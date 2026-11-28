Alphabet-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 20: Google-Mutter erholt sich um 3,65 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:48 2 Min.

Die Alphabet-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 3,65 % zu und ist zwanzigstbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht fehlen noch 14,23 %.

Die Alphabet-Aktie (ISIN US02079K3059, US-Symbol GOOGL) ist mit einem Wochenplus von 3,65 % der zwanzigstbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 14,23 %, auf Jahressicht bei minus 14,06 % und auf Fünfjahressicht bei plus 93,38 %. GOOGL GOOGL — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr GOOGL — — — Alphabet-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 20 +3,65 % Bilanz auf Monatssicht -14,23 % Bilanz auf Jahressicht -14,06 % Kurs am Freitag, 27.11. 274,96 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 20 Warum die Alphabet-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Alphabet-Aktie erholt sich von einem schwachen Monat. 01 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Alphabet gewann am Freitag 0,68 % auf 274,96 US-Dollar. 02 Gegenbewegung Auf Monatssicht steht Alphabet bei minus 14,23 %. Am 9. November lag der Kurs laut Dow-Übersicht noch bei 288,15 US-Dollar. 03 KI-Werte im Fokus Die Stimmung bei KI-nahen Aktien bestimmt auch bei Alphabet die Richtung. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Erholung noch klein Das Wochenplus gleicht erst einen Bruchteil des Monatsverlusts aus. Ein eigener Auslöser fehlt. Was für die Alphabet-Aktie spricht Verdopplung auf Fünfjahressicht fast erreicht.

Breite Marktstimmung.

Niedrigeres Niveau als im Vormonat. Was gegen die Alphabet-Aktie spricht Kein eigener Auslöser erkennbar.

Minus von 14 % auf Monats- und Jahressicht.

Abhängigkeit von der KI-Stimmung. FAQ Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie Warum ist die Alphabet-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie erholt sich nach einem schwachen Monat. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die Alphabet-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 3,65 %.

Welche ISIN hat die Alphabet-Aktie? ISIN US02079K3059 (Klasse A). US-Symbol GOOGL (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Alphabet Inc. (Klasse A) ISIN US02079K3059 US-Handelssymbol GOOGL (Nasdaq) Kurs 274,96 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 20 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Alphabet-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Alphabet-Aktie erholt sich, bleibt aber im Monat klar im Minus.

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