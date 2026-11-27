Warum ist die Alphabet Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Technologiesektor gibt nach.

Warum steht Alphabet zweimal in der Liste?

Der Konzern hat zwei börsennotierte Aktiengattungen.

Wie stark wuchs Alphabet im dritten Quartal?

Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar.