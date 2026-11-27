Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie (US-Handelssymbol: ALNY) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Laut Kursliste verliert sie 1,23 Prozent auf 162,70 Dollar. Alnylam entwickelt Medikamente auf Basis der RNA-Interferenz.
Alnylam Pharmaceuticals Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Abend – Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf?
Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie steht am Freitag bei 162,70 Dollar und zählt mit minus 1,23 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Verlierern. Was über den Rückgang bekannt ist.
Kursgrund
Warum die Alnylam Pharmaceuticals Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie gibt als Nasdaq100 Verlierer leicht nach, während der Nasdaq 100 insgesamt deutlich im Plus liegt. Möglich sind Gewinnmitnahmen nach einem Platz unter den Gewinnern am 24. November.
Häufige Fragen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie
Warum ist die Alnylam Pharmaceuticals Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Alnylam Pharmaceuticals Aktie?
Am Freitagabend 162,70 Dollar.
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