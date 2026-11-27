Die Allianz Aktie gehört zu den verlässlichsten Werten im DAX. Am Donnerstag legte sie leicht auf 460,40 Euro zu. Am 16. November hatte sie mit 479,10 Euro ein Rekordhoch erreicht, im Ausverkauf der Folgewoche fing sie sich knapp über 450 Euro. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie mehr als 17 Prozent im Plus.
Allianz Aktie: Rekordgewinn, höhere Prognose, 6 Millionen Aktien vernichtet – warum ein Analyst trotzdem auf fallende Kurse setzt
Operativer Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro, angehobener Ausblick, eingezogene Aktien: Die Allianz Aktie liefert, was Anleger lieben. Trotzdem rät Barclays zum Untergewichten. Die große Analyse: was die Zahlen zeigen, wie die Analysten auseinanderliegen und welche Marken jetzt zählen.
Die Stammdaten: Die Allianz Aktie trägt die ISIN DE0008404005 und die WKN 840400. In Deutschland lautet das Handelssymbol ALV, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol ALIZY gehandelt.
Die Zahlen
Rekord auf Rekord
Im dritten Quartal steigerte die Allianz den operativen Gewinn um 6,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Nach neun Monaten steht ein Rekord von 14,1 Milliarden Euro, fast 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Konzern hob deshalb die Obergrenze seines Jahresausblicks an. Die Ratingagentur Fitch bestätigte zudem die außergewöhnliche Finanzstärke des Versicherers.
Hinzu kommt ein Geschenk an die Aktionäre: Die Allianz hat rund 6,25 Millionen eigene Aktien eingezogen. Damit verteilt sich der Gewinn auf weniger Anteile. Für die Allianz Aktie ist das ein stiller, aber wirksamer Kurstreiber.
Die Allianz ist kein Geheimtipp mehr. Die Frage ist nicht, ob sie gut verdient, sondern wie viel davon schon im Kurs steckt.
Die Analysten
Von Untergewichten bis Kaufen
Bei den Analysten gehen die Meinungen weit auseinander. Barclays hob das Kursziel zwar von 351 auf 385 Euro an, bleibt aber bei Untergewichten. Die DZ Bank sieht den fairen Wert dagegen bei 508 Euro und rät zum Kauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Durchschnitt der Kursziele liegt sogar unter dem aktuellen Kurs, ein Zeichen dafür, dass viele die Bewertung inzwischen für ambitioniert halten.
Charttechnisch gilt die Marke von rund 455 Euro als wichtige Unterstützung. Hält sie, rückt die runde Marke von 500 Euro in den Blick.
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wie viel verdient die Allianz?
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte sie einen operativen Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro.
Was sagen Analysten?
Barclays nennt 385 Euro bei Untergewichten, die DZ Bank einen fairen Wert von 508 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wo liegt das Rekordhoch?
Bei 479,10 Euro, erreicht am 16. November.
Welche ISIN und WKN hat die Allianz Aktie?
ISIN DE0008404005, WKN 840400, Handelssymbol ALV, US-Handelssymbol ALIZY.
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