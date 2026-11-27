Die Alcon Aktie zählt am Freitagabend zu den fünf größten SMI-Gewinnern: Das Papier des Augenheilkunde-Konzerns schließt 1,36 Prozent höher bei 65,42 Franken. Das ist ein Tagesgewinn von 0,88 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte.
Alcon Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Wende am Nachmittag bringt den Sprung über 65 Franken
Die Alcon Aktie schließt am Freitag 1,36 Prozent höher bei 65,42 Franken und zählt zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Am Mittag lag der Augenheilkunde-Konzern noch im Minus.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die Alcon Aktie gestiegen ist
Der Tag der Alcon Aktie hatte zwei Hälften. Die zweite war deutlich besser.
Am Morgen lag die Alcon Aktie 0,37 Prozent im Plus, gegen Mittag rutschte sie leicht ins Minus und zählte zeitweise zu den schwächeren Titeln im Leitindex. Am Nachmittag drehte der Kurs und stieg bis zum Schluss auf 65,42 Franken. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, einen Grund nennen die Agenturen nicht. Laut cash.ch haben Schnäppchenjäger den Markt am Freitag ins Plus gehoben, und mit der freundlichen Eröffnung an der Wall Street zog der SMI am Nachmittag an.
Alcon Aktie: 8,5 Prozent seit dem Tief nach den Zahlen
Zwei Tage nach den Quartalszahlen vom 10. November hatte die Alcon Aktie bei 60,28 Franken geschlossen. Mit 65,42 Franken liegt sie nun 8,5 Prozent darüber. Die Ergebnisse selbst waren ordentlich: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 15 Prozent. Belastet hatte der enger gefasste Ausblick.
Ausblick: Wie geht es mit der Alcon Aktie weiter?
Operationen am Grauen Star und Kontaktlinsen hängen kaum an der Konjunktur. Für den SMI-Gewinner Alcon zählt, ob neue Produkte den Druck im Linsengeschäft ausgleichen und die Aktie das Niveau über 65 Franken verteidigt.
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