Auffällig ist der Gegensatz: Die Vermögensverwaltung glänzt mit einem Rekordplus von 35,1 Prozent und – laut Stock-World – Netto-Mittelzuflüssen von 47 Milliarden Euro, während das Schadengeschäft durch Naturkatastrophen von rund 1,1 Milliarden Euro belastet wurde; die Schaden-Kosten-Quote stieg laut Stock-World auf 93,8 Prozent (Vorjahr 91,9 Prozent). Das Konzernergebnis nach Anteilen lag bei 2,78 Milliarden Euro (−2,2 Prozent); aktiencheck.de nennt hingegen einen „Kern-Nettogewinn“ von 2,89 Milliarden Euro, die Größen sind offenbar nicht identisch.

Für die Bewertung nennt Stock-World ein KGV von rund 15; aktiencheck.de kam am 13. November auf 15,7 bezogen auf die Gewinnschätzung 2026. Die Dividende für 2025 betrug laut Stock-World 17,10 Euro je Aktie bei einer Ausschüttungsquote von rund 60 Prozent – bei 463,20 Euro eine Rendite von rund 3,7 Prozent (Redaktionsrechnung). Die Dividende für 2026 wird mit den Jahreszahlen im Februar 2027 vorgeschlagen.