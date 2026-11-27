Während Tech-Werte schwanken und Autobauer Tiefs markieren, steigt eine DAX-Aktie unbeirrt: die Allianz. Nach Rekordzahlen erreichte die Allianz Aktie Mitte November ein neues Allzeithoch. Der Versicherer verdient trotz hoher Schäden aus Naturkatastrophen so viel wie nie – und hebt die Ziele an.
Allianz Aktie: Rekordgewinn, Allzeithoch, 20 Prozent Eigenkapitalrendite – wie weit trägt die Rally?
14,1 Milliarden Euro operatives Ergebnis nach neun Monaten, angehobener Ausblick, Aktie auf Rekordniveau. Die Allianz Aktie ist der Fels im DAX. Doch der Nettogewinn sank im Quartal.
Allianz SE · ISIN: DE0008404005 · WKN: 840400 · Handelssymbol: ALV · US-Handelssymbol: ALIZY
Die Zahlen
Rekord trotz Katastrophenschäden
Die Allianz erzielte im dritten Quartal 2026 trotz volatiler Kapitalmärkte und höherer Belastungen aus Naturkatastrophen ein operatives Ergebnis von 4,7 Milliarden Euro, ein Plus von 6,2 Prozent. Nach neun Monaten steht ein Rekord von 14,1 Milliarden Euro zu Buche. Die Obergrenze der Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 hob der Konzern auf rund 18,6 Milliarden Euro an. Die bereinigte Eigenkapitalrendite erreichte 20,1 Prozent. Einziger Wermutstropfen: Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn sank im Quartal leicht auf 2,78 Milliarden Euro nach 2,85 Milliarden Euro.
Die Allianz zeigt, wie ein Versicherer in einer riskanteren Welt Geld verdient: indem er Risiken besser bepreist als andere. Genau das honoriert die Börse bei der Allianz Aktie.
Die Börse
Allzeithoch und gemischte Analystenstimmen
Am Tag der Zahlen stieg die Allianz Aktie zeitweise um mehr als zwei Prozent auf 474,30 Euro und war damit so teuer wie nie zuvor. In der Folge kletterte sie weiter auf rund 478 Euro.
Die DZ Bank hob nach den Zahlen ihren fairen Wert von 495 auf 508 Euro an und beließ die Einstufung bei „Kaufen“. Jefferies erhöhte das Kursziel von 440 auf 470 Euro, bestätigte aber „Hold“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wie hoch war das operative Ergebnis nach neun Monaten?
14,1 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
Welche Prognose gilt für 2026?
Die Obergrenze für das operative Ergebnis wurde auf rund 18,6 Milliarden Euro angehoben.
Wann erreichte die Allianz Aktie ein Allzeithoch?
Am Tag der Quartalszahlen, dem 12. November 2026, mit rund 474 Euro; danach stieg sie weiter.
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