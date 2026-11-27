Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Freitag nach unserem Stand nicht. Die Alcon Aktie eröffnete bei 63,98 Franken, erreichte am Vormittag ein Tageshoch von 64,84 Franken und pendelt seither um den Vortagesschluss. Das Minus von 0,06% ist damit eher Marktrauschen als ein Signal.

Der Blick auf die Spanne der vergangenen zwölf Monate relativiert die Tagesbewegung: Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 68,34 Franken vom 26. Februar 2026, das Tief bei 47,80 Franken vom 11. Mai 2026. Der aktuelle Kurs notiert rund 6% unter dem Hoch und rund 35% über dem Tief. An deutschen Handelsplätzen hatte die Aktie am 24. November mit 69,50 Euro ein 6-Monats-Hoch erreicht.