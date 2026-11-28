Plant Altria eine Übernahme?

Altria prüft ein mögliches Angebot für Imperial Brands; eine Entscheidung ist nicht gefallen.

Wie würde ein Angebot aussehen?

Laut Altria voraussichtlich vollständig in bar.

Bis wann muss Altria entscheiden?

Bis zum 24. Dezember 2026 um 17 Uhr Londoner Zeit.