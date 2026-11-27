Wie lautet die Alphabet Aktienprognose der Analysten? Im Konsens von 58 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel für die Alphabet Aktie bei rund 397 Dollar (Spanne 300 bis 500 Dollar); 53 Analysten empfehlen „Kaufen", 5 „Halten".

Welche Prognose gibt Alphabet selbst ab? Für 2026 plant das Unternehmen Investitionen von 195 bis 205 Milliarden Dollar, für 2027 deutlich mehr. Eine Umsatz- oder Gewinnprognose gibt Alphabet traditionell nicht ab.

Wie hoch ist die Anthropic-Beteiligung von Alphabet? Alphabet hält rund 1,77 Milliarden Anthropic-Aktien (rund 13 Prozent), zum Ausgabepreis von 83 Dollar ein Wert von etwa 147 bis 149 Milliarden Dollar.

Zahlt die Alphabet Aktie eine Dividende? Ja, 0,22 Dollar je Aktie pro Quartal; Stichtag 7. Dezember, Zahlung 14. Dezember 2026.

Ist die Alphabet Aktie 2026/2027 ein Kauf? Diese Frage beantwortet aktiencheck.de nicht. Wir geben keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.