Die Alphabet-Aktie (ISIN US02079K3059, US-Symbol GOOGL) ist mit einem Wochenplus von 3,65 % der zwanzigstbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 14,23 %, auf Jahressicht bei minus 14,06 % und auf Fünfjahressicht bei plus 93,38 %.
Alphabet-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 20: Google-Mutter erholt sich um 3,65 Prozent
Die Alphabet-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 3,65 % zu und ist zwanzigstbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht fehlen noch 14,23 %.
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Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 20
Warum die Alphabet-Aktie in der Woche zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Alphabet-Aktie erholt sich von einem schwachen Monat.
Breite Erholung
Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Alphabet gewann am Freitag 0,68 % auf 274,96 US-Dollar.
Gegenbewegung
Auf Monatssicht steht Alphabet bei minus 14,23 %. Am 9. November lag der Kurs laut Dow-Übersicht noch bei 288,15 US-Dollar.
KI-Werte im Fokus
Die Stimmung bei KI-nahen Aktien bestimmt auch bei Alphabet die Richtung.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Erholung noch klein
Das Wochenplus gleicht erst einen Bruchteil des Monatsverlusts aus. Ein eigener Auslöser fehlt.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie
Warum ist die Alphabet-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Die Aktie erholt sich nach einem schwachen Monat. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie stark ist die Alphabet-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 3,65 %.
Welche ISIN hat die Alphabet-Aktie?
ISIN US02079K3059 (Klasse A). US-Symbol GOOGL (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Klasse A)
- ISIN
- US02079K3059
- US-Handelssymbol
- GOOGL (Nasdaq)
- Kurs
- 274,96 Dollar (27.11.)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 20 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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