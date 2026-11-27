Die Alphabet Aktie (ISIN US02079K3059, Ticker GOOGL) hat am Mittwoch, 25. November 2026, bei 273,10 US-Dollar geschlossen, ein Minus von 2,1 Prozent. Damit liegt sie gut ein Drittel unter dem 52-Wochen-Hoch von 408,61 Dollar. Die Alphabet Aktienprognose der Analysten fällt dagegen deutlich freundlicher aus: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 395 Dollar, das wären knapp 45 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Heute wird an der Wall Street nach Thanksgiving nur verkürzt gehandelt, bis 19:00 Uhr MEZ.
Alphabet Aktie Prognose: Kursziele bis 500 Dollar, Kurs bei 273 – warum Analysten die Google-Mutter 45 Prozent höher sehen
Die Alphabet Aktie schloss am Mittwoch bei 273,10 Dollar, gut ein Drittel unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Alphabet Aktienprognose der Analysten liegt weit darüber: Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 395 Dollar, kein einziger Analyst im Konsens rät zum Verkauf. Zahlen, Kursziele, Szenarien und Termine.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc.
- ISIN / Ticker
- US02079K3059 / GOOGL (Nasdaq)
- Marktkapitalisierung
- rund 3,36 Bio. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 262,73 – 408,61 USD
- KGV (laufend)
- 14,3
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ)
Konsens: 53 von 58 für Kaufen
Im Analystenkonsens (Stand 20.11.) raten 53 Analysten zum Kaufen, 5 zum Halten und keiner zum Verkaufen.
Cloud verdoppelt
Der Umsatz von Google Cloud stieg im dritten Quartal um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar.
Investitionen und Cashflow
Die Investitionen verdoppelten sich auf 51,4 Milliarden Dollar im Quartal, der freie Cashflow war negativ.
Kursziele zuletzt gesenkt
UBS, DBS und weitere Häuser nahmen ihre Ziele zurück, JPMorgan bleibt bei Overweight.
Der Auslöser
Was ist bei der Alphabet Aktie zuletzt passiert?
Die Alphabet Aktie hat in diesem November deutlich nachgegeben. Am 13. November kostete sie noch 295,77 Dollar, am 20. November nur noch 265,29 Dollar, bevor sie am 23. November um 6,3 Prozent auf 282,10 Dollar sprang. Am 24. und 25. November folgten Abschläge von 1,1 und 2,1 Prozent.
Hintergrund sind die Sorgen um die Rendite der KI-Milliarden, die den gesamten Technologiesektor belasten. Alphabet platzierte Anfang November Euro-Anleihen über 6 Milliarden Euro, kündigte ein Rechenzentrum in Wyoming für 17 Milliarden Dollar an und stellte neue KI-Chips und die Gemini-Modellfamilie vor. Zugleich kündigte eine Kanzlei eine Sammelklage von Aktionären an, die sich auf Käufe zwischen dem 19. Mai und dem 16. Juli 2026 beziehen soll. Kursbelastend wirken zudem Fragen, ob KI-Antworten das Suchgeschäft schmälern.
Das Unternehmen
Wie verdient Alphabet sein Geld?
Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google, YouTube, Google Cloud, Waymo und weiteren Wetten. Den größten Teil des Umsatzes bringen Suche und Werbung: Im dritten Quartal 2026 waren es 63,4 Milliarden Dollar im Segment Search & other, ein Plus von 12 Prozent. Der am schnellsten wachsende Bereich ist Google Cloud, dessen Umsatz auf 30,7 Milliarden Dollar stieg. Die Gemini-App hat laut Berichten inzwischen eine Milliarde Nutzer.
Zahlen und Ausblick
Wie sieht die Alphabet Aktie Prognose des Unternehmens aus?
Alphabet meldete am 28. Oktober für das dritte Quartal einen Umsatz von 127,58 Milliarden Dollar, ein Plus von 25 Prozent. Der Nettogewinn betrug 26,47 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie nach US-GAAP 2,12 Dollar nach 2,87 Dollar im Vorjahr; es wurde durch einen Verlust von 8,7 Milliarden Dollar auf Beteiligungen belastet. Google Cloud steigerte den Umsatz um 103 Prozent auf 30,71 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis der Sparte stieg von 3,59 auf 11,12 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis des Konzerns lag bei 40,6 Milliarden Dollar, eine Marge von 31,8 Prozent.
Teuer wird das Wachstum: Die Investitionen in Sachanlagen lagen im Quartal bei 51,36 Milliarden Dollar nach 23,95 Milliarden im Vorjahr, in den zwölf Monaten zusammen bei 159,8 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow war im dritten Quartal laut Berichten mit minus 9,1 Milliarden Dollar negativ; darin steckt eine Zahlung von 5,2 Milliarden Dollar an die EU aus einem älteren Kartellfall. Aktienrückkäufe gab es im Quartal nicht. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr enthält die Gewinnmitteilung nicht.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|499,7 Mrd. $
|636,4 Mrd. $
|EPS (bereinigt)
|13,09 $
|15,30 $
|KGV (rechnerisch)
|20,9
|17,8
Rechnerisches KGV: Kurs vom 25.11.2026 geteilt durch das geschätzte Ergebnis je Aktie (EPS, bereinigt). Die Spanne der EPS-Schätzungen ist groß; Werte mit Vorsicht lesen.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 20.11.2026
Die Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Alphabet Aktie zu?
Im Konsens von 58 Analysten (Stand 20. November) raten 53 zum Kaufen, 5 zum Halten und keiner zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 397,13 Dollar, der Median bei 390,69 Dollar, das höchste Ziel bei 500 Dollar und das niedrigste bei 300 Dollar. Nach den Zahlen am 28. Oktober haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt, darunter DA Davidson, KeyBanc, Piper Sandler und Citizens.
JPMorgan hatte Alphabet um den 9. November aus der „Analyst Focus List“ genommen und durch Meta ersetzt, stuft die Aktie aber weiter mit Overweight ein; das Kursziel von Analyst Doug Anmuth lag am 20. November bei 375 Dollar. Vorsichtiger ist UBS: Analyst Karl Keirstead senkte das Ziel am 18. November von 332 auf 320 Dollar und bleibt bei Neutral.
|Haus (Analyst)
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|J.P. Morgan (Doug Anmuth)
|Overweight
|375 $
|20.11.2026
|Analystenstudie
|Morgan Stanley (Brian Nowak)
|Buy
|375 $
|18.11.2026
|Analystenstudie
|Wells Fargo (Ken Gawrelski)
|Buy
|365 $
|18.11.2026
|Analystenstudie
|UBS (Karl Keirstead)
|Neutral
|320 $ (zuvor 332 $)
|18.11.2026
|Analystenstudie
|DBS (Sachin Mittal)
|Buy
|400 $ (zuvor 460 $)
|05.11.2026
|Analystenstudie
|Bank of America (Justin Post)
|Buy
|–
|14.11.2026
|Analystenstudie
Ziele in US-Dollar. Für Bank of America liegt uns kein Kursziel vor. Vorherige Ziele sind nur genannt, wenn belegt.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Die Bewertung
Ist die Alphabet Aktie im Branchenvergleich günstig?
Mit einem erwarteten KGV von 19,8 liegt Alphabet knapp über Meta (18,8) und deutlich unter Microsoft (23,6). Das laufende KGV von 14,3 sieht niedriger aus, ist aber durch Buchgewinne aus Beteiligungen verzerrt und sollte nicht ungeprüft verglichen werden. Mit 3,36 Billionen Dollar Börsenwert ist Alphabet größer als Meta (1,56 Billionen), aber kleiner als Microsoft (3,64 Billionen).
|Unternehmen
|Kurs
|Börsenwert
|KGV laufend
|KGV erwartet
|Ø-Kursziel
|Alphabet
|273,10 $
|3,36 Bio. $
|14,3
|19,8
|395,11 $
|Meta
|609,89 $
|1,56 Bio. $
|20,8
|18,8
|842,54 $
|Microsoft
|489,93 $
|3,64 Bio. $
|25,6
|23,6
|637,36 $
Kurse vom Schluss am 25.11.2026. Alphabet-KGV (laufend) durch Beteiligungsgewinne verzerrt.
Quelle: Börsendaten und Analystenkonsens, Stand 25./26.11.2026
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Alphabet Aktie?
Der Kurs von 273,10 Dollar liegt nur 4 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 262,73 Dollar und rund ein Drittel unter dem Hoch von 408,61 Dollar. Die Marke um 265 Dollar, bei der die Aktie am 20. November schloss, gilt damit als jüngster Boden; als Widerstände erscheinen die Schlusskurse um 295 bis 299 Dollar vom 12. und 13. November. Zu gleitenden Durchschnitten und RSI liegen uns keine belegten Werte vor. Charttechnik beschreibt nur die Vergangenheit.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Wie weit reichen die Kursziele der Alphabet Aktie?
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zum Kurs
|Einordnung
|Bull-Case
|500 $ (höchstes Ziel)
|+83 %
|Cloud-Boom und KI-Suche zahlen sich aus
|Base-Case
|395,11 $ (Durchschnitt)
|+45 %
|Konsens von 60 Analysten
|JPMorgan / Morgan Stanley
|375 $
|+37 %
|Zustimmende Ratings beider Häuser
|UBS Neutral
|320 $
|+17 %
|Vorsichtigere Haltung
|Bear-Case
|300 $ (niedrigstes Ziel)
|+10 %
|Selbst das tiefste Ziel liegt über dem Kurs
Abstand zum Schlusskurs von 273,10 Dollar vom 25.11.2026, rechnerisch. Keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 20./26.11.2026
Ausblick
Worauf achten Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt?
Heute: verkürzter US-Handel
Der Handel am Black Friday endet um 19:00 Uhr MEZ; wie reagiert die Alphabet Aktie nach dem Rückgang vom Mittwoch?
Investitionen
Bleibt der Investitionsplan 2027 so hoch, dass der freie Cashflow weiter negativ bleibt?
Suchgeschäft
Wie schlägt sich das Werbegeschäft mit KI-Antworten?
Rechtsstreit
Wie entwickelt sich die angekündigte Sammelklage?
Nächste Zahlen
Der Termin für die Ergebnisse zum vierten Quartal ist uns nicht belegt.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Alphabet Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel für die Alphabet Aktie liegt bei rund 395 bis 397 Dollar. Die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar.
Welches Kursziel hat JPMorgan für die Alphabet Aktie?
375 Dollar bei Overweight, Stand 20. November 2026.
Rät jemand zum Verkauf der Alphabet Aktie?
Im Konsens von 58 Analysten, Stand 20. November, rät keiner zum Verkaufen; 53 raten zum Kaufen, 5 zum Halten.
Wie viel hat die Alphabet Aktie zuletzt gekostet?
Der Nasdaq-Schluss am 25. November 2026 lag bei 273,10 Dollar; am 26. November war die Börse geschlossen.
Welche ISIN hat die Alphabet Aktie?
US02079K3059, Ticker GOOGL an der Nasdaq.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung zu Rating und Kursziel stammt von J.P. Morgan (Analyst Doug Anmuth, Stand 20.11.2026) und weiteren in der Tabelle genannten Häusern und wird ohne eigenes Urteil weitergegeben. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose ab. Offenlegungen: J.P. Morgan, UBS, Morgan Stanley. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Alphabet (GOOGL): Kaufen, Kursziel 375,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Doug Anmuth) vom 20.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 07:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 07:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Doug Anmuth).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.