Albemarle Aktie: Lithium-Hoffnung trotz Kurszielsenkung - steht der nächste große Aufschwung bevor?

Die Albemarle-Aktienanalyse der Bank of America vom 12. November 2026 liefert ein positives, aber vorsichtigeres Signal. Analyst Matthew DeYoe senkt das Kursziel von 131 auf 120 USD und bestätigt das Rating "buy" unverändert. Beim NYSE-Schlusskurs von 94,85 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 26,52 Prozent. Die Geschäftszahlen zeigen einen beeindruckenden operativen Aufschwung. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 18,8 Prozent auf 1,553 Milliarden USD. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 186 Prozent auf 645,5 Millionen USD. Besonders stark profitierte Albemarle von höheren Lithiumpreisen. Gleichzeitig verbesserten sich die Ergebnisse im Spezialchemiegeschäft, während geringere Investitionen die finanzielle Flexibilität stärkten. Die langfristigen Chancen durch Elektromobilität und stationäre Energiespeicher bleiben attraktiv. Allerdings ist Albemarle stark von den Schwankungen des Lithiumpreises abhängig. Für Anleger wird entscheidend sein, ob die zuletzt erreichte Profitabilität nachhaltig ist. Das Kursziel 120 USD signalisiert weiterhin Erholungspotenzial. Das Rating "buy" zeigt, dass Matthew DeYoe von BofA trotz der reduzierten Bewertung grundsätzlich optimistisch bleibt. Die Albemarle-Aktie bleibt damit ein spannender Kandidat für Anleger, die an eine positive Entwicklung des Lithiummarktes glauben und die erheblichen Rohstoffrisiken berücksichtigen.

Zum Schluss: Ein kleiner Energieschub für Ihren Freundeskreis

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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