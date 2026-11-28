Chemie mit Rüstungsfantasie: Die Alzchem Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 6,42 Prozent und ist achtzehntgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag legte sie 1,53 Prozent zu. Am Donnerstagmittag hatte der Titel mit einem Sprung um 6,53 Prozent die Marke von 150 Euro zurückerobert.
Alzchem Aktie SDAX Gewinner der Woche: Munitions-Grundstoff für Amerika? – die Fantasie um ein US-Werk treibt den Kurs
Die Alzchem Aktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Der Spezialchemiekonzern aus Trostberg gewinnt 6,42 Prozent. Ein Analystenkommentar zu einem möglichen US-Werk für Nitroguanidin und starke Rüstungswerte liefern den Schub. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Alzchem Aktie gefragt ist
Den wichtigsten Impuls lieferte am Donnerstag das Analysehaus Jefferies. Nach Gesprächen auf dem Deutschen Eigenkapitalforum hält Analyst Martin Comtesse einen Standort in den USA für das geplante neue Nitroguanidin-Werk für sehr wahrscheinlich, weil eine Finanzierung durch das US-Verteidigungsministerium erwartet wird. Nitroguanidin ist ein Grundstoff für Treibladungen in Munition, Alzchem zählt zu den wenigen westlichen Herstellern. Eine offizielle Standortentscheidung steht noch aus.
Dazu kam der Sektor: Rund um den Kapitalmarkttag von Rheinmetall waren Rüstungswerte am Donnerstag gefragt. Und der Konzern stützt selbst. Seit dem 3. November kauft Alzchem bis zu 125.000 eigene Aktien für maximal 20 Millionen Euro zurück, bis zum 20. November waren 61.766 Stück erworben.
Einordnung
Solides Wachstum, hohe Erwartungen
In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Umsatz um vier Prozent auf 444 Millionen Euro, das EBITDA um acht Prozent auf 93 Millionen Euro. Die Marge stieg von 20,3 auf 21,0 Prozent. Trotzdem war die Alzchem Aktie nach den Quartalszahlen im Oktober kräftig abgerutscht, auf Monatssicht liegt sie knapp zehn Prozent im Minus. Leerverkäufer wie BlackRock halten meldepflichtige Positionen.
Häufige Fragen zur Alzchem Aktie
Warum ist die Alzchem Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Ein Analystenkommentar zu einem möglichen US-Werk für Nitroguanidin, starke Rüstungswerte und der Aktienrückkauf stützen den Kurs.
Wie lautet das Handelssymbol der Alzchem Aktie?
Auf Xetra wird die Alzchem Aktie unter dem Handelssymbol ACT0 gehandelt.
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