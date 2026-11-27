Alzchem Aktie: SDAX Gewinner am Abend – MPCM senkt das Kursziel und lobt das US-Projekt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:15 2 Min.

Die Alzchem Aktie steigt am Freitag um 1,53 Prozent auf 145,80 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Das Analysehaus MPCM bleibt bei „Buy“, reduziert das Kursziel aber auf 200 Euro.

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Ein niedrigeres Kursziel und trotzdem ein Kursgewinn: Die Alzchem Aktie legt am Freitag um 1,53 Prozent auf 145,80 Euro zu und ist Nummer 19 unter den SDAX Gewinnern (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 3,59 Millionen Euro war der Umsatz für den Spezialchemiekonzern aus Trostberg hoch. Schlusskurs der Alzchem Aktie auf Xetra 145,80 € Tagesgewinn, Platz 19 der SDAX Gewinner +1,53 % Kursziel von MPCM, zuvor 208 € 200 € Xetra-Tagesumsatz 3,59 Mio. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; MPCM und Jefferies laut dpa-AFX Analyser Der Auslöser Warum steigt die Alzchem Aktie heute? Am Morgen veröffentlichte das Analysehaus MPCM eine neue Studie zur Alzchem Aktie. Analyst Christian Cohrs senkte das Kursziel von 208 auf 200 Euro und beließ die Einstufung auf „Buy“. Die Begründung ist zweigeteilt. Negativ: Er hat sein Bewertungsmodell an das veränderte Zinsumfeld angepasst und die Prognosen für 2027 etwas reduziert. Positiv: Alzchem habe mit seinem Nitroguanidin-Projekt in den USA einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht. Der Markt hörte auf den zweiten Teil. Schon am Donnerstag hatte Jefferies die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 195 Euro bekräftigt, die Aktie war daraufhin zeitweise bis auf 150,30 Euro gestiegen, hatte die Gewinne bis zum Schluss aber wieder abgegeben. Am Freitag blieb das Plus des SDAX Gewinners bis zum Handelsende stehen. Der Hintergrund Ein Grundstoff für Munition Alzchem stellt Spezialchemikalien auf Basis der Calciumcarbid-Kette her, darunter Kreatin für Sporternährung, Produkte für die Landwirtschaft und Nitroguanidin. Dieser Stoff wird für Treibladungen von Artilleriemunition benötigt und ist in der westlichen Welt knapp. Mitte November gab der Aufsichtsrat die nächsten Schritte für ein Werk in den USA frei. Dasselbe Projekt hatte Ende Oktober wegen der hohen Investitionen einen Kurssturz ausgelöst. Für 2026 peilt Alzchem rund 600 Millionen Euro Umsatz an. Die Kursziele der Analysten reichen von 185 bis 245 Euro. Was für die Alzchem Aktie spricht Zwei Analysehäuser bestätigen binnen zwei Tagen die Kaufempfehlung

US-Werk für Nitroguanidin kommt voran

Hoher Umsatz, Tagesgewinn bis zum Schluss gehalten Was Anleger bedenken sollten Kursziel und Schätzungen für 2027 wurden gesenkt

Das US-Projekt bindet viel Kapital

Die Aktie schwankte im Herbst sehr stark Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Alzchem Aktie Warum ist Alzchem heute SDAX Gewinner?

MPCM hat die Kaufempfehlung bestätigt und den Fortschritt beim US-Projekt hervorgehoben, auch wenn das Kursziel leicht sinkt. Warum wurde das Kursziel gesenkt?

Wegen des veränderten Zinsumfelds und etwas niedrigerer Prognosen für 2027. Alzchem Aktie: ISIN DE000A41YHG1, WKN A41YHG, Börsenkürzel ACT0. Fazit zur Alzchem Aktie Die Alzchem Aktie ist am Freitag SDAX Gewinner, obwohl ein Kursziel gesunken ist. Der Markt bewertet das US-Projekt inzwischen als Chance. Ob die Rechnung aufgeht, entscheidet sich mit den Verträgen für das neue Werk.

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