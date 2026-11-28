Die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, WKN 906866, US-Symbol AMZN) ist mit einem Wochenplus von 2,96 % der 24. beste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 0,40 %, auf Jahressicht bei plus 10,89 % und auf Fünfjahressicht bei plus 45,02 %.
Amazon-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 24: Black-Friday-Rally mit knapp 4 Prozent am Freitag
Die Amazon-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 2,96 % zu und ist 24. bester Dow Jones Gewinner der Woche. Am Freitag war sie mit plus 3,96 % der stärkste Wert im Dow.
Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 24
Warum die Amazon-Aktie in der Woche zulegt
Der Wochengewinn entstand vor allem am Freitag. Die Amazon-Aktie profitierte vom Start des Weihnachtsgeschäfts.
Black Friday
Am Freitag stieg Amazon um 3,96 % auf 254,12 US-Dollar und führte die Dow-Liste an. Händler gelten zum Start des Weihnachtsgeschäfts als gefragt.
Breite Erholung
Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus.
Monat noch flach
Auf Monatssicht steht Amazon bei plus 0,40 %: Der Freitag gleicht Verluste der Vorwochen aus.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Starker Freitag, flacher Monat
Der Sprung am Freitag ist stark, beim verkürzten Handel aber nur bedingt aussagekräftig. Die Zahlen zum Weihnachtsgeschäft liefern die nächsten Hinweise.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Warum ist die Amazon-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Vor allem wegen des Sprungs am Black Friday um 3,96 %.
Wie stark ist die Amazon-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 2,96 %.
Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866. US-Symbol AMZN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- WKN
- 906866
- US-Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- Kurs
- 254,12 Dollar (27.11.)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 24 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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