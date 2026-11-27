Alibabas US-Aktiendepot besteht aus zwei Aktien – und 83 Prozent stecken im Elektroautobauer XPeng

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:33 3 Min.

Alibaba ist an Hunderten Firmen beteiligt. In der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht tauchen davon nur zwei auf: der Tesla-Rivale XPeng und der Kurznachrichtendienst Weibo. Der Wert des Depots hat sich binnen eines Jahres mehr als halbiert. Zugleich investiert Alibaba in die Robotersparte von XPeng. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was dahintersteckt.

Bild: Charlie fong / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Der chinesische Handels- und Cloudkonzern Alibaba hat über Jahre ein Geflecht von Beteiligungen aufgebaut, von Lieferdiensten bis zu KI-Startups. Das meiste davon ist in China oder Hongkong notiert und bleibt der US-Börsenaufsicht verborgen. Was in New York gehandelt wird, muss Alibaba melden. Zum 30. September waren das zwei Positionen im Wert von 346 Millionen Dollar. Wert der zwei gemeldeten Positionen 346 Mio. $ Anteil von XPeng 83,2 % Depotwert binnen eines Jahres −61 % Bewertung der XPeng-Robotersparte 6,3 Mrd. $ Quelle : Informationstabelle zur Form 13F von Alibaba Group zum 30. September 2026, eingereicht am 16. November 2026; Vorquartale nach 13f.info; eigene Rechnung Die neue Wette Vom Auto zum Roboter: warum Alibaba bei XPeng bleibt Von Alibaba-Chef Eddie Wu gibt es zu den beiden Positionen keine öffentliche Aussage. Aufschlussreich ist, was der Konzern tut. Einem Medienbericht zufolge hat Alibaba seine XPeng-Position zuletzt verkleinert. Gleichzeitig beteiligte sich der Konzern im August als strategischer Investor an der Robotersparte des Autobauers, zusammen mit Tencent. Die Finanzierungsrunde von mehr als 900 Millionen Dollar bewertete die Sparte mit über 6,3 Milliarden Dollar. XPeng-Chef He Xiaopeng will noch in diesem Jahr mit der Serienfertigung des humanoiden Roboters Iron beginnen. Das Depot Zwei Aktien, zwei Geschichten: die Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Alibaba Depot auf AktienCheck. 01 XPeng – ISIN US98422D1054 · US-Handelssymbol XPEV 30.127.580 Hinterlegungsscheine im Wert von 288 Millionen Dollar, 83,2 Prozent. Alibaba gehörte zu den frühen Geldgebern des Elektroautobauers. XPeng entwickelt eigene KI-Chips, Fahrassistenz und Roboter und nutzt die Cloud von Alibaba. 02 Weibo – ISIN US9485961018 · US-Handelssymbol WB 9,0 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 58 Millionen Dollar, 16,8 Prozent. An dem Kurznachrichtendienst ist Alibaba seit 2013 beteiligt. Weibo bringt Reichweite für Werbung und Onlinehandel. Der Wert des Depots ist stetig gefallen: von 897 Millionen Dollar im Herbst 2025 über 509 Millionen zur Jahresmitte auf jetzt 346 Millionen Dollar. Was Anleger beachten sollten Das gemeldete Depot ist nur ein Bruchteil von Alibabas Beteiligungen und sagt wenig über den Konzern

XPeng steht im harten Preiskampf der chinesischen Autobranche

Ob der Rückgang des Depotwerts vor allem auf Verkäufe oder auf Kursverluste zurückgeht, zeigen die ausgewerteten Quellen nicht

Für chinesische Aktien in New York gelten politische Risiken Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Alibaba (ADR): ISIN US01609W1027, WKN A117ME, Handelssymbol AHLA, US-Handelssymbol BABA

XPeng (ADS): ISIN US98422D1054, WKN A2QBX7, US-Handelssymbol XPEV

Weibo (ADR): ISIN US9485961018, WKN A110V7, US-Handelssymbol WB Fazit: Klein gemeldet, groß gedacht Alibabas US-Depot ist ein schmaler Ausschnitt, aber ein sprechender. Der Konzern hält an XPeng fest und steckt zusätzlich Geld dorthin, wo er das nächste Wachstum vermutet: in humanoide Roboter. Für Anleger ist das weniger ein Signal zur einzelnen Aktie als ein Hinweis, wohin Chinas Technologiekonzerne ihr Kapital lenken. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Alibaba auf AktienCheck.

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