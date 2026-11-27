Im dritten Quartal 2026 steigerte Amazon den Umsatz um zwölf Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis stieg um 61 Prozent auf 28,08 Milliarden Dollar, die operative Marge erreichte mit 13,9 Prozent einen Rekordwert. Treiber war die Cloudsparte AWS: Ihr Umsatz wuchs um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar, das stärkste Wachstum seit fast fünf Jahren. Das operative AWS-Ergebnis kletterte von 11,4 auf 17,8 Milliarden Dollar – rund 63 Prozent des gesamten Konzerngewinns. Vorstandschef Andy Jassy rechnet für AWS 2027 und 2028 mit Wachstumsraten von jeweils über 40 Prozent.

Die Kehrseite: Wegen der hohen KI-Investitionen fiel der freie Cashflow stark negativ aus, und der Ausblick für das vierte Quartal enttäuschte manche Anleger. Für das Gesamtjahr 2026 plant Amazon Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar.