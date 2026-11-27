Die Allianz Aktie (ISIN DE0008404005, Ticker ALV) steht nach dem stärksten Zahlenwerk des Jahres an einer Weggabelung: Laut einer Kursbox von Stock-World notierte sie am 27. November 2026 bei 463,20 Euro (+0,89 Prozent) – knapp unter dem Rekord von 477,20 Euro vom 13. November, aber bereits über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 455,48 Euro. Zusätzlicher Gesprächsstoff: Der Rentenreform-Entwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer sieht eine Kapitalrente vor, die für Versicherer langfristig neue Märkte öffnen könnte – politisch ist der Entwurf aber nicht abgestimmt. Diese Allianz Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen tragen und wo die Allianz Aktienprognose des Marktes Fragezeichen setzt.
Allianz Aktienanalyse: Kurs über dem Konsens-Ziel, Rentenreform mit Kapitalrente – wie viel Luft hat die Aktie nach dem Rekordhoch?
Die Allianz Aktie notiert nach Rekordzahlen und angehobener Prognose knapp unter ihrem Allzeithoch – und über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten. Diese Allianz Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Aktienprognose und den Rentenreform-Entwurf mit Kapitalrente ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allianz SE
- ISIN und Ticker
- DE0008404005, ALV (Xetra)
- Allzeithoch
- 477,20 EUR (Schluss 13.11.2026)
- Schlusskurs 20.11.2026
- 448,50 EUR
- Nächste Zahlen
- Jahreszahlen im Februar 2027
Stand: 27.11.2026, Kursbox ohne Uhrzeit; Konsens ohne Angabe der Analystenzahl
Der Auslöser
Was ist passiert – warum bleibt die Allianz Aktie im Fokus?
Am 11. und 12. November hob die Allianz ihre Prognose an: Das operative Ergebnis soll 2026 bei rund 18,6 Milliarden Euro liegen, nachdem das obere Ende zuvor bei 18,4 Milliarden lag (aktiencheck.de, Goldesel). Auf Basis der Q3-Zahlen sprang die Aktie auf Rekordhöhen: Am 13. November schloss sie laut aktiencheck.de bei 477,20 Euro, ein Wochenplus von knapp 6 Prozent. Danach gab sie nach: Am 20. November lag der Schlusskurs laut Stock-World bei 448,50 Euro (−1,3 Prozent). Der Sektor stand zudem unter Druck, weil Barclays laut Stock-World den europäischen Versicherungssektor auf „Underweight“ stufte.
Das Geschäft
Wie verdient die Allianz Geld – und was trägt das Rekordergebnis?
Die Allianz ist Europas größter Versicherer und verdient in drei Säulen: Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Vermögensverwaltung mit Pimco und Allianz Global Investors. Im dritten Quartal 2026 kam das operative Ergebnis laut Stock-World und aktiencheck.de auf 4,71 Milliarden Euro (+6,2 Prozent) und lag damit deutlich über dem Konsens von rund 4,3 Milliarden. Auf neun Monate gerechnet erreichte der Konzern 14,1 Milliarden Euro (+7,8 Prozent). Die Solvenzquote lag zum 30. September bei 219 Prozent (aktiencheck.de).
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen – und ist die Allianz Aktie noch günstig?
|Segment
|Operatives Ergebnis Q3
|Veränderung zum Vorjahr
|Schaden/Unfall
|2,20 Mrd. EUR
|−7,9 %
|Leben/Kranken
|1,47 Mrd. EUR
|+4,4 %
|Vermögensverwaltung
|1,12 Mrd. EUR
|+35,1 %
|Konzern
|4,71 Mrd. EUR
|+6,2 %
Die Segmentsumme (4,79 Mrd. EUR, Redaktionsrechnung) weicht vom Konzernwert (4,71 Mrd. EUR) ab; die Quellen erklären die Differenz nicht.
Quelle: Stock-World, aktiencheck.de (Stand 12.-15.11.2026)
Auffällig ist der Gegensatz: Die Vermögensverwaltung glänzt mit einem Rekordplus von 35,1 Prozent und – laut Stock-World – Netto-Mittelzuflüssen von 47 Milliarden Euro, während das Schadengeschäft durch Naturkatastrophen von rund 1,1 Milliarden Euro belastet wurde; die Schaden-Kosten-Quote stieg laut Stock-World auf 93,8 Prozent (Vorjahr 91,9 Prozent). Das Konzernergebnis nach Anteilen lag bei 2,78 Milliarden Euro (−2,2 Prozent); aktiencheck.de nennt hingegen einen „Kern-Nettogewinn“ von 2,89 Milliarden Euro, die Größen sind offenbar nicht identisch.
Für die Bewertung nennt Stock-World ein KGV von rund 15; aktiencheck.de kam am 13. November auf 15,7 bezogen auf die Gewinnschätzung 2026. Die Dividende für 2025 betrug laut Stock-World 17,10 Euro je Aktie bei einer Ausschüttungsquote von rund 60 Prozent – bei 463,20 Euro eine Rendite von rund 3,7 Prozent (Redaktionsrechnung). Die Dividende für 2026 wird mit den Jahreszahlen im Februar 2027 vorgeschlagen.
Analysten
Was sagen die Analysten – wie sieht die Allianz Aktienprognose aus?
|Kennzahl
|Wert
|Durchschnittliches Kursziel
|455,48 EUR
|Abstand zum Kurs von 463,20 EUR
|rund −1,7 %
|Spanne der Einzelziele
|rund 385 bis 684 EUR
Zahl der Analysten und Verteilung der Urteile werden in den gelesenen Quellen nicht genannt. Die Spanne stammt aus mehreren Quellen und kann veraltet sein.
Quelle: Stock-World (Kursbox, 27.11.2026), aktiencheck.de (15.11.2026)
Der Kurs liegt damit knapp über dem Durchschnitt der Analystenziele – ein Hinweis, dass nach der Rally vieles eingepreist ist. Zugleich ist die Spanne ungewöhnlich breit: Sie reicht von rund 385 bis 684 Euro, nachdem mehrere Häuser ihre Ziele nach den Zahlen angehoben hatten, einzelne Analysten aber bei „Underperform“ oder „Underweight“ blieben. Aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab; wer die Allianz Aktienprognose an Analystenzielen misst, sollte die Streuung beachten.
Charttechnik
Wie sieht der Chart der Allianz Aktie aus – wo liegen die Marken?
Aus Kursen lassen sich zwei Marken ablesen: Das Rekordhoch bei 477,20 Euro (Schluss 13. November) bildet den Widerstand, der Schlusskurs vom 20. November bei 448,50 Euro die jüngste Unterstützung, an der Käufer wieder eingestiegen sind. Belegte Werte für die gleitenden Durchschnitte oder den RSI liegen uns nicht vor. Der Kursverlauf der vergangenen Wochen zeigt eine Spanne von rund 6 Prozent zwischen Rekord und Rücksetzer.
Rentenreform
Was bedeutet der Rentenreform-Entwurf für die Allianz Aktie?
Laut dpa und Handelsblatt (27. November) sieht der Entwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer einen zusätzlichen Beitrag zur Kapitalrente von 0,5 Prozent des Bruttos ab 2028 vor, der auf bis zu 2 Prozent steigen soll; Leistungen sind ab 2032 vorgesehen. Wer die Mittel verwalten würde, nennen die Quellen nicht. Einschätzung der Redaktion: Eine kapitalgedeckte Pflichtvorsorge könnte Versicherer und Vermögensverwalter wie die Allianz grundsätzlich betreffen – ob und wie, hängt von der Ausgestaltung ab. Der Entwurf gilt innerhalb der Regierung als nicht abgestimmt.
Ausblick
Worauf achten Anleger jetzt – und welche Termine stehen an?
FAQ
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wie hoch ist die Allianz Aktienprognose der Analysten? Der Durchschnitt liegt laut Stock-World bei 455,48 Euro; die Einzelziele reichen von rund 385 bis 684 Euro. Aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel.
Was zeigt die Allianz Aktienanalyse zu den Q3-Zahlen? Das operative Ergebnis lag mit 4,71 Milliarden Euro rund 9 Prozent über dem Konsens von 4,3 Milliarden.
Wann zahlt die Allianz Aktie die nächste Dividende? Die Dividende für 2026 wird mit den Jahreszahlen im Februar 2027 vorgeschlagen; für 2025 waren es 17,10 Euro je Aktie.
Wie hoch ist die Prognose für 2026? Das operative Ergebnis soll rund 18,6 Milliarden Euro erreichen; ursprünglich lag die Mitte bei 17,4 Milliarden Euro.
Was bedeutet die Kapitalrente für Versicherer? Eine kapitalgedeckte Zusatzvorsorge könnte langfristig neue Märkte öffnen – ob Anbieter wie die Allianz profitieren, hängt von der Ausgestaltung ab, die noch offen ist.
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