Black Friday, der wichtigste Verkaufstag des Jahres, beginnt für die Amazon Aktie mit Gegenwind. Am Mittwoch fiel das Papier zeitweise um 6,5 Prozent auf 235,96 Dollar und schloss 3,1 Prozent tiefer bei 244,43 Dollar, knapp unter der 200-Tage-Linie. In Deutschland erholte sich die Aktie am Donnerstag leicht auf 225,45 Euro. Amazon gehört zu den meistgesuchten Aktien.
Amazon Aktie: Black Friday mit Streik, Cloud-Warnung und Satelliten-Schlappe – ist der Handelsriese jetzt ein Schnäppchen?
Ausgerechnet am wichtigsten Verkaufstag des Jahres bestreikt Verdi elf deutsche Standorte. Dazu warnt Bernstein vor sinkender Cloud-Nutzung, und der Rivale SpaceX bekommt grünes Licht für eine Million Satelliten. Die Amazon Aktie notiert unter der 200-Tage-Linie. Die große Analyse: was zählt und was nicht.
Die Stammdaten: Die Amazon Aktie trägt die ISIN US0231351067 und die WKN 906866. In Deutschland lautet das Handelssymbol AMZ, in den USA das US-Handelssymbol AMZN an der Nasdaq.
Die drei Fronten
Streik, Cloud und Satelliten
Die Gewerkschaft Verdi hat heute an elf deutschen Standorten zu Warnstreiks aufgerufen und fordert Tarifverträge. Der Streik ist Teil eines weltweiten Aktionstags. Amazon setzt für das Weihnachtsgeschäft rund 13.000 Saisonkräfte ein und betont, verlässlicher denn je zu liefern. Spürbare Folgen für den Konzern sind eher unwahrscheinlich, das Image leidet aber.
Schwerer wiegt eine Warnung von Bernstein. Die Analysten haben einen Rückgang der Cloud-Nutzung um rund 16 Prozent vor den Feiertagen beobachtet, was den Umsatz der Cloudsparte AWS Anfang 2027 belasten könnte. AWS liefert den Großteil des Konzerngewinns. Zudem genehmigte die US-Behörde FCC trotz Einwänden von Amazon ein Projekt von SpaceX (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Handelssymbol: SPX, US-Handelssymbol: SPCX) für bis zu eine Million Satelliten. Für Amazons eigenes Satellitenprojekt Kuiper wird der Abstand damit größer.
Für die Amazon Aktie entscheidet nicht der Black Friday, sondern die Cloud. Ein Streiktag ändert wenig, ein Prozent weniger AWS-Wachstum sehr viel.
Die Bewertung
Günstiger als seit Langem
Operativ ist Amazon stark aufgestellt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 202 Milliarden Dollar, die operative Marge lag bei 13,9 Prozent. RBC bleibt bei Outperform mit einem Kursziel von 330 Dollar, im Durchschnitt sehen Analysten rund 326 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Gemessen am erwarteten Gewinn ist die Amazon Aktie so günstig bewertet wie selten in den vergangenen zehn Jahren. Als wichtigster Termin gilt die AWS-Konferenz re:Invent in der kommenden Woche.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Warum fällt die Amazon Aktie?
Eine Warnung von Bernstein zur Cloud-Nutzung, die FCC-Genehmigung für SpaceX und der allgemeine Ausverkauf bei Technologiewerten belasten.
Wo streikt Verdi?
An elf deutschen Standorten am Black Friday.
Was sagen Analysten?
RBC nennt 330 Dollar, im Durchschnitt liegen die Ziele bei rund 326 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Amazon Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN.
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