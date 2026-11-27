Die Alphabet Aktie (ISIN: US02079K3059, US-Handelssymbol: GOOGL) zählt am Freitag, 27. November 2026, mit beiden Aktiengattungen zu den Nasdaq100 Verlierern. Die Kursanzeige nennt 270,98 Dollar bei minus 2,02 Prozent und 275,06 Dollar bei minus 1,43 Prozent. Der Handel läuft nach Thanksgiving verkürzt.
Alphabet Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – beide Aktiengattungen im Minus
Die Alphabet Aktie gibt am Freitag im frühen US-Handel nach: Beide Aktiengattungen stehen laut Kursanzeige mit minus 2,02 und minus 1,43 Prozent unter den Nasdaq100 Verlierern. Was bei Alphabet zählt.
Kursgrund
Warum die Alphabet Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Alphabet Aktie gibt zusammen mit anderen Technologiewerten nach. Zuletzt hatte Alphabet starke Zahlen vorgelegt: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar. Belastend wirken nach Medienberichten Fragen zum Urheberrecht bei Gemini, die ein Berater des höchsten EU-Gerichts aufgeworfen hat.
Hintergrund
KI als Wachstumstreiber, Regeln als Risiko
Alphabet setzt auf KI mit Gemini und auf das Cloud-Geschäft. Für die Alphabet Aktie als Nasdaq100 Verlierer am Freitag zählt weniger das Geschäft als die Stimmung im Sektor.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Warum ist die Alphabet Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Technologiesektor gibt nach.
Warum steht Alphabet zweimal in der Liste?
Der Konzern hat zwei börsennotierte Aktiengattungen.
Wie stark wuchs Alphabet im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar.
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