Amazon-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 1: Black Friday schiebt den Kurs um 4 %

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 3 Min.

Die Amazon-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 4,00 % auf 254,21 US-Dollar und ist größter Dow Jones Gewinner. Zum Höhepunkt der Rabattaktionen holt der Online-Händler den Verlust vom Mittwoch mehr als auf.

Bild: Amazon (Pressebild)

Die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, WKN 906866, Symbol AMZ, US-Symbol AMZN) ist am Black Friday der größte Dow Jones Gewinner. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Online-Händler um 9,78 US-Dollar beziehungsweise 4,00 % auf 254,21 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 244,43 US-Dollar geschlossen. Zum US-Start lag das Plus noch bei 1,94 %. Amazon-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 1 +4,00 % Kurs nach Handelsschluss 254,21 USD Schlusskurs am Mittwoch 244,43 USD Wachstum bei AWS im dritten Quartal +39 % Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; XTB; Trefis Dow Jones Gewinner Nr. 1 Warum die Amazon-Aktie kräftig zulegt Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Amazon-Aktie profitiert von Kalender, Zahlen und der Marktstimmung: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Der Black-Friday-Hauptakt Amazons Aktionswoche läuft seit dem 19. November, der Cyber Monday folgt am 30. November. Anleger setzen auf ein starkes Weihnachtsgeschäft. 02 Cloud und Marge Die Cloud-Sparte AWS wuchs im dritten Quartal laut XTB um 39 %, die operative Marge erreichte mit 13,9 % einen Rekordwert. Belastend wirken die hohen Investitionen. 03 Beteiligung an Anthropic Amazon hält rund 14,7 % am KI-Entwickler Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT). 04 Kräftige Gegenbewegung Nach dem Minus von 3,12 % am Mittwoch kaufen Anleger zurück. Der Aufschlag von 4 % übertrifft die Bewegung des Gesamtmarkts deutlich. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Ein Tag ist kein Trend Der Analysedienst Trefis hat nachgerechnet: Über 26 Jahre stieg die Amazon-Aktie vom Mittwoch vor Thanksgiving bis zum Freitag danach in 14 Jahren, die mittlere Veränderung lag bei 0,03 %. Entscheidend ist das Weihnachtsquartal, das 2025 rund 31 % des operativen Gewinns lieferte. Was für die Amazon-Aktie spricht Kräftiges Wachstum der Cloud-Sparte AWS.

Rekordmarge im operativen Geschäft.

Starkes Weihnachtsquartal als Gewinntreiber. Was gegen die Amazon-Aktie spricht Hohe Investitionen drücken den freien Mittelzufluss.

Ein starker Tag sagt wenig über das Quartal.

Vorgeschlagene US-Zölle könnten Importwaren verteuern. FAQ Häufige Fragen zur Amazon-Aktie Warum ist die Amazon-Aktie Dow Jones Gewinner? Der Black Friday, die Erholung nach dem Mittwochsverlust und die Marktstimmung treiben den Kurs.

Wie hoch steht die Amazon-Aktie? Laut Kursliste bei 254,21 US-Dollar, 4,00 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (244,43 US-Dollar).

Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie? ISIN US0231351067, WKN 906866. Handelssymbol in Deutschland AMZ, in den USA AMZN (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Amazon.com, Inc. ISIN US0231351067 WKN 906866 Handelssymbol AMZ US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq) Kurs 254,21 US-Dollar (+4,00 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 1 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Amazon-Aktie als Dow Jones Gewinner am Black Friday Die Amazon-Aktie führt die Dow Jones Gewinner an. Der Black Friday liefert die Bühne, entscheidend bleiben Cloud-Wachstum und das Weihnachtsquartal.

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