilung nach Kaufen, Halten und Verkaufen liegt uns nicht belegt vor.
Auffällig: Nach den Quartalszahlen haben mehrere große Häuser ihre Kursziele zwar etwas gesenkt, ihr positives Urteil aber beibehalten. Konsenszahlen sind ein Durchschnitt aus Einzelurteilen Dritter, keine Aussage von aktiencheck.de, und keine Garantie für die künftige Kursentwicklung.
Der Chart
Was sagt der Chart zur Amazon Aktie?
Charttechnisch bewegt sich die Amazon Aktie in einer Spanne zwischen dem Schlusstief vom 30.10. bei 240,35 Dollar und dem Schlusshoch vom 10.11. bei 270,87 Dollar. Der Schlusskurs vom 25.11. liegt nur gut ein Prozent über dem Oktober-Tief – fällt dieses, wäre der Weg bis zum 52-Wochen-Tief bei 196 Dollar frei. Als erster Widerstand gilt der Bereich um 250 Dollar. Belegte aktuelle Werte für die 50- und die 200-Tage-Linie liegen uns nicht vor.
Szenarien
Wie geht es mit der Amazon Aktie weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Szenarien, die Analysten und Markt diskutieren, lassen sich so zusammenfassen: Im positiven Szenario bestätigt das Weihnachtsgeschäft die Marge im Handel, AWS beschleunigt weiter, und die Aktie nähert sich dem Konsens-Kursziel von rund 327 Dollar. Im neutralen Szenario pendelt die Aktie zwischen 240 und 270 Dollar, bis die Zahlen zum vierten Quartal Klarheit bringen. Im negativen Szenario bestätigt sich die Sorge um einen KI-Investitionsstau: Dann würden Anleger die hohen Investitionen schärfer hinterfragen. Welches Szenario eintritt, ist offen.
Was jetzt zählt
Worauf sollten Anleger bei der Amazon Aktie achten?
Kurzfristig dürfte es auf den Handelsstart am Freitag ankommen: Die US-Börsen öffnen nach Thanksgiving nur verkürzt. Anleger beobachten außerdem die Nachrichtenlage rund um AWS, die Entwicklung der Anthropic-Aktie unterhalb des Ausgabepreises (sie fiel laut Berichten am 24.11. unter 83 Dollar), die Übernahme von Technologie und Team des KI-Spezialisten Decart sowie jede Äußerung zum Investitionsprogramm. Die Quartalszahlen vom Februar werden zeigen, ob die Rekordausgaben tatsächlich in Umsatz übersetzt werden.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Wie hat sich die Amazon Aktie zuletzt entwickelt? Die Amazon Aktie schloss am 25.11.2026 bei 244,43 Dollar (–3,12 Prozent) und liegt rund zehn Prozent unter dem Schlusshoch vom 10.11. von 270,87 Dollar.
Was zeigt die Amazon Aktienanalyse zu den Quartalszahlen? Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, AWS um 39 Prozent. Der Free Cashflow der letzten zwölf Monate ist mit minus 42,4 Milliarden Dollar negativ.
Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von 62 Analysten liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 327 Dollar (Stand 20.11.2026). Das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Ist Amazon an Thanksgiving geschlossen? Die US-Börsen waren am 26.11.2026 geschlossen; am Freitag, 27.11., gibt es nur einen verkürzten Handel.
Wann legt Amazon die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 sind üblicherweise Anfang Februar fällig; einen bestätigten Termin gibt es noch nicht.
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