Nach dem Feiertag öffnete die Wall Street zum Halbtag, der Handel endet um 13 Uhr Ostküstenzeit. Laut Motley Fool legten Nasdaq Composite, S&P 500 und Dow zur Mittagszeit zwischen gut einem und knapp zwei Prozent zu. Amazon profitierte von der starken Nachfrage im Handelsgeschäft und von der Erholung der Technologiewerte. Vorbörslich hatte die Aktie bei rund 251 Dollar gelegen, ein Plus von gut 2,6 Prozent zum Mittwochsschluss von 244,43 Dollar.

Die Nachfragezahlen sprechen für die Branche. Adobe Analytics meldete für den US-Onlinehandel vom 1. bis 22. November 82,5 Milliarden Dollar Umsatz, 9,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Für den Black Friday erwartet Adobe 12,9 Milliarden Dollar (+9,2 Prozent), für den Cyber Monday am 30. November 15,1 Milliarden Dollar. Die gesamte Saison vom 1. November bis 31. Dezember soll 275,1 Milliarden Dollar erreichen. Das sind Prognosen, keine Ist-Zahlen.