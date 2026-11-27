Der Black Friday beginnt für die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067, FSE: AMZ, NASDAQ: AMZN) mit einer Entwarnung: Trotz eines Warnstreikaufrufs wird im Amazon-Logistikzentrum in Gera am heutigen Shoppingtag normal gearbeitet. Ein Amazon-Sprecher spricht von keinerlei Auswirkungen, alles komme pünktlich an. Für die Amazon Aktie Prognose bleibt der Streik damit eine Randnotiz. Entscheidend sind der Cloud-Boom bei AWS, die Rekordinvestitionen von rund 220 Mrd. $ und die Frage, ob die Cyber-Week das Weihnachtsquartal trägt. Die große Analyse mit Amazon-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Amazon Aktie Prognose: Streik in Gera verpufft am Black Friday - Gibt der Cloud-Boom jetzt den Ausschlag?
Trotz Warnstreikaufruf läuft im Amazon-Logistikzentrum Gera am Black Friday alles normal. Die Amazon Aktie Prognose zu Streik, Quartalszahlen, Chartbild und Analysten-Konsens.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, AMZN
- ISIN
- US0231351067
- Kerngeschäft
- Onlinehandel, Cloud-Computing (AWS), Prime
- Aktuelles Thema
- Warnstreik in Gera, Black Friday, KI-Investitionen
- Nächste Termine
- Cyber Monday am 30.11.2026, Q4-Zahlen voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 27.11.2026, Kurs: Nasdaq-Schluss vom 25.11.2026; am 26.11. blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen
Die aktuellen News
Warnstreik in Gera: Kaum Beteiligung, keine Folgen
Erstmals in der fünfjährigen Geschichte des Standorts hat die Gewerkschaft Verdi in Gera zum Warnstreik aufgerufen. Gefolgt sind nach ihren eigenen Angaben nur wenige.
Laut dpa-AFX legte am Morgen eine niedrige zweistellige Zahl an Beschäftigten die Arbeit nieder, in der Schicht arbeiten mehrere Hundert Menschen. Verdi spricht selbst von einer sehr geringen Beteiligung. Amazon meldet keinerlei Auswirkungen auf die Lieferungen. Die Gewerkschaft wirft dem Konzern vor, im Vorfeld mit "Kampagnen der Angst" gearbeitet und Beschäftigten Konsequenzen angedroht zu haben. Amazon weist die Vorwürfe scharf zurück und verweist auf kontinuierliche Lohnerhöhungen seit 2014.
Der Ausstand in Gera ist Teil eines bundesweiten Aufrufs: Verdi hat zum Black Friday elf Amazon-Standorte in Deutschland zum Streik aufgerufen, um Tarifverträge zu erzwingen. Wie stark die Beteiligung an den übrigen Standorten ausfällt, ist nach den vorliegenden Meldungen noch offen. Für die Amazon-Aktie ist das Muster bekannt: Auch an früheren Black Fridays gab es Arbeitsniederlegungen in Deutschland, und Amazon erwartete dabei keine Folgen für die Auslieferung.
Operativ
Deutschland ist für Amazon ein wichtiger, aber nur ein Teil des Weihnachtsgeschäfts. Ohne Auswirkungen auf Lieferungen fehlt dem Streik die Kurswirkung.
Reputation
Der Tarifstreit mit Verdi schwelt seit Jahren und bleibt ein Imagerisiko, solange es keine Einigung gibt. Ein Kurstreiber ist er bisher nicht.
Entscheidend
Für die Amazon Aktie Prognose zählen AWS, Investitionen und das Weihnachtsquartal, nicht einzelne Logistikzentren.
Das Chartbild
Zwischen Zollsorgen und 250-Dollar-Marke
Die Amazon-Aktie ging am Mittwoch, dem 25.11.2026, mit 244,43 $ aus dem Handel, ein Minus von 3,12%. Im Tagestief stand sie bei 235,96 $. Damit war Amazon hinter Nvidia der zweitgrößte Verlierer im Dow Jones, obwohl der Index selbst leicht im Plus schloss. Als Belastung nennen Marktbeobachter neue Zollpläne der US-Regierung und Zweifel an den hohen KI-Investitionen. Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Black Friday wird in den USA verkürzt gehandelt. Einen Schlusskurs für den heutigen Handel gibt es noch nicht.
Charttechnisch liegt die Amazon-Aktie rund 15% unter dem Jahreshoch. Das jüngste Schlusshoch lag bei 270,87 $ (10.11.2026), das Schlusstief seit den Quartalszahlen bei 240,35 $ (30.10.2026). Der Kurs notiert damit nur knapp über dieser Unterstützung. Nach oben gilt die Zone um 250 $ als erster Widerstand. Solange die Amazon-Aktie diese Marke nicht zurückerobert, bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen.
Die Quartalszahlen
AWS glänzt, der Cashflow dreht ins Minus
Amazon hat am 29.10.2026 die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 12% auf 201,9 Mrd. $ und lag damit leicht unter den Erwartungen von rund 202,3 Mrd. $. Der Gewinn je Aktie von 1,89 $ verfehlte die Schätzung von 1,97 $. Ausschlaggebend für die Amazon Aktie Prognose ist die Cloud-Sparte: AWS wuchs um 39% auf 46,0 Mrd. $, so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht, und steuerte 17,8 Mrd. $ zum operativen Ergebnis bei.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vergleich
|Umsatz
|201,9 Mrd. $
|+12% zum Vorjahr
|AWS-Umsatz
|46,0 Mrd. $
|+39% zum Vorjahr
|Operatives Ergebnis
|28,1 Mrd. $
|Vorjahr 17,4 Mrd. $
|Operatives Ergebnis AWS
|17,8 Mrd. $
|Vorjahr 11,4 Mrd. $
|Nettogewinn
|20,7 Mrd. $
|Vorjahr 21,2 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|1,89 $
|Erwartung 1,97 $
|Ausblick Q4: Umsatz
|240-247 Mrd. $
|+12% bis +16%
|Ausblick Q4: Operatives Ergebnis
|28,5-33,5 Mrd. $
|Vorjahr 25,0 Mrd. $
Der Nettogewinn des Vorjahres enthielt Beteiligungsgewinne aus dem Anthropic-Anteil.
Quelle: Amazon-Quartalsbericht vom 29.10.2026; Konsensschätzungen laut stock3
Das Geschäft im Handel wird dabei profitabler: Nordamerika steigerte den Umsatz um 6% auf 112,9 Mrd. $, der operative Gewinn kletterte von 4,8 auf 8,7 Mrd. $. International wuchs der Umsatz um 5% auf 43,1 Mrd. $, der operative Gewinn stieg auf 1,6 Mrd. $ nach 1,2 Mrd. $. Gerade der Handel liefert damit das Fundament, auf dem das Weihnachtsquartal aufbaut. Für das vierte Quartal stellt Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Mrd. $ in Aussicht, das wäre ein Plus von 12% bis 16%. Mit diesem Ausblick und dem hohen Investitionsbedarf reagierte die Börse nach den Zahlen mit Kursabschlägen.
Analysten und Bewertung
Was sagt die Amazon-Aktie Prognose der Analysten?
Der Konsens ist eindeutig freundlich. Nach Konsensdaten vom 20.11.2026 beobachten 62 Analysten die Amazon-Aktie, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,51 $ und damit rund 34% über dem Schlusskurs vom 25.11.2026. Anfang November hatte eine Auswertung ergeben, dass von 60 Analysten alle bis auf zwei Kaufen oder besser empfehlen und keiner zum Verkaufen rät. Zuletzt bestätigte UBS-Analyst Karl Keirstead am 17.11.2026 seine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 340 $, nach zuvor 352 $. Phillip Securities hob am 2.11.2026 auf Kaufen an, mit einem Kursziel von 330 $. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Kursziele von aktiencheck.de.
Bei der Bewertung liegt das KGV auf Basis der vergangenen zwölf Monate bei knapp 20, auf Basis der Schätzungen bei rund 25. Der Fünfjahresdurchschnitt liegt nach Markteinschätzung deutlich höher, bei rund 48. Die Amazon-Aktie ist damit historisch günstiger bewertet als lange Zeit üblich, wenn man den Gewinnsprung bei AWS einrechnet.
Das große Bild
Cloud, Handel und die Investitionswette
Das große Bild für die Amazon Aktie Prognose besteht aus drei Säulen. Erstens AWS: Die Cloud-Sparte erreicht eine Umsatzrate von 184 Mrd. $ pro Jahr, und Konzernchef Andy Jassy erwartet laut Medienberichten für 2027 und 2028 jeweils mehr als 40% Wachstum. Neue Verträge unter anderem mit Meta, Nvidia, OpenAI und Salesforce stützen diese Erwartung. Zweitens der Handel: Die Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktionen laufen bis zum 30.11.2026, Amazon hat sie auf zwölf Tage ausgedehnt. Drittens die Investitionen, die den Cashflow belasten und über die Rendite auf das Kapital entscheiden.
Für die Amazon-Aktie ist das ein zweischneidiges Schwert. Gelingt der Cloud-Ausbau, steigen Auslastung und Margen, und der heutige Cashflow-Rückgang wird zur Randnotiz. Kühlt die KI-Nachfrage schneller ab oder bremsen Zölle den Handel, wird die Investitionswette zur Belastung.
Die Prognose
Amazon-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist nach den jüngsten Kursausschlägen nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Cyber-Week als Härtetest
Hält die Amazon-Aktie die Unterstützung bei rund 240 $ und liefern Black Friday und Cyber Monday Rückenwind, ist ein Anlauf auf die Widerstandszone um 250 $ möglich. Fällt sie darunter, droht ein Test des Tagestiefs von 235,96 $. Der Streik in Gera dürfte dabei keine Rolle spielen, solange Lieferungen pünktlich ankommen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): AWS entscheidet
Hält das Cloud-Wachstum nahe 40%, rückt die Gewinnentwicklung in den Fokus und die Bewertung wirkt günstig. Verlangsamt sich AWS oder bleibt der Cashflow lange negativ, droht eine längere Seitwärtsphase.
Langfristig (ab 2028): Rendite auf das Kapital
Entscheidend ist, ob die 220 Mrd. $ Investitionen in dauerhaft höhere Margen und Cashflows münden. Gelingt das, bleibt die Amazon-Aktie ein Qualitätswert mit Wachstumsfantasie. Gelingt es nicht, wird sie zum teuer finanzierten Wachstumswert.
Termine
Was Anleger der Amazon-Aktie jetzt beobachten
27.11.2026: Black Friday, verkürzter US-Handel, weitere Meldungen zu den Streiks an elf deutschen Standorten.
30.11.2026: Cyber Monday, Ende der Aktionswoche.
Dezember 2026: Berichte zu den US-Online-Umsätzen der Cyber-Week und zu den Zöllen.
Anfang Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal, voraussichtlich am 4.2.2027 (Termin nicht von Amazon bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Wird bei Amazon in Gera gestreikt? Verdi hat erstmals zum Warnstreik in Gera aufgerufen. Laut dpa-AFX folgte nur eine niedrige zweistellige Zahl an Beschäftigten, der Betrieb läuft normal.
Hat der Streik Folgen für die Amazon-Aktie? Nach den vorliegenden Meldungen nicht. Amazon sieht keine Auswirkungen auf die Lieferungen, kursrelevant sind eher AWS und die Investitionen.
Wie lautet die Amazon-Aktie Prognose der Analysten? Nach Konsensdaten vom 20.11.2026 liegt das durchschnittliche Kursziel von 62 Analysten bei 326,51 $. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie lautet die Amazon Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet die Cyber-Week, mittelfristig AWS, langfristig die Rendite auf die Investitionen. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Zahlen zum vierten Quartal werden voraussichtlich am 4.2.2027 erwartet. Ein Termin von Amazon liegt noch nicht vor.
Ist die Amazon-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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