Amazon-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 24: Black-Friday-Rally mit knapp 4 Prozent am Freitag

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:49 2 Min.

Die Amazon-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 2,96 % zu und ist 24. bester Dow Jones Gewinner der Woche. Am Freitag war sie mit plus 3,96 % der stärkste Wert im Dow.

Bild: Amazon (Pressebild)

Die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, WKN 906866, US-Symbol AMZN) ist mit einem Wochenplus von 2,96 % der 24. beste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 0,40 %, auf Jahressicht bei plus 10,89 % und auf Fünfjahressicht bei plus 45,02 %. Amazon-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 24 +2,96 % Tagesplus am Freitag +3,96 % Bilanz auf Jahressicht +10,89 % Kurs am Freitag, 27.11. 254,12 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 24 Warum die Amazon-Aktie in der Woche zulegt Der Wochengewinn entstand vor allem am Freitag. Die Amazon-Aktie profitierte vom Start des Weihnachtsgeschäfts. 01 Black Friday Am Freitag stieg Amazon um 3,96 % auf 254,12 US-Dollar und führte die Dow-Liste an. Händler gelten zum Start des Weihnachtsgeschäfts als gefragt. 02 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. 03 Monat noch flach Auf Monatssicht steht Amazon bei plus 0,40 %: Der Freitag gleicht Verluste der Vorwochen aus. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Starker Freitag, flacher Monat Der Sprung am Freitag ist stark, beim verkürzten Handel aber nur bedingt aussagekräftig. Die Zahlen zum Weihnachtsgeschäft liefern die nächsten Hinweise. Was für die Amazon-Aktie spricht Stärkster Wert im Dow am Freitag.

Saisonaler Rückenwind.

Plus von 10,89 % auf Jahressicht. Was gegen die Amazon-Aktie spricht Dünner Handel am Brückentag.

Monatsbilanz nur knapp im Plus.

Kein bestätigter Einzelauslöser. FAQ Häufige Fragen zur Amazon-Aktie Warum ist die Amazon-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Vor allem wegen des Sprungs am Black Friday um 3,96 %.

Wie stark ist die Amazon-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 2,96 %.

Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie? ISIN US0231351067, WKN 906866. US-Symbol AMZN (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Amazon.com, Inc. ISIN US0231351067 WKN 906866 US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq) Kurs 254,12 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 24 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Amazon-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Amazon-Aktie gewinnt vor allem am Black Friday. Das Weihnachtsgeschäft zeigt, ob der Schwung hält.

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