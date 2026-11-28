Rekord folgt auf Rekord: Die Allianz hat in den ersten neun Monaten 2026 so viel verdient wie nie und ihre Jahresprognose angehoben. Kurz nach den Zahlen stieg die Allianz Aktie auf ein Allzeithoch von gut 474 Euro. Am Freitag schloss sie mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 463,40 Euro – nur wenige Prozent unter der Bestmarke.
Allianz Aktie: Rekordgewinn von 14,1 Milliarden, Allzeithoch geknackt – wie viel Kraft steckt noch im DAX-Schwergewicht?
Operatives Rekordergebnis, angehobene Prognose, Solvenzquote von 219 Prozent. Die Allianz Aktie notiert nahe ihrem Rekord. Was den Versicherer antreibt und wo die Risiken liegen.
Allianz SE · ISIN: DE0008404005 · WKN: 840400 · Handelssymbol: ALV · US-Handelssymbol: ALIZY
Die Zahlen
Ein Jahr der Rekorde
Die Allianz steigerte das operative Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 um 7,8 Prozent auf den Rekordwert von 14,1 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt sie nun rund 18,6 Milliarden Euro an, das obere Ende ihrer ursprünglichen Spanne von 17,4 Milliarden Euro plus oder minus 1 Milliarde Euro. Der bereinigte Überschuss der Anteilseigner lag nach neun Monaten bei 9,3 Milliarden Euro, die Solvency-II-Quote bei 219 Prozent.
Die Allianz verbindet ein stabiles Versicherungsgeschäft mit hoher Kapitalstärke. Für die Allianz Aktie bleiben Ausschüttungen und Rückkäufe ein zentraler Anker.
Die Risiken
Naturkatastrophen und Kapitalmärkte
Im dritten Quartal stützte vor allem das Asset Management das Ergebnis, während Naturkatastrophen Schäden von 1,1 Milliarden Euro verursachten. Für 2025 zahlte die Allianz eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie, zudem läuft bis spätestens Ende Dezember 2026 ein Aktienrückkauf über bis zu 2,5 Milliarden Euro. Die Ergebnisqualität hängt damit auch an den Kapitalmärkten und an der Schadenlage.
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wie schloss die Allianz Aktie am Freitag?
Bei 463,40 Euro, ein Plus von 0,87 Prozent.
Welches Ergebnisziel gilt für 2026?
Ein operatives Ergebnis von rund 18,6 Milliarden Euro.
Wie hoch war die letzte Dividende?
17,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025.
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