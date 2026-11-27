Wie viel verdient die Allianz?

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte sie einen operativen Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro.

Was sagen Analysten?

Barclays nennt 385 Euro bei Untergewichten, die DZ Bank einen fairen Wert von 508 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Wo liegt das Rekordhoch?

Bei 479,10 Euro, erreicht am 16. November.

Welche ISIN und WKN hat die Allianz Aktie?

ISIN DE0008404005, WKN 840400, Handelssymbol ALV, US-Handelssymbol ALIZY.