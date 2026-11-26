Ein Vorstandschef, ein Finanzchef, der Chef der Cloud-Sparte und drei weitere Topmanager: Am Abend des 24. November gingen bei der US-Börsenaufsicht SEC gleich sechs Verkaufsmeldungen aus der Führungsetage von Amazon ein. Zusammen verkauften die Insider 64.848 Aktien für rund 16,6 Millionen Dollar. Für die Amazon Aktie klingt das nach einem Warnsignal. Ein genauer Blick in die Meldungen zeigt, dass es sich um einen jährlich wiederkehrenden Termin handelt.
Amazon Aktie: Jassy, Finanzchef und AWS-Boss verkaufen gleichzeitig – was hinter den 16,6 Millionen Dollar steckt
Sechs Amazon-Manager haben am selben Abend Aktienverkäufe bei der SEC gemeldet, darunter Vorstandschef Andy Jassy, Finanzchef Brian Olsavsky und AWS-Chef Matt Garman. Zusammen kamen knapp 65.000 Aktien für rund 16,6 Millionen Dollar an den Markt. Was die Insider Trades über die Amazon Aktie verraten und was nicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- WKN
- 906866
- Handelssymbol
- AMZ
- US-Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- Börsenwert
- rund 2,7 Billionen Dollar
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen; Kurs Nasdaq
Die Stammdaten für Anleger: Die Amazon-Aktie trägt die ISIN US0231351067 und die WKN 906866. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol AMZ gehandelt, in den USA unter AMZN an der Nasdaq.
Die Meldungen
Sechs Manager, ein Termin: wer wie viel verkauft hat
Den größten Posten stellt Vorstandschef Andy Jassy: Er verkaufte 20.000 Aktien in neun Tranchen zu gewichteten Kursen zwischen rund 251,54 und 260,03 Dollar, zusammen etwa 5,13 Millionen Dollar. AWS-Chef Matt Garman gab 14.541 Aktien für rund 3,73 Millionen Dollar ab. Rechtsvorstand David Zapolsky verkaufte an zwei Tagen 15.430 Aktien für rund 3,92 Millionen Dollar. Finanzchef Brian Olsavsky trennte sich von 6.172 Aktien, alle zu exakt 260 Dollar, für rund 1,60 Millionen Dollar. Dazu kommen Doug Herrington, Chef des weltweiten Handelsgeschäfts, mit 6.362 Aktien für rund 1,62 Millionen Dollar und Vizepräsidentin Shelley Reynolds mit 2.343 Aktien für rund 598.000 Dollar.
Alle sechs Verkäufe liefen über Handelspläne nach Rule 10b5-1, also über vorab festgelegte Verkaufsprogramme. Jassys Plan stammt vom 14. November 2025, die Pläne von Garman und Olsavsky vom Mai und August 2026.
Das Muster
50.000 zugeteilt, 20.000 verkauft: Jassys Quartalsroutine
Der Auslöser der Verkaufswelle ist ein Datum. Am Samstag, dem 21. November, wurden bei Amazon Aktienzusagen (RSU) fällig. Bei Jassy waren es 50.000 Stück, von denen er 20.000 verkaufte. Genau dasselbe Muster zeigt seine Meldung aus dem August: 50.000 zugeteilt, 20.000 verkauft, damals für rund 5,18 Millionen Dollar. Nach dem jüngsten Verkauf hält der Konzernchef weiterhin rund 2,27 Millionen Aktien direkt, dazu 65.500 Aktien in einem Trust.
Planmäßig
Alle Verkäufe liefen über vorab festgelegte Pläne. Der Zeitpunkt folgte der Zuteilung der Aktien, nicht einer aktuellen Einschätzung.
Überschaubar
16,6 Millionen Dollar sind bei einem Börsenwert von rund 2,7 Billionen Dollar ein Bruchteil eines Promilles.
Kein Gegengewicht
Käufe von Amazon-Insidern am offenen Markt wurden in den vergangenen zwölf Monaten nicht gemeldet.
Häufige Fragen zu den Insider Trades bei Amazon
Wer hat bei Amazon Aktien verkauft?
Andy Jassy, Brian Olsavsky, Matt Garman, David Zapolsky, Doug Herrington und Shelley Reynolds, zusammen 64.848 Aktien für rund 16,6 Millionen Dollar.
Warum verkaufen die Manager gleichzeitig?
Am 21. November wurden Aktienzusagen fällig. Die Verkäufe folgen vorab festgelegten 10b5-1-Plänen.
Wie viele Aktien hält Andy Jassy noch?
Rund 2,27 Millionen Aktien direkt, dazu 65.500 Aktien in einem Trust.
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