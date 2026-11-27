Die Alcon Aktie zählt am Freitagmittag zu den SMI Verlierern, wenn auch nur denkbar knapp: Der Augenheilkonzern notiert mit 64,50 Franken 0,06% unter dem Vortagesschluss von 64,54 Franken. Am Vormittag lag der Titel zeitweise im Plus.
Alcon Aktie SMI Verlierer: Verschnaufpause nach der Erholung, Neurotech im Fokus
Die Alcon Aktie notiert am Mittag 0,06% im Minus bei 64,50 Franken und gehört damit knapp zu den SMI Verlierern. Was hinter der Pause steckt und worauf Anleger nach den Quartalszahlen achten.
Warum die Alcon Aktie heute kaum bewegt ist
Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Freitag nach unserem Stand nicht. Die Alcon Aktie eröffnete bei 63,98 Franken, erreichte am Vormittag ein Tageshoch von 64,84 Franken und pendelt seither um den Vortagesschluss. Das Minus von 0,06% ist damit eher Marktrauschen als ein Signal.
Der Blick auf die Spanne der vergangenen zwölf Monate relativiert die Tagesbewegung: Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 68,34 Franken vom 26. Februar 2026, das Tief bei 47,80 Franken vom 11. Mai 2026. Der aktuelle Kurs notiert rund 6% unter dem Hoch und rund 35% über dem Tief. An deutschen Handelsplätzen hatte die Aktie am 24. November mit 69,50 Euro ein 6-Monats-Hoch erreicht.
Quartalszahlen: Wachstum und enger gefasster Ausblick
Alcon hatte am 10. November Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 5% auf 2,717 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 15% auf 0,91 US-Dollar zu. Die Sparte Vision Care wuchs um 6% auf 1,237 Milliarden US-Dollar. Auf die Zahlen folgten in den Tagen danach deutliche Kursschwankungen.
Für das Gesamtjahr 2026 fasst der Konzern seine Ziele enger: Erwartet werden rund 6% Umsatzwachstum und ein Plus von 12% bis 14% beim bereinigten Gewinn je Aktie. Gebremst wurde das Quartal im Geschäft mit Implantaten, wo der Konzern Wettbewerbsdruck bei Intraokularlinsen in den USA nennt. Die Sparte Devices profitierte dagegen von der Unity-Plattform.
Neurotech-Übernahme und nächster Termin
Strategisch richtet Alcon den Blick auf die Netzhaut: Die Übernahme von Neurotech soll das Retina-Portfolio stärken, belastet den bereinigten Gewinn je Aktie 2027 aber zunächst leicht. Die nächste Bilanz für das vierte Quartal wird voraussichtlich am 2. März 2027 erwartet.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|64,50 CHF
|Tagesveränderung
|-0,06%
|Umsatz Q3 2026
|2,717 Mrd. USD
|Bereinigter Gewinn je Aktie Q3
|0,91 USD
|Prognose 2026: Umsatzwachstum
|rund 6%
|Prognose 2026: bereinigter Gewinn je Aktie
|+12% bis +14%
|52-Wochen-Hoch (26.02.2026)
|68,34 CHF
Kurs am Mittag des 27.11.2026 an der SIX Swiss Exchange. Umsatzwachstum berichtet und währungsbereinigt jeweils 5%.
Quelle: Alcon-Mitteilung vom 10.11.2026; Marktdaten Mittag; finanzen.ch
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