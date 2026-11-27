Warum ist die Amazon Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.

Wann ist Black Friday bei Amazon?

Am 27. November; die Aktionswoche läuft vom 19. bis 30. November.

Wie hoch ist der Kurs der Amazon Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 249,07 Dollar.