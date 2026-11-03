Rückblick: Die Aktie von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) markierte im Mai bei 408,61 USD ein Rekordhoch und drehte Anfang August bei 384,48 USD erneut nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Alphabet Aktie: Klar überverkauft - Chartanalyse
Erholung gescheitert
Nach dem Quartalsbericht sei am vergangenen Donnerstag der schwerste Tagesverlust der Firmengeschichte gefolgt. Die Kurslücke habe das Papier unter den 50er- und den 200er-EMA sowie deutlich unter die Ichimoku-Wolke gerissen, bei 322,65 USD sei ein offenes Gap zurückgeblieben. Anschließend sei der Titel bis auf ein neues Tief bei 276,92 USD gefallen. Am Montag sei eine Erholung bei 287,00 USD gescheitert, der Schluss bei 278,99 USD habe ein Minus von 0,30% bedeutet.
Ausblick
Mit einem RSI von 21 sei die Aktie klar überverkauft, eine Erholung bis an den fallenden 10er-EMA bei 307,43 USD liege daher nahe. Darüber rücke das offene Gap bei 322,65 USD in den Blick, gefolgt vom 200er-EMA bei 329,27 USD und dem 50er-EMA bei 334,43 USD. Gebe das Tief bei 276,92 USD dagegen nach, drohe ein Test des 52-Wochen-Tiefs bei 270,70 USD. Saisonal laufe vom 23. September bis zum 12. Dezember ein Fenster, das in sieben der vergangenen zehn Jahre Gewinne gebracht habe, im Median 6,24%. In diesem Jahr stemme sich der Kurs bislang aber klar dagegen. (Analyse vom 03.11.2026)
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