Die Alstom-Aktienanalyse von JPMorgan vom 26. November 2026 liefert ein differenziertes Bild. Analyst Akash Gupta bestätigt das Rating "neutral" und das unveränderte Kursziel 14 Euro. Beim aktuellen Kurs von 9,15 Euro (+4%) an der Euronext Paris ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 53 Prozent. Einerseits könnte Alstom von einer erfolgreichen Stabilisierung der Coradia-Max-Projekte, der weiterhin robusten Nachfrage nach Bahntechnik und einer mittelfristigen Erholung der operativen Margen profitieren. Andererseits stellen die hohen Verluste, der negative freie Cashflow und die notwendige Entschuldung erhebliche Risiken dar. Auch eine mögliche Verwässerung der bestehenden Aktionäre darf nicht unterschätzt werden. Das unveränderte Rating "neutral" von JPMorgan macht deutlich, dass das hohe Kursziel allein noch keine Kaufempfehlung darstellt. Ob die Alstom-Aktie tatsächlich wieder Fahrt aufnimmt, hängt entscheidend davon ab, ob das Management die finanzielle und operative Sanierung erfolgreich umsetzen kann. Die Alstom-Aktie bleibt vorerst eine ausgesprochen volatile Turnaround-Spekulation mit beträchtlichen Chancen, aber ebenso erheblichen Risiken.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.