Google wächst so schnell wie seit Jahren nicht – und gibt dafür mehr Geld aus, als hereinkommt. Die Cloudsparte hat ihren Umsatz binnen eines Jahres verdoppelt, doch der freie Cashflow des Konzerns ist negativ. Am Black Friday stieg die Alphabet Aktie um 0,68 Prozent auf 274,96 Dollar.
Alphabet Aktie: Cloud-Umsatz verdoppelt, Cashflow negativ – der teuerste Wachstumsschub der Google-Geschichte
127,6 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, Google Cloud plus 103 Prozent, eine Milliarde Gemini-Nutzer. Doch die Rechenzentren verschlingen mehr Geld, als das Geschäft einbringt. Die Alphabet Aktie im Check.
Alphabet Inc. (Klasse A) · ISIN: US02079K3059 · WKN: A14Y6F · Handelssymbol: ABEA · US-Handelssymbol: GOOGL
Die Zahlen
Die Cloud wird zum Motor
Im dritten Quartal 2026 steigerte Alphabet den Umsatz um 25 Prozent auf 127,58 Milliarden Dollar. Google Cloud wuchs um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar und erzielte ein operatives Ergebnis von 11,1 Milliarden Dollar, nach 3,6 Milliarden Dollar im Vorjahr. Treiber waren KI-Infrastruktur und die Nachfrage nach den eigenen TPU-Chips. Die Gemini-App erreichte eine Milliarde Nutzer.
Alphabet verwandelt sich vom Werbekonzern zum KI-Infrastrukturanbieter. Für die Alphabet Aktie ist die Frage, wann die Milliardeninvestitionen wieder freien Cashflow abwerfen.
Die Kehrseite
Investitionen fressen den Cashflow
Die Ausgaben für Sachanlagen überstiegen im dritten Quartal den operativen Cashflow, der freie Cashflow lag bei minus 9,065 Milliarden Dollar. Aktienrückkäufe gab es 2026 bislang nicht. Zudem belastete ein Verlust von rund 8,7 Milliarden Dollar aus Aktienbeteiligungen den Nettogewinn.
Bernstein-Analyst Mark Shmulik bestätigte nach den Quartalszahlen seine Halten-Einstufung mit einem Kursziel von 325 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Wie schloss die Alphabet Aktie am Freitag?
Bei 274,96 Dollar, ein Plus von 0,68 Prozent.
Wie stark wächst Google Cloud?
Im dritten Quartal um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar.
Warum ist der freie Cashflow negativ?
Weil die Investitionen in Rechenzentren den operativen Cashflow überstiegen.
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