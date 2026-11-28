Streuung gilt als wichtigste Regel der Geldanlage. Für die Aktiendepots großer Konzerne gilt sie nicht, und das hat einen Grund: Die Unternehmen kaufen keine Aktien, um ihr Geld zu verteilen, sondern um sich an Partnern zu beteiligen. Das Ergebnis sind Depots, in denen eine einzige Position fast alles bestimmt. Wir haben die Pflichtmeldungen von 20 Konzernen zum 30. September ausgewertet.
Alles auf eine Aktie: Toyota, GE, Google und Netease stecken mehr als 94 Prozent ihres Depots in einen einzigen Wert – das Klumpenrisiko der Weltkonzerne
Privatanlegern rät jeder Berater zur Streuung. Viele Weltkonzerne halten sich nicht daran. Toyota meldet eine einzige Aktie, bei GE Aerospace, Alphabet und Netease steckt fast das ganze Depot in einer Position. Die zehn konzentriertesten Unternehmensdepots mit ISIN und US-Handelssymbol, warum die Konzerne so handeln und was Anleger daraus lernen können.
Die Rangliste
Die zehn konzentriertesten Unternehmensdepots
Toyota: Joby Aviation – 100 Prozent
Eine einzige Aktie, US-Handelssymbol JOBY, ISIN KYG651631007. Im Toyota Depot.
GE Aerospace: BETA Technologies – 95,1 Prozent
US-Handelssymbol BETA. Im GE Aerospace Depot.
Alphabet: SpaceX – 94,8 Prozent
US-Handelssymbol SPCX, ISIN US84615Q1031. Im Alphabet Depot.
Netease: PDD Holdings – 94,4 Prozent
US-Handelssymbol PDD, ISIN US7223041028. Im Netease Depot.
Alibaba: XPeng – 83,2 Prozent
US-Handelssymbol XPEV, ISIN US98422D1054. Im Alibaba Depot.
Naspers: Similarweb – 83,1 Prozent
US-Handelssymbol SMWB. Im Naspers Depot.
Regeneron: Parabilis Medicines – 74,9 Prozent
US-Handelssymbol PBLS. Im Regeneron Depot.
Intel: Mobileye – 71,8 Prozent
US-Handelssymbol MBLY, ISIN US60741F1049. Im Intel Depot.
SoftBank: Intel – 64,3 Prozent
US-Handelssymbol INTC, ISIN US4581401001. Im SoftBank Depot.
Investor AB: AstraZeneca – 60,7 Prozent
US-Handelssymbol AZN, ISIN GB0009895292. Mit Nasdaq zusammen 99,9 Prozent. Im Investor AB Depot.
Die Begründung
„Keine andere Wahl“: warum Masayoshi Son an Intel festhält
Am offensten hat SoftBank-Chef Masayoshi Son seine Konzentration verteidigt. SoftBank kaufte im August 2025 Intel-Aktien für 2 Milliarden Dollar, Ende September waren sie 10,45 Milliarden Dollar wert. Verkauft hat Son keine einzige.
Die USA haben keine andere Wahl, als Intel zu stärken.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der Konzerne
Toyota Motor: ISIN JP3633400001, WKN 853510, US-Handelssymbol TM
GE Aerospace: ISIN US3696043013, WKN A3EUJ6, US-Handelssymbol GE
Alphabet (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, US-Handelssymbol GOOGL
Netease (ADR): ISIN US64110W1027, WKN 501822, US-Handelssymbol NTES
Alibaba (ADR): ISIN US01609W1027, WKN A117ME, US-Handelssymbol BABA
SoftBank Group: ISIN JP3436100006, WKN 891624, US-Handelssymbol SFTBY
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