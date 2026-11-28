Alles auf eine Aktie: Toyota, GE, Google und Netease stecken mehr als 94 Prozent ihres Depots in einen einzigen Wert – das Klumpenrisiko der Weltkonzerne

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 09:39 3 Min.

Privatanlegern rät jeder Berater zur Streuung. Viele Weltkonzerne halten sich nicht daran. Toyota meldet eine einzige Aktie, bei GE Aerospace, Alphabet und Netease steckt fast das ganze Depot in einer Position. Die zehn konzentriertesten Unternehmensdepots mit ISIN und US-Handelssymbol, warum die Konzerne so handeln und was Anleger daraus lernen können.

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Streuung gilt als wichtigste Regel der Geldanlage. Für die Aktiendepots großer Konzerne gilt sie nicht, und das hat einen Grund: Die Unternehmen kaufen keine Aktien, um ihr Geld zu verteilen, sondern um sich an Partnern zu beteiligen. Das Ergebnis sind Depots, in denen eine einzige Position fast alles bestimmt. Wir haben die Pflichtmeldungen von 20 Konzernen zum 30. September ausgewertet. Joby Aviation im Depot von Toyota 100 % BETA Technologies im Depot von GE Aerospace 95,1 % SpaceX im Depot von Alphabet 94,8 % PDD Holdings im Depot von Netease 94,4 % Quelle : Form 13F der genannten Unternehmen zum 30. September 2026; Anteil der größten Position am gemeldeten Depot Die Rangliste Die zehn konzentriertesten Unternehmensdepots 01 Toyota: Joby Aviation – 100 Prozent Eine einzige Aktie, US-Handelssymbol JOBY, ISIN KYG651631007. Im Toyota Depot. 02 GE Aerospace: BETA Technologies – 95,1 Prozent US-Handelssymbol BETA. Im GE Aerospace Depot. 03 Alphabet: SpaceX – 94,8 Prozent US-Handelssymbol SPCX, ISIN US84615Q1031. Im Alphabet Depot. 04 Netease: PDD Holdings – 94,4 Prozent US-Handelssymbol PDD, ISIN US7223041028. Im Netease Depot. 05 Alibaba: XPeng – 83,2 Prozent US-Handelssymbol XPEV, ISIN US98422D1054. Im Alibaba Depot. 06 Naspers: Similarweb – 83,1 Prozent US-Handelssymbol SMWB. Im Naspers Depot. 07 Regeneron: Parabilis Medicines – 74,9 Prozent US-Handelssymbol PBLS. Im Regeneron Depot. 08 Intel: Mobileye – 71,8 Prozent US-Handelssymbol MBLY, ISIN US60741F1049. Im Intel Depot. 09 SoftBank: Intel – 64,3 Prozent US-Handelssymbol INTC, ISIN US4581401001. Im SoftBank Depot. 10 Investor AB: AstraZeneca – 60,7 Prozent US-Handelssymbol AZN, ISIN GB0009895292. Mit Nasdaq zusammen 99,9 Prozent. Im Investor AB Depot. Die Begründung „Keine andere Wahl“: warum Masayoshi Son an Intel festhält Am offensten hat SoftBank-Chef Masayoshi Son seine Konzentration verteidigt. SoftBank kaufte im August 2025 Intel-Aktien für 2 Milliarden Dollar, Ende September waren sie 10,45 Milliarden Dollar wert. Verkauft hat Son keine einzige. Was Anleger beachten sollten Für die Konzerne selbst sind die Depots meist klein, das Klumpenrisiko trifft ihre Aktionäre kaum

Für die gehaltenen Firmen ist ein konzentrierter Großaktionär dagegen wichtig: Verkauft er, drückt das den Kurs

Wer solche Positionen kopiert, übernimmt ein Risiko, das für den Konzern strategisch, für Privatanleger aber riskant ist

Die Meldungen zeigen den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der Konzerne Toyota Motor: ISIN JP3633400001, WKN 853510, US-Handelssymbol TM

GE Aerospace: ISIN US3696043013, WKN A3EUJ6, US-Handelssymbol GE

Alphabet (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, US-Handelssymbol GOOGL

Netease (ADR): ISIN US64110W1027, WKN 501822, US-Handelssymbol NTES

Alibaba (ADR): ISIN US01609W1027, WKN A117ME, US-Handelssymbol BABA

SoftBank Group: ISIN JP3436100006, WKN 891624, US-Handelssymbol SFTBY Fazit: Konzentration aus Strategie Die Konzerne konzentrieren nicht aus Mut, sondern weil ihre Beteiligungen Teil des Geschäfts sind: Toyota baut mit Joby Flugtaxis, GE mit BETA Antriebe, Google mit SpaceX KI-Infrastruktur. Für Anleger sind diese Depots deshalb kein Vorbild für die eigene Aufteilung, wohl aber ein Hinweis, wo sich die großen Partnerschaften der Branche bilden.

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