Amazon-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 3: Black Friday trägt den Kurs

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 3 Min.

Die Amazon-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,94 % auf 249,17 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Gewinnern. Zum Höhepunkt der Rabattaktionen holt der Online-Händler einen Teil des Mittwochsverlusts auf.

Bild: Amazon (Pressebild)

Die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, WKN 906866, Symbol AMZ, US-Symbol AMZN) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Online-Händler um 4,74 US-Dollar beziehungsweise 1,94 % auf 249,17 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 244,43 US-Dollar geschlossen. Amazon-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 3 +1,94 % Kurs um 15:32 Uhr 249,17 USD Operative Marge laut XTB, Rekordwert 13,9 % Anteil des Weihnachtsquartals am operativen Gewinn 2025 31,2 % Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; XTB; Trefis Dow Jones Gewinner Nr. 3 Warum die Amazon-Aktie zulegt Das Plus der Amazon-Aktie erklären Marktumfeld und Kalender: Der Hauptakt der Black-Friday-Aktionen läuft. 01 Technologiewerte erholen sich 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Vorbörslich war das Plus der Amazon-Aktie mit 3,04 % noch größer, ein Teil davon ist inzwischen abgebaut. 02 Der Black-Friday-Hauptakt Amazons Aktionswoche läuft seit dem 19. November, der Hauptakt ging am Morgen des 27. November online, der Cyber Monday folgt am 30. November. An beiden Tagen gibt es zwei neue Angebotsrunden. 03 Starke Geschäftszahlen Die Cloud-Sparte AWS wuchs im dritten Quartal laut XTB um 39 %, die operative Marge erreichte einen Rekordwert. Belastend wirken die hohen Investitionen, die den freien Mittelzufluss drücken. 04 Beteiligung an Anthropic Amazon hält rund 14,7 % am KI-Entwickler Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT). Der Börsenkurs von Anthropic wirkt sich damit auf den Wert der Beteiligung aus. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Der Black Friday bewegt die Aktie selten Der Analysedienst Trefis hat nachgerechnet: Über 26 Jahre hinweg stieg die Amazon-Aktie im Zeitraum vom Mittwoch vor Thanksgiving bis zum Freitag danach in 14 Jahren und fiel in 12. Die mittlere Veränderung lag bei 0,03 %. Der Wert der Aktie hängt weniger an einem einzelnen Tag als am gesamten Weihnachtsquartal, das 2025 rund 31 % des operativen Gewinns lieferte. Was für die Amazon-Aktie spricht Kräftiges Wachstum der Cloud-Sparte AWS.

Rekordmarge im operativen Geschäft.

Starkes Weihnachtsquartal als Gewinntreiber. Was gegen die Amazon-Aktie spricht Hohe Investitionen drücken den freien Mittelzufluss.

Vorgeschlagene US-Zölle könnten Importwaren verteuern.

Der Black Friday allein bewegt die Aktie erfahrungsgemäß wenig. FAQ Häufige Fragen zur Amazon-Aktie Warum ist die Amazon-Aktie Dow Jones Gewinner? Nach dem Kursrutsch am Mittwoch erholen sich Technologiewerte. Zudem läuft der Hauptakt der Black-Friday-Aktionen.

Wie hoch steht die Amazon-Aktie? Laut Indikation bei 249,17 US-Dollar, 1,94 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (244,43 US-Dollar).

Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie? ISIN US0231351067, WKN 906866. Handelssymbol in Deutschland AMZ, in den USA AMZN (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Amazon.com, Inc. ISIN US0231351067 WKN 906866 Handelssymbol AMZ US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq) Kurs 249,17 US-Dollar (+1,94 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 3 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Amazon-Aktie als Dow Jones Gewinner zum Black Friday Die Amazon-Aktie holt einen Teil des Mittwochsverlusts auf. Der Black Friday liefert die Bühne, der Kurs aber folgt eher der Stimmung bei Technologiewerten. Entscheidend bleiben Cloud-Wachstum und die Rendite der KI-Investitionen.

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