Alphabet Aktie: Klar überverkauft - Chartanalyse

Mit einem RSI von 21 sei die Aktie klar überverkauft, eine Erholung bis an den fallenden 10er-EMA bei 307,43 USD liege daher nahe. Darüber rücke das offene Gap bei 322,65 USD in den Blick, gefolgt vom 200er-EMA bei 329,27 USD und dem 50er-EMA bei 334,43 USD. Gebe das Tief bei 276,92 USD dagegen nach, drohe ein Test des 52-Wochen-Tiefs bei 270,70 USD. Saisonal laufe vom 23. September bis zum 12. Dezember ein Fenster, das in sieben der vergangenen zehn Jahre Gewinne gebracht habe, im Median 6,24%. In diesem Jahr stemme sich der Kurs bislang aber klar dagegen. (Analyse vom 03.11.2026)