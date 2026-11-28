Wie schloss die Alphabet Aktie am Freitag?

Bei 274,96 Dollar, ein Plus von 0,68 Prozent.

Wie stark wächst Google Cloud?

Im dritten Quartal um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar.

Warum ist der freie Cashflow negativ?

Weil die Investitionen in Rechenzentren den operativen Cashflow überstiegen.