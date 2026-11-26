Wer hat bei Amazon Aktien verkauft?

Andy Jassy, Brian Olsavsky, Matt Garman, David Zapolsky, Doug Herrington und Shelley Reynolds, zusammen 64.848 Aktien für rund 16,6 Millionen Dollar.

Warum verkaufen die Manager gleichzeitig?

Am 21. November wurden Aktienzusagen fällig. Die Verkäufe folgen vorab festgelegten 10b5-1-Plänen.

Wie viele Aktien hält Andy Jassy noch?

Rund 2,27 Millionen Aktien direkt, dazu 65.500 Aktien in einem Trust.