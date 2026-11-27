Die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, WKN 906866, Symbol AMZ, US-Symbol AMZN) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Online-Händler um 4,74 US-Dollar beziehungsweise 1,94 % auf 249,17 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 244,43 US-Dollar geschlossen.
Amazon-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 3: Black Friday trägt den Kurs
Die Amazon-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,94 % auf 249,17 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Gewinnern. Zum Höhepunkt der Rabattaktionen holt der Online-Händler einen Teil des Mittwochsverlusts auf.
Dow Jones Gewinner Nr. 3
Warum die Amazon-Aktie zulegt
Das Plus der Amazon-Aktie erklären Marktumfeld und Kalender: Der Hauptakt der Black-Friday-Aktionen läuft.
Technologiewerte erholen sich
25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Vorbörslich war das Plus der Amazon-Aktie mit 3,04 % noch größer, ein Teil davon ist inzwischen abgebaut.
Der Black-Friday-Hauptakt
Amazons Aktionswoche läuft seit dem 19. November, der Hauptakt ging am Morgen des 27. November online, der Cyber Monday folgt am 30. November. An beiden Tagen gibt es zwei neue Angebotsrunden.
Starke Geschäftszahlen
Die Cloud-Sparte AWS wuchs im dritten Quartal laut XTB um 39 %, die operative Marge erreichte einen Rekordwert. Belastend wirken die hohen Investitionen, die den freien Mittelzufluss drücken.
Beteiligung an Anthropic
Amazon hält rund 14,7 % am KI-Entwickler Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT). Der Börsenkurs von Anthropic wirkt sich damit auf den Wert der Beteiligung aus.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn.
Einordnung
Der Black Friday bewegt die Aktie selten
Der Analysedienst Trefis hat nachgerechnet: Über 26 Jahre hinweg stieg die Amazon-Aktie im Zeitraum vom Mittwoch vor Thanksgiving bis zum Freitag danach in 14 Jahren und fiel in 12. Die mittlere Veränderung lag bei 0,03 %. Der Wert der Aktie hängt weniger an einem einzelnen Tag als am gesamten Weihnachtsquartal, das 2025 rund 31 % des operativen Gewinns lieferte.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Warum ist die Amazon-Aktie Dow Jones Gewinner?
Nach dem Kursrutsch am Mittwoch erholen sich Technologiewerte. Zudem läuft der Hauptakt der Black-Friday-Aktionen.
Wie hoch steht die Amazon-Aktie?
Laut Indikation bei 249,17 US-Dollar, 1,94 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (244,43 US-Dollar).
Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866. Handelssymbol in Deutschland AMZ, in den USA AMZN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- WKN
- 906866
- Handelssymbol
- AMZ
- US-Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- Kurs
- 249,17 US-Dollar (+1,94 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 3 am 27.11.2026 (15:32 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr
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