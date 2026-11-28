Wie schloss die Allianz Aktie am Freitag?

Bei 463,40 Euro, ein Plus von 0,87 Prozent.

Welches Ergebnisziel gilt für 2026?

Ein operatives Ergebnis von rund 18,6 Milliarden Euro.

Wie hoch war die letzte Dividende?

17,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025.