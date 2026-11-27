Wie lautet die aktuelle Alphabet Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel für die Alphabet Aktie liegt bei rund 395 bis 397 Dollar. Die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar.

Welches Kursziel hat JPMorgan für die Alphabet Aktie?

375 Dollar bei Overweight, Stand 20. November 2026.

Rät jemand zum Verkauf der Alphabet Aktie?

Im Konsens von 58 Analysten, Stand 20. November, rät keiner zum Verkaufen; 53 raten zum Kaufen, 5 zum Halten.

Wie viel hat die Alphabet Aktie zuletzt gekostet?

Der Nasdaq-Schluss am 25. November 2026 lag bei 273,10 Dollar; am 26. November war die Börse geschlossen.

Welche ISIN hat die Alphabet Aktie?

US02079K3059, Ticker GOOGL an der Nasdaq.