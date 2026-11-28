In der Tabakbranche bahnt sich ein Paukenschlag an. Altria, der US-Hersteller der Marke Marlboro, hat bestätigt, ein mögliches Übernahmeangebot für den britischen Konkurrenten Imperial Brands zu prüfen. Die Aktie des Übernahmekandidaten sprang daraufhin auf den höchsten Stand seit 2017. Für die Altria Aktie stellt sich die Frage, ob ein Milliardendeal Wachstum bringt – oder die hohe Dividende gefährdet.
Altria Aktie: Marlboro-Konzern prüft Milliardenübernahme in Großbritannien – der Tabak-Deal des Jahres?
Altria bestätigt Überlegungen zu einem Barangebot für Imperial Brands, dessen Aktie um 14 Prozent springt. Bis 24. Dezember muss eine Entscheidung fallen. Was der Deal für die Altria Aktie bedeutet.
Altria Group, Inc. · ISIN: US02209S1033 · WKN: 200417 · Handelssymbol: PHM7 · US-Handelssymbol: MO
Imperial Brands PLC · ISIN: GB0004544929 · WKN: 903000 · Handelssymbol: IMB · US-Handelssymbol: IMBBY
Die Ankündigung
Ein Barangebot in Vorbereitung
Altria bestätigte am Donnerstag, dem 26. November, als Reaktion auf Medienberichte, dass der Konzern ein mögliches Angebot für Imperial Brands prüft. Ein Angebot würde voraussichtlich vollständig in bar erfolgen; einen Preis nannte Altria nicht. Zugleich spricht der Konzern mit einem Dritten über dessen möglichen Erwerb eines Teils des Imperial-Geschäfts. Altria betonte, dass es keine Gewissheit gebe, ob und zu welchen Bedingungen ein Angebot erfolgt. Nach britischem Übernahmerecht muss Altria bis zum 24. Dezember um 17 Uhr Londoner Zeit ein festes Angebot vorlegen oder erklären, dass keines kommt.
Altria sucht Wachstum außerhalb des schrumpfenden US-Zigarettenmarkts. Für die Altria Aktie hängt alles am Preis – und daran, wie viel Schulden ein Barangebot erfordert.
Die Ausgangslage
Starker Konzern in einem schrumpfenden Markt
Im dritten Quartal 2026 steigerte Altria den bereinigten Gewinn je Aktie um 4,8 Prozent, hob die Jahresprognose an und erweiterte das Aktienrückkaufprogramm. Wachstum kommt vor allem aus rauchfreien Produkten. Imperial Brands vertreibt unter anderem die Marke Winston in den USA. Kritische Stimmen sehen in einer Kombination wenig strategischen Sinn und werten sie eher als Zeichen für Altrias Blick auf den US-Markt.
Häufige Fragen zur Altria Aktie
Plant Altria eine Übernahme?
Altria prüft ein mögliches Angebot für Imperial Brands; eine Entscheidung ist nicht gefallen.
Wie würde ein Angebot aussehen?
Laut Altria voraussichtlich vollständig in bar.
Bis wann muss Altria entscheiden?
Bis zum 24. Dezember 2026 um 17 Uhr Londoner Zeit.
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