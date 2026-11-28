Warum ist die Alzchem Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Ein Analystenkommentar zu einem möglichen US-Werk für Nitroguanidin, starke Rüstungswerte und der Aktienrückkauf stützen den Kurs.

Wie lautet das Handelssymbol der Alzchem Aktie?

Auf Xetra wird die Alzchem Aktie unter dem Handelssymbol ACT0 gehandelt.