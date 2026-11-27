Warum fällt die Amazon Aktie?

Eine Warnung von Bernstein zur Cloud-Nutzung, die FCC-Genehmigung für SpaceX und der allgemeine Ausverkauf bei Technologiewerten belasten.

Wo streikt Verdi?

An elf deutschen Standorten am Black Friday.

Was sagen Analysten?

RBC nennt 330 Dollar, im Durchschnitt liegen die Ziele bei rund 326 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Amazon Aktie?

ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN.