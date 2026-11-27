Heute ist Black Friday – und kein Unternehmen steht dabei so im Mittelpunkt wie Amazon. Zwölf Tage lang lockt der Konzern mit Millionen Angeboten. Für die Amazon Aktie ist das Weihnachtsgeschäft aber mehr als eine Rabattschlacht: Es ist der Test, ob das Handelsgeschäft genug Geld verdient, während der Konzern Rekordsummen in KI-Rechenzentren steckt.
Amazon Aktie am Black Friday: Zwölf Tage Rabattschlacht, 220 Milliarden Investitionen – zahlt sich das aus?
Heute ist Black Friday, und Amazon hat bis zu 247 Milliarden Dollar Quartalsumsatz in Aussicht gestellt. Doch die KI-Investitionen fressen den Cashflow. Was das Weihnachtsgeschäft für die Amazon Aktie bedeutet.
Amazon.com, Inc. · ISIN: US0231351067 · WKN: 906866 · Handelssymbol: AMZ · US-Handelssymbol: AMZN
Der Black Friday
Zwölf Tage, Millionen Angebote
Amazon hat seine Black-Friday-Woche auf den Zeitraum vom 19. bis 30. November gestreckt; in Deutschland sind über eine Million Angebote verfügbar. Erstmals setzt der Konzern auf zwei Angebotsfenster pro Tag, der KI-Assistent „Alexa for Shopping“ steht im Zentrum der Kampagne. Für das vierte Quartal stellt Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von zwölf bis 16 Prozent.
Der Black Friday entscheidet nicht über die Zukunft der Amazon Aktie – die liegt in der Cloud. Aber er entscheidet darüber, wie viel Geld für die KI-Investitionen übrig bleibt.
Der Gewinnmotor
AWS wächst so schnell wie seit fünf Jahren nicht
Im dritten Quartal 2026 steigerte Amazon den Umsatz um zwölf Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis stieg um 61 Prozent auf 28,08 Milliarden Dollar, die operative Marge erreichte mit 13,9 Prozent einen Rekordwert. Treiber war die Cloudsparte AWS: Ihr Umsatz wuchs um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar, das stärkste Wachstum seit fast fünf Jahren. Das operative AWS-Ergebnis kletterte von 11,4 auf 17,8 Milliarden Dollar – rund 63 Prozent des gesamten Konzerngewinns. Vorstandschef Andy Jassy rechnet für AWS 2027 und 2028 mit Wachstumsraten von jeweils über 40 Prozent.
Die Kehrseite: Wegen der hohen KI-Investitionen fiel der freie Cashflow stark negativ aus, und der Ausblick für das vierte Quartal enttäuschte manche Anleger. Für das Gesamtjahr 2026 plant Amazon Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Wie lange läuft die Black-Friday-Woche bei Amazon?
Vom 19. bis 30. November 2026.
Welchen Umsatz erwartet Amazon im vierten Quartal?
240 bis 247 Milliarden Dollar, ein Plus von zwölf bis 16 Prozent.
Wie stark wächst AWS?
Im dritten Quartal um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar.
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