Alcon Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Augenheilkunde-Konzern setzt Erholung fort

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Alcon Aktie steigt am Freitagmorgen um 0,37 Prozent auf 64,78 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Seit dem Tief nach den Quartalszahlen hat der Titel rund 7,5 Prozent aufgeholt.

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Die Alcon Aktie zählt am Freitagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Augenheilkunde-Konzerns 0,37 Prozent höher bei 64,78 Franken. Am Donnerstag hatte die Aktie 1,06 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Alcon Aktie zulegt Die Alcon Aktie hält Schritt mit dem Markt, ohne eigene Schlagzeilen. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, einen eigenen Grund nennen die Agenturen nicht. Der Schweizer Aktienmarkt startet zum Wochenschluss fester. Die Börsen in Asien haben zugelegt, und die US-Futures deuten auf einen klar höheren Start an der Wall Street nach der Feiertagspause. Die Alcon Aktie steigt etwas stärker als der Leitindex. Alcon Aktie am Freitagmorgen +0,37 % Kurs der Alcon Aktie um 09.14 Uhr 64,78 CHF Umsatz im dritten Quartal (+5 %) 2,7 Mrd. USD bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal (+15 %) 0,91 USD Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.14 Uhr), Alcon Alcon Aktie: Die Lücke schließt sich Zwei Tage nach den Quartalszahlen vom 10. November hatte die Alcon Aktie bei 60,28 Franken geschlossen. Mit 64,78 Franken liegt sie nun rund 7,5 Prozent darüber. Die Zahlen selbst waren ordentlich: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 15 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Belastet hatte der enger gefasste Ausblick. Was die Alcon Aktie bremsen kann Linsengeschäft: Bei implantierbaren Linsen spürt Alcon in den USA Wettbewerbsdruck.

Erwartungen: Die obere Grenze der Gewinnprognose ist seit November gekappt.

Rotation: Greifen Anleger weiter zu Zyklikern, können Gesundheitswerte zurückbleiben. Ausblick: Wie geht es mit der Alcon Aktie weiter? Operationen am Grauen Star und Kontaktlinsen hängen kaum an der Konjunktur. Für den SMI-Gewinner Alcon zählt, ob neue Produkte den Druck im Linsengeschäft ausgleichen und die Aktie die Marke von 65 Franken überwindet. Stammdaten der Alcon Aktie Alcon AG: ISIN CH0432492467, WKN A2PDXE, Handelssymbol ALC (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ALC (NYSE)

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