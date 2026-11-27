Schlusskurs der Amazon-Aktie am 25.11.2026 (-3,12%), dem letzten Handelstag vor Thanksgiving 244,43 $

Beschäftigte legten am Morgen in Gera die Arbeit nieder (Verdi), bei mehreren Hundert Mitarbeitern je Schicht Zweistellig

Umsatzwachstum von AWS im dritten Quartal 2026, das schnellste seit fast fünf Jahren +39%