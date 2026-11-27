Wie hoch war das operative Ergebnis nach neun Monaten?

14,1 Milliarden Euro, ein Rekordwert.

Welche Prognose gilt für 2026?

Die Obergrenze für das operative Ergebnis wurde auf rund 18,6 Milliarden Euro angehoben.

Wann erreichte die Allianz Aktie ein Allzeithoch?

Am Tag der Quartalszahlen, dem 12. November 2026, mit rund 474 Euro; danach stieg sie weiter.