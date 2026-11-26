Der Mittwoch war ein Tag der Extreme. Im Tagesverlauf sackte die Amazon Aktie bis auf 235,96 Dollar ab, ein Minus von zeitweise rund 6,5 Prozent, erholte sich bis zum Schluss aber auf 244,43 Dollar. Auch der Dow Jones drehte nach einem Minus von mehr als 1.100 Punkten noch ins Plus, der Nasdaq Composite schloss dagegen 0,62 Prozent schwächer.

Die Gründe, die Marktbeobachter für die Schwäche der Amazon Aktie nennen, hängen alle mit der KI-Wette zusammen. Chip- und Speicherwerte gerieten unter Druck; Nvidia verlor nach Medienberichten rund acht Prozent. Hinzu kamen Berichte über rekordhohe Kosten für die Absicherung von Schulden bei neuen Cloud-Anbietern. Außerdem kursierte eine Studie des Analysehauses Bernstein, nach der die Aktivität auf nutzungsbasierten Cloud-Plattformen Mitte bis Ende November rund 16 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals lag – was das AWS-Wachstum im ersten Quartal 2027 um mehrere hundert Basispunkte bremsen könnte. Das ist eine Einschätzung eines Dritten und bislang nicht durch Amazon bestätigt.