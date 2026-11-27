Kehrt nach dem dramatischen Kursverfall endlich die Hoffnung bei den Aktionären des französischen Bahntechnikkonzerns Alstom (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK, Ticker-Symbol: AOMD, EPA-Symbol: ALO) zurück? Die Alstom-Aktie legt an der Euronext Paris aktuell um 4 Prozent auf 9,15 Euro zu. Gleichzeitig sorgt die US-Investmentbank JPMorgan mit ihrer aktuellen Alstom-Aktienanalyse vom 26. November 2026 für Aufmerksamkeit. Analyst Akash Gupta bestätigt das Rating "neutral" und das unveränderte Kursziel 14 Euro. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ergibt sich damit ein beträchtliches rechnerisches Aufwärtspotenzial von 53 Prozent. Dennoch verzichtet JPMorgan auf eine Kaufempfehlung. Nach einer Analystenveranstaltung in London beschäftigte sich Akash Gupta insbesondere mit der jüngsten Gewinn- und Cashflow-Warnung des französischen Schienenfahrzeugherstellers. Das Management versucht unterdessen, die Sorgen der Investoren zu zerstreuen: Die Schwierigkeiten mit den Regionalzügen der Plattform Coradia Max in Deutschland seien nach Darstellung der Unternehmensführung begrenzt, während sich die übrigen Geschäftsbereiche positiv entwickelten. Doch reicht diese Botschaft aus, um das erschütterte Vertrauen der Kapitalmärkte zurückzugewinnen? Oder entpuppt sich die jüngste Kurserholung lediglich als kurzfristiges Strohfeuer?
Alstom Aktie: Ist der Tiefpunkt überwunden?
Warum JPMorgan auf die Bremse tritt
JPMorgan bleibt zurückhaltend: Warum Akash Gupta trotz 53 Prozent Kurspotenzial nicht zum Kauf rät
Die aktuelle Alstom-Aktienanalyse von JPMorgan offenbart einen bemerkenswerten Kontrast zwischen dem rechnerischen Kurspotenzial und der grundsätzlichen Anlageeinschätzung. Analyst Akash Gupta hält am Rating "neutral" und am Kursziel 14 Euro fest. Vorausgegangen war eine Analystenveranstaltung in London, auf der das Alstom-Management die Hintergründe der jüngsten Prognosesenkung und die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026/27 näher erläuterte. Wie aus einer Zusammenfassung der Aktienanalyse durch dpa-AFX hervorgeht, habe die Unternehmensführung insbesondere herausgestellt, dass die gravierenden Schwierigkeiten rund um die Regionalzugplattform Coradia Max in Deutschland nicht repräsentativ für das gesamte operative Geschäft seien. Genau darin liegt eine mögliche Chance für die Alstom-Aktie: Sollten die erheblichen Verluste tatsächlich überwiegend auf einzelne problematische Projekte zurückzuführen sein, wäre eine Normalisierung der Profitabilität grundsätzlich denkbar. Das unveränderte Rating "neutral" zeigt allerdings, dass JPMorgan seine bisherige Anlageeinschätzung trotz der zusätzlichen Erläuterungen nicht verändert hat. Ein hohes rechnerisches Aufwärtspotenzial ist schließlich nicht automatisch mit einer entsprechend hohen Eintrittswahrscheinlichkeit gleichzusetzen.
Coradia Max: Wie ein Regionalzugprojekt den französischen Bahntechnikriesen ausbremst
Im Mittelpunkt der aktuellen Alstom-Aktienanalyse von Akash Gupta steht die Krise rund um die Regionalzugplattform Coradia Max. Technische Schwierigkeiten, Herausforderungen bei der Industrialisierung und verlängerte Zulassungsverfahren haben die Geschäftsentwicklung erheblich belastet. Verzögerungen bei der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Schienenfahrzeugen können für einen Hersteller wie Alstom gravierende finanzielle Konsequenzen haben. Zusätzliche Entwicklungsarbeiten verursachen ungeplante Kosten, während ausstehende Kundenzahlungen die Liquidität belasten. Besonders problematisch ist, dass die Schwierigkeiten auch Auswirkungen auf weitere Projekte haben können, wenn Produktionskapazitäten und personelle Ressourcen länger als ursprünglich geplant gebunden bleiben. Gegenüber den Analysten hat das Management betont, dass sich die akuten Probleme nicht auf das gesamte Geschäftsportfolio übertragen ließen. Allerdings hatte Alstom bereits Anfang November auch Belastungen bei weiteren Projekten für und aus Deutschland eingeräumt. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob die angekündigten Gegenmaßnahmen tatsächlich greifen und weitere negative Überraschungen vermieden werden können. Die operative Stabilisierung der betroffenen Projekte dürfte eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Erholung der Alstom-Aktie sein.
954 Millionen Euro Nettoverlust: Die dramatische Bilanz der Alstom-Krise
Ein Blick auf die am 17. November 2026 veröffentlichten Halbjahreszahlen verdeutlicht das gewaltige Ausmaß der operativen Schwierigkeiten. Alstom erwirtschaftete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 einen Umsatz von 9,33 Milliarden Euro, was einem Wachstum von drei Prozent entspricht. Gleichzeitig brach das bereinigte operative Ergebnis von plus 580 Millionen Euro auf minus 396 Millionen Euro ein. Die bereinigte EBIT-Marge verschlechterte sich von positiven 6,4 Prozent auf negative 4,2 Prozent. Unter dem Strich verzeichnete Alstom einen Nettoverlust von 954 Millionen Euro, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 220 Millionen Euro erzielt worden war. Diese Entwicklung zeigt eindrucksvoll, dass die Schwierigkeiten nicht primär auf einen Mangel an Nachfrage zurückzuführen sind. Vielmehr kämpft Alstom mit der profitablen Umsetzung seiner Aufträge. Genau hier liegt die entscheidende Herausforderung für den französischen Bahntechnikkonzern. Selbst milliardenschwere Aufträge helfen den Aktionären wenig, wenn deren Abwicklung zusätzliche Verluste verursacht. Die vorsichtige Anlageeinschätzung von JPMorgan erscheint vor diesem finanziellen Hintergrund nachvollziehbar.
Cashflow-Schock: Alstom droht ein Mittelabfluss von 1,5 Milliarden Euro
Besonders alarmierend ist die Entwicklung des freien Cashflows. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete Alstom einen negativen Free Cashflow von 1,248 Milliarden Euro. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27 erwartet das Management inzwischen einen Mittelabfluss von rund 1,5 Milliarden Euro. Zuvor war noch ein positiver freier Cashflow angestrebt worden. Darüber hinaus wurde die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge von rund 6,5 Prozent auf nur noch etwa ein Prozent reduziert. Diese drastische Verschlechterung der finanziellen Perspektiven gehört zu den zentralen Hintergründen der jüngsten Analystenveranstaltung, auf die Akash Gupta in seiner Alstom-Aktienanalyse eingeht. Verschobene Meilensteinzahlungen und verspätete Inbetriebnahmen erschweren die finanzielle Planung. Sollte Alstom die betroffenen Projekte erfolgreich abschließen, könnten sich Teile der verzögerten Mittelzuflüsse in späteren Geschäftsjahren positiv bemerkbar machen. Allerdings bleibt offen, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt dies gelingt. Weitere Verzögerungen oder zusätzliche Projektkosten könnten die finanzielle Situation erneut verschärfen.
Zwei Milliarden Euro Schuldenabbau: Muss Alstom erneut die Aktionäre zur Kasse bitten?
Um die Bilanz zu stabilisieren, strebt Alstom bis September 2027 eine Entschuldung von rund zwei Milliarden Euro an. Der Verwaltungsrat prüft hierfür unterschiedliche Maßnahmen, darunter operative Verbesserungen, Unternehmensverkäufe sowie eigenkapitalbasierte oder eigenkapitalähnliche Finanzierungsinstrumente. Damit bleibt auch eine mögliche Kapitalmaßnahme ein Thema für die Aktionäre. Eine Kapitalerhöhung könnte zwar die finanzielle Stabilität des Unternehmens verbessern, gleichzeitig aber zu einer Verwässerung der bestehenden Beteiligungen führen. Vorstandsvorsitzender Martin Sion erklärte bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 17. November 2026 in deutscher Übersetzung: „Wir handeln entschlossen bei den wichtigsten Stellhebeln zur Verbesserung der Projektabwicklung.“ Für den Kapitalmarkt wird entscheidend sein, welche konkreten Maßnahmen das Management zur Bilanzstärkung ergreift und welche finanziellen Auswirkungen daraus für die Aktionäre entstehen. Eine erfolgreiche Entschuldung könnte das Vertrauen der Investoren stärken und Bewertungsabschläge reduzieren. Eine ungünstig ausgestaltete Kapitalmaßnahme könnte hingegen trotz einer Verbesserung der Unternehmensfinanzen zusätzlichen Druck auf den Aktienkurs ausüben.
Elf Milliarden Euro Auftragseingang: Warum die Alstom-Aktie noch nicht abgeschrieben werden sollte
Bei aller berechtigten Skepsis bietet die Geschäftsentwicklung von Alstom durchaus positive Aspekte. Im ersten Halbjahr 2026/27 erreichte der Auftragseingang knapp elf Milliarden Euro und lag damit fünf Prozent über dem Vorjahresniveau. Das Book-to-Bill-Verhältnis belief sich auf 1,2. Alstom erhält somit weiterhin mehr Aufträge, als das Unternehmen gegenwärtig an Umsätzen verbucht. Der langfristige Bedarf an moderner Schienenverkehrsinfrastruktur, energieeffizienten Regionalzügen, Hochgeschwindigkeitszügen und digitalen Signaltechnologien könnte dem französischen Konzern zusätzliche Wachstumschancen eröffnen. Auch das Wartungs- und Servicegeschäft bietet perspektivisch Möglichkeiten für wiederkehrende Einnahmen. Die starke Nachfrage allein garantiert jedoch noch keine wirtschaftliche Erholung. Entscheidend bleibt, ob Alstom seine Projekte künftig termingerecht, innerhalb der kalkulierten Kosten und mit attraktiven Margen abwickeln kann. Sollte das gelingen, könnte sich bei einer vergleichsweise stabilen Umsatzbasis eine erhebliche Ergebnisverbesserung ergeben. Aus redaktioneller Sicht liegt genau darin das fundamentale Erholungspotenzial der Alstom-Aktie.
Margenziel von acht bis zehn Prozent: Gelingt Alstom der große Turnaround?
Das Management von Alstom erwartet eine Normalisierung der Geschäftsentwicklung ab dem Geschäftsjahr 2027/28. Mittelfristig soll sich die bereinigte EBIT-Marge in Richtung acht bis zehn Prozent bewegen. Angesichts der gegenwärtigen Profitabilitätsprobleme handelt es sich um eine ausgesprochen anspruchsvolle Zielsetzung. Zur Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit setzt Alstom unter anderem auf effizientere Produktionsprozesse, eine konsequentere Kostenkontrolle und eine umfassende Überprüfung seiner Organisationsstruktur. Auf dem für das zweite Quartal 2027 vorgesehenen Kapitalmarkttag will das Unternehmen seine langfristige strategische und operative Ausrichtung näher erläutern. Für die Alstom-Aktie könnte dieser Termin zu einem wichtigen Ereignis werden. Anleger dürften insbesondere belastbare Angaben zur finanziellen Sanierung, zur zukünftigen Profitabilität und zur Bewältigung der problematischen Projekte erwarten. Positive Überraschungen könnten eine Neubewertung auslösen. Weitere enttäuschende Entwicklungen würden dagegen das ohnehin angeschlagene Vertrauen der Kapitalmärkte zusätzlich belasten.
Analysten-Zoff um Alstom: Zwischen acht und 14 Euro liegen Welten
Wie unterschiedlich die Perspektiven von Alstom derzeit eingeschätzt werden, zeigt ein Blick auf die jüngsten Analystenempfehlungen. Während JPMorgan-Analyst Akash Gupta am Rating "neutral" und am Kursziel 14 Euro festhält, bewertet Deutsche Bank Research die Alstom-Aktie seit dem 18. November 2026 mit "hold" und einem Kursziel von zwölf Euro. Goldman Sachs bestätigte am 19. November ein "sell"-Rating mit einem Kursziel von 8,50 Euro. Barclays hatte bereits Anfang November ein Kursziel von acht Euro bei einer Einstufung mit "underweight" ausgegeben. Bezogen auf den aktuellen Börsenkurs von 9,15 Euro reichen die Erwartungen damit von einem rechnerischen Abwärtspotenzial von 12,6 Prozent bis zu einem Aufwärtspotenzial von 53 Prozent. Diese erhebliche Spannbreite verdeutlicht die große Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung und der finanziellen Sanierung. Für Anleger kommt es deshalb besonders darauf an, die tatsächlichen Fortschritte des Unternehmens zu verfolgen, anstatt sich ausschließlich an den hohen Kurszielen einzelner Investmentbanken zu orientieren.
Fazit: Alstom-Aktie vor einem spektakulären Comeback oder der nächsten Enttäuschung?
Die Alstom-Aktienanalyse von JPMorgan vom 26. November 2026 liefert ein differenziertes Bild. Analyst Akash Gupta bestätigt das Rating "neutral" und das unveränderte Kursziel 14 Euro. Beim aktuellen Kurs von 9,15 Euro (+4%) an der Euronext Paris ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 53 Prozent. Einerseits könnte Alstom von einer erfolgreichen Stabilisierung der Coradia-Max-Projekte, der weiterhin robusten Nachfrage nach Bahntechnik und einer mittelfristigen Erholung der operativen Margen profitieren. Andererseits stellen die hohen Verluste, der negative freie Cashflow und die notwendige Entschuldung erhebliche Risiken dar. Auch eine mögliche Verwässerung der bestehenden Aktionäre darf nicht unterschätzt werden. Das unveränderte Rating "neutral" von JPMorgan macht deutlich, dass das hohe Kursziel allein noch keine Kaufempfehlung darstellt. Ob die Alstom-Aktie tatsächlich wieder Fahrt aufnimmt, hängt entscheidend davon ab, ob das Management die finanzielle und operative Sanierung erfolgreich umsetzen kann. Die Alstom-Aktie bleibt vorerst eine ausgesprochen volatile Turnaround-Spekulation mit beträchtlichen Chancen, aber ebenso erheblichen Risiken.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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