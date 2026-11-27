Die Alphabet Aktie (Ticker GOOGL, ISIN US02079K3059) schloss am Mittwoch, 25. November 2026, bei 273,10 US-Dollar (−2,13 Prozent) an der Nasdaq – nur knapp über dem 52-Wochen-Tief und rund 33 Prozent unter dem Rekordhoch vom Mai. Die Alphabet Aktienprognose der Analysten fällt dagegen deutlich freundlicher aus: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 397 Dollar, 53 von 58 Analysten empfehlen „Kaufen". Warum die Wall Street trotz Umsatzplus von 25 Prozent und einem Cloud-Wachstum von 103 Prozent zweifelt, steht in diesem Artikel.
Alphabet Aktie Prognose: Konsens-Kursziel bei rund 400 Dollar, Kurs bei 273 – was preisen Anleger bei 200 Milliarden Dollar Investitionen ein?
Die Alphabet Aktie notiert rund 33 Prozent unter ihrem Hoch, obwohl Google Cloud um 103 Prozent wächst. Die Alphabet Aktienprognose der Analysten: durchschnittlich rund 397 Dollar Kursziel, 53 von 58 Häusern empfehlen Kaufen. Warum Rekord-Investitionen und Kreditspreads den Markt verunsichern.
Den Donnerstag verbrachte die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen; am Freitag läuft ein verkürzter Handel. Für Anleger, die die Alphabet Aktie beobachten, ist es ein guter Moment für eine Bestandsaufnahme: Was prognostiziert Alphabet selbst, welche Kursziele haben Analysten zuletzt genannt, und welche Szenarien diskutiert der Markt für die Alphabet Aktie 2026/2027? Aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab; „Prognose" bezieht sich ausschließlich auf Unternehmensangaben, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter.
Warum steht die Alphabet Aktie unter Druck?
Am 25. November fiel die Alphabet Aktie bis auf 262,73 Dollar – ein neues 52-Wochen-Tief. Mehrere Faktoren kamen zusammen. Erstens stiegen die Kreditausfallswap-Spreads (5 Jahre) für Alphabet auf Rekordniveau, ähnlich wie bei anderen Konzernen mit großen KI-Investitionen. Zweitens belasten die Rekordausgaben: Im dritten Quartal investierte Alphabet 51,4 Milliarden Dollar, der freie Cashflow war nach Berichten mit rund minus 9,1 Milliarden Dollar negativ. Drittens drückten Inflationssorgen (die PCE-Inflation wurde mit 3,8 Prozent gemeldet) auf Technologiewerte. Hinzu kam eine Meldung, dass der Schulbezirk Los Angeles KI-Suchzusammenfassungen auf Schulrechnern abgeschaltet hat. Nach den Quartalszahlen Ende Oktober war die Aktie am Folgetag nach Berichten um rund 12,6 Prozent gefallen; auf Sicht von drei Monaten steht ein Minus von gut 21 Prozent.
Das Geschäftsmodell: Mehr als Suche – Cloud, KI und Beteiligungen
Alphabet verdient sein Geld nach wie vor überwiegend mit Werbung in der Google-Suche und bei YouTube, baut aber Google Cloud und eigene KI-Chips (TPU) massiv aus. Dazu kommen Beteiligungen: Alphabet hält rund 1,77 Milliarden Aktien am KI-Konzern Anthropic (rund 13,4 bis 13,7 Prozent), der am 18. November zu 83 Dollar je Aktie an die Börse ging – zum Ausgabepreis ein Wert von etwa 147 bis 149 Milliarden Dollar bei eingesetzten rund 33,3 Milliarden Dollar. Außerdem besitzt Alphabet einen Anteil an SpaceX (rund 75,2 Milliarden Dollar zum 30. September), dessen Bewertungsschwankungen im dritten Quartal einen unrealisierten Verlust von 8,2 Milliarden Dollar verursachten. Beteiligungsgewinne und -verluste schlagen künftig quartalsweise auf den Gewinn durch.
Wie sehen Zahlen und Prognose von Alphabet aus?
Laut Unternehmensmitteilung (8-K) zum dritten Quartal 2026 vom 28. Oktober stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, das Betriebsergebnis um 30 Prozent auf 40,6 Milliarden Dollar (Marge 31,8 Prozent). Der Nettogewinn betrug 26,5 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie 2,12 Dollar – belastet durch Verluste auf Beteiligungen. Google Cloud wuchs um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar Umsatz bei einem Betriebsergebnis von 11,1 Milliarden Dollar (Vorjahr: 3,6 Milliarden). Der Auftragsbestand der Cloud-Sparte liegt nach Berichten bei rund 561 Milliarden Dollar. Die Investitionen betrugen im dritten Quartal 51,4 Milliarden Dollar, in den ersten neun Monaten rund 132 Milliarden Dollar. Eigene Aktien kaufte Alphabet im Quartal nicht zurück; die Quartalsdividende beträgt 0,22 Dollar (Stichtag 7. Dezember, Zahlung 14. Dezember).
Die Unternehmensprognose im Überblick: Für 2026 stellt Alphabet nach Berichten Investitionen von 195 bis 205 Milliarden Dollar in Aussicht, für 2027 „deutlich" mehr; Details sollen im vierten Quartal folgen. Den Termin für die nächsten Zahlen konnten wir nicht belegen. Gegenüber den Erwartungen verfehlte das Unternehmen im dritten Quartal laut Berichten beim Gewinn je Aktie (2,12 gegenüber rund 3,02 Dollar), übertraf aber bei Google Cloud (30,7 gegenüber rund 28,7 Milliarden Dollar).
|Kennzahl
|2026 (Konsens)
|2027 (Konsens)
|Umsatz
|ca. 499,7 Mrd. USD (+24 %)
|ca. 636,4 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|13,09 USD (Spanne 11,26–19,35)
|15,30 USD
|KGV (eigene Rechnung)
|ca. 20,9
|ca. 17,8
|Investitionen (Unternehmensprognose)
|195–205 Mrd. USD
|„deutlich höher"
KGV in eigener Rechnung auf Basis des Schlusskurses vom 25.11.2026 (273,10 USD). Konsens Stand 20.11.2026, Gewinn je Aktie bereinigt. Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Analystenschätzungen (Konsens); Unternehmensmitteilung 28.10.2026
Wie lautet die Alphabet Aktienprognose der Analysten?
Nach dem Stand vom 20. November 2026 bewerten 58 Analysten die Alphabet Aktie: 43 mit „Strong Buy", 10 mit „Buy", 5 mit „Halten", keiner mit „Verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 397 Dollar (Median 391 Dollar), die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar. Ein anderer Datenanbieter nennt rund 400 Dollar. Gemessen am Kurs von 273,10 Dollar entspräche der Durchschnitt einem rechnerischen Abstand von etwa 45 Prozent. Das ist eine Rechengröße aus Zielen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Haus (Analyst)
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Änderung
|Truist
|Buy
|410 USD
|23.11.2026
|bestätigt
|J.P. Morgan (Doug Anmuth)
|Buy
|375 USD
|20.11.2026
|bestätigt
|Morgan Stanley (Brian Nowak)
|Buy
|375 USD
|18.11.2026
|bestätigt
|Wells Fargo (Ken Gawrelski)
|Buy
|365 USD
|18.11.2026
|bestätigt
|UBS (Karl Keirstead)
|Hold
|320 USD
|18.11.2026
|zuvor 332 USD
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Währung: US-Dollar.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser
Selbst das vorsichtigste Haus der Tabelle (UBS mit „Hold") sieht ein Ziel über dem Kurs. Die Streuung der Ziele zwischen 300 und 500 Dollar zeigt aber, wie unterschiedlich die Auswirkungen der Investitionen auf Gewinn und Cashflow bewertet werden.
Ist die Alphabet Aktie im Vergleich zu Microsoft, Amazon und Meta günstig bewertet?
Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich für die Alphabet Aktie ein erwartetes KGV von rund 21 (2026) beziehungsweise rund 18 (2027). Die Angaben zum Branchenvergleich variieren je nach Datenanbieter stark: Für das Forward-KGV von Alphabet finden sich Werte zwischen etwa 14 und 28, abhängig davon, ob Beteiligungsgewinne und -verluste herausgerechnet werden. Wegen dieser Widersprüche verzichten wir auf einen Peer-Vergleich mit konkreten Zahlen für Microsoft, Amazon und Meta. Klar ist: Der Abschlag zum eigenen Hoch ist größer als bei vielen Wettbewerbern, was Beobachter auch mit den Finanzierungssorgen erklären.
Was sagt die Charttechnik zur Alphabet Aktie?
Der Kurs liegt klar unter der 50-Tage-Linie (bei der Aktienklasse C rund 315 Dollar) und nach Berichten seit Ende Oktober auch unter der 200-Tage-Linie, deren Wert wir nicht belegen konnten. Als Widerstand wird der Bereich um 295 Dollar genannt. Als Unterstützung dienen die jüngsten Tiefs um 262,7 bis 264 Dollar (20. und 25. November). Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 408,61 Dollar (18. Mai 2026). Diese Beschreibung ist keine Handlungsaufforderung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Alphabet Aktie 2027?
|Szenario
|Argumentation laut Dritten
|Kursziel-Beispiele Dritter
|Bull
|Cloud-Wachstum von 103 %, Auftragsbestand rund 561 Mrd. USD, TPU-Chips als Nvidia-Alternative, Anthropic-Beteiligung
|Truist 410 USD; Konsens ca. 397 USD
|Base
|Investitionen bleiben hoch, Gewinne wachsen schrittweise, Beteiligungsbewertung schwankt
|J.P. Morgan/Morgan Stanley 375 USD
|Bear
|Investitionen von rund 200 Mrd. USD und mehr, negativer Free Cashflow, Rekord-Kreditspreads, verlangsamtes Suchwachstum
|UBS 320 USD (Hold)
Zusammenfassung öffentlich diskutierter Argumente Dritter; kein Kursziel und keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Unternehmensangaben; Analystenhäuser; Medienberichte 12.–27.11.2026
Was müssen Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt beobachten?
Kurzfristig stehen die Dividendentermine (Stichtag 7. Dezember, Zahlung 14. Dezember), die Kursentwicklung von Anthropic an der Nasdaq und die Stimmung gegenüber KI-Investitionen im Fokus. Dazu kommen Inflationsdaten und Zinserwartungen. Mittelfristig entscheidet der Quartalsbericht zum vierten Quartal, in dem Alphabet den Investitionsplan für 2027 konkretisieren will; ein Termin ist uns nicht belegt.
FAQ: Häufige Fragen zur Alphabet Aktienprognose
Wie lautet die Alphabet Aktienprognose der Analysten? Im Konsens von 58 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel für die Alphabet Aktie bei rund 397 Dollar (Spanne 300 bis 500 Dollar); 53 Analysten empfehlen „Kaufen", 5 „Halten".
Welche Prognose gibt Alphabet selbst ab? Für 2026 plant das Unternehmen Investitionen von 195 bis 205 Milliarden Dollar, für 2027 deutlich mehr. Eine Umsatz- oder Gewinnprognose gibt Alphabet traditionell nicht ab.
Wie hoch ist die Anthropic-Beteiligung von Alphabet? Alphabet hält rund 1,77 Milliarden Anthropic-Aktien (rund 13 Prozent), zum Ausgabepreis von 83 Dollar ein Wert von etwa 147 bis 149 Milliarden Dollar.
Zahlt die Alphabet Aktie eine Dividende? Ja, 0,22 Dollar je Aktie pro Quartal; Stichtag 7. Dezember, Zahlung 14. Dezember 2026.
Ist die Alphabet Aktie 2026/2027 ein Kauf? Diese Frage beantwortet aktiencheck.de nicht. Wir geben keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den genannten Analystenhäusern und sind Einschätzungen Dritter, die aktiencheck.de unverändert weitergibt. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte der Quellen: UBS, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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Alphabet Inc. Class A (GOOGL): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
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- Empfehlung von Truist, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS (siehe Tabelle) vom 23.11.2026, 18:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
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Quelle der Empfehlung: Truist, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS (siehe Tabelle).
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