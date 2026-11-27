Zwei Tage, zwei Wahrheiten: Am Mittwoch rutschte die Amazon-Aktie (Handelssymbol AMZN, ISIN US0231351067) zeitweise um mehr als sechs Prozent ab, weil Anleger um das Cloud-Geschäft bangten. Am Black Friday dreht das Bild. Zur Mittagszeit an der Wall Street lag die Amazon-Aktie rund 3,9 Prozent im Plus bei etwa 253,91 Dollar, getragen von einem breiten Tech-Rebound und starker Shopping-Nachfrage.
Amazon-Aktie springt am Black Friday um fast 4 Prozent – kippt die AWS-Sorge?
Die Amazon-Aktie erholt sich am Black Friday auf rund 254 Dollar, nach dem Mittwochs-Abschlag wegen AWS-Sorgen. Adobe erwartet 12,9 Milliarden Dollar Online-Umsatz.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com Inc.
- Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- ISIN
- US0231351067
- Nächste Zahlen
- laut Datenanbieter ca. 4. Februar 2027
- Nächster Termin
- Cyber Monday, 30. November 2026
Stand: 27.11.2026, Kurs: Mittagsstand laut Motley Fool, Nasdaq, vor Handelsschluss
Der Black Friday ist für Amazon mehr als ein Verkaufstag. Er ist ein Stimmungstest für das gesamte Weihnachtsgeschäft und damit für das Quartal, das Konzernchef Andy Jassy im Oktober mit einer Umsatzspanne von 240 bis 247 Milliarden Dollar angekündigt hat. Wie sich die Amazon-Aktie zwischen Rekordshopping und KI-Skepsis schlägt, zeigt, was der Markt gerade am meisten fürchtet und am meisten hofft.
Der Aufhänger
Warum steigt die Amazon-Aktie am Black Friday?
Nach dem Feiertag öffnete die Wall Street zum Halbtag, der Handel endet um 13 Uhr Ostküstenzeit. Laut Motley Fool legten Nasdaq Composite, S&P 500 und Dow zur Mittagszeit zwischen gut einem und knapp zwei Prozent zu. Amazon profitierte von der starken Nachfrage im Handelsgeschäft und von der Erholung der Technologiewerte. Vorbörslich hatte die Aktie bei rund 251 Dollar gelegen, ein Plus von gut 2,6 Prozent zum Mittwochsschluss von 244,43 Dollar.
Die Nachfragezahlen sprechen für die Branche. Adobe Analytics meldete für den US-Onlinehandel vom 1. bis 22. November 82,5 Milliarden Dollar Umsatz, 9,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Für den Black Friday erwartet Adobe 12,9 Milliarden Dollar (+9,2 Prozent), für den Cyber Monday am 30. November 15,1 Milliarden Dollar. Die gesamte Saison vom 1. November bis 31. Dezember soll 275,1 Milliarden Dollar erreichen. Das sind Prognosen, keine Ist-Zahlen.
Wie viel davon bei Amazon landet, weist Adobe nicht aus. Für Anleger ist der Handel deshalb nur ein Teil der Geschichte.
Das große Bild
Was belastete die Amazon-Aktie zuvor?
Am Mittwoch verlor die Amazon-Aktie 3,1 Prozent auf 244,43 Dollar, im Tagestief waren es zeitweise 6,5 Prozent bei 235,96 Dollar. Als Auslöser nennt FinanceFeeds eine Schätzung des Analysehauses Bernstein: Die Web-Aktivität auf nutzungsbasierten Cloud-Plattformen, darunter Amazon Web Services, habe Mitte bis Ende November rund 16 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals gelegen. Bernstein sieht demnach mehrere hundert Basispunkte Risiko für das AWS-Umsatzwachstum im ersten Quartal 2027.
Das ist eine Schätzung eines Dritten, keine Unternehmensangabe, und sie ist bislang nur über eine Sekundärquelle belegt.
Dem stehen die letzten Konzernzahlen gegenüber. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 1,89 Dollar unter den erwarteten 1,96 Dollar. Das operative Ergebnis stieg um 61 Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar, die operative Marge erreichte mit 13,9 Prozent einen Rekord. AWS wuchs um 39,3 Prozent auf 46 Milliarden Dollar, das schnellste Tempo seit fast fünf Jahren, und trug laut Datenanbietern rund 63 Prozent zum operativen Ergebnis bei.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|201,9 Mrd. $ (+12 %)
|Gewinn je Aktie
|1,89 $ (erwartet 1,96 $)
|Operatives Ergebnis
|28,1 Mrd. $ (+61 %)
|AWS-Umsatz
|46 Mrd. $ (+39,3 %)
|Investitionen im Quartal
|77,3 Mrd. $
|Freier Cashflow, zwölf Monate
|-42,4 Mrd. $
Quelle: Spreadex und FinanceFeeds auf Basis der Amazon-Zahlen vom 29.10.2026
Der Preis für das KI-Wachstum ist hoch. Die Investitionen lagen im Quartal bei 77,3 Milliarden Dollar nach 35,1 Milliarden im Vorjahr, für 2026 sind rund 220 Milliarden Dollar im Gespräch. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate ist mit minus 42,4 Milliarden Dollar negativ. Genau diese Gleichung, hohe Ausgaben gegen schnell wachsende Cloud-Umsätze, bewegt die Amazon-Aktie derzeit stärker als jeder Shopping-Rekord.
Der Ausblick
Was entscheidet jetzt über die Amazon-Aktie in den nächsten Wochen?
Kurzfristig zählt der Cyber Monday am 30. November, für den Adobe 15,1 Milliarden Dollar erwartet. Dann die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember und die Frage, ob die Notenbank bei der hartnäckigen Inflation nachlegt. Die nächsten Quartalszahlen erwarten Datenanbieter für den 4. Februar 2027. Für das vierte Quartal hat Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar und ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Der Konsens von TradingView liegt bei 245,19 Milliarden Dollar Umsatz.
Auf dem Chart markieren Beobachter die Zone um 252 Dollar als nächsten Widerstand und das Novemberhoch bei rund 275 Dollar vom 9. November. Das sind Marken aus einem Blog, keine Einschätzung der Redaktion. Ein Urteil oder ein eigenes Ziel gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Wie steht die Amazon-Aktie am Black Friday? Zur Mittagszeit lag sie laut Motley Fool rund 3,9 Prozent im Plus bei etwa 253,91 Dollar. Der Schlusskurs lag zum Redaktionsstand nicht vor.
Warum fiel die Amazon-Aktie am Mittwoch? Sorgen um AWS-Nutzung und KI-Ausgaben belasteten, im Tief fiel sie um 6,5 Prozent. Die Bernstein-Schätzung dazu ist nur sekundär belegt.
Wie wichtig ist der Black Friday für Amazon? Adobe erwartet 12,9 Milliarden Dollar US-Online-Umsatz an dem Tag. Wie viel davon bei Amazon ankommt, ist nicht ausgewiesen.
Wann kommen die nächsten Quartalszahlen? Datenanbieter nennen den 4. Februar 2027.
Wie hoch ist die Q4-Prognose von Amazon? Das Unternehmen peilt 240 bis 247 Milliarden Dollar Umsatz und 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar operatives Ergebnis an.
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