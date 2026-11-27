Am Morgen lag die Alcon Aktie 0,37 Prozent im Plus, gegen Mittag rutschte sie leicht ins Minus und zählte zeitweise zu den schwächeren Titeln im Leitindex. Am Nachmittag drehte der Kurs und stieg bis zum Schluss auf 65,42 Franken. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, einen Grund nennen die Agenturen nicht. Laut cash.ch haben Schnäppchenjäger den Markt am Freitag ins Plus gehoben, und mit der freundlichen Eröffnung an der Wall Street zog der SMI am Nachmittag an.