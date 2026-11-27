Die Amazon Aktie (ISIN: US0231351067, US-Handelssymbol: AMZN) gehört am Black Friday, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 249,07 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 1,28 Prozent. Dabei läuft bei Amazon seit dem 19. November die Black-Friday- und Cyber-Week.
Amazon Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Black Friday – trotz Shoppingtag im Minus
Die Amazon Aktie steht am Black Friday im frühen US-Handel bei 249,07 Dollar und zählt mit minus 1,28 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was den Konzern am wichtigsten Verkaufstag des Jahres belastet.
Kursgrund
Warum die Amazon Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Amazon Aktie steht seit den Quartalszahlen unter Beobachtung: Der Gewinn je Aktie lag mit 1,89 Dollar unter den erwarteten 1,96 Dollar, und die Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar drücken den freien Cashflow, der über zwölf Monate bei minus 42,4 Milliarden Dollar lag.
Hintergrund
Cloud wächst, Cashflow leidet
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, AWS wuchs um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar. Zudem hält Amazon eine Beteiligung am KI-Anbieter Anthropic. Für die Amazon Aktie als Nasdaq100 Verlierer am Black Friday zählt nun das Weihnachtsgeschäft.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Warum ist die Amazon Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wann ist Black Friday bei Amazon?
Am 27. November; die Aktionswoche läuft vom 19. bis 30. November.
Wie hoch ist der Kurs der Amazon Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 249,07 Dollar.
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