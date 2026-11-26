Warum ist die Akzo-Nobel-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 2,54 Prozent höher bei 62,28 Euro und folgte der Erholung des Gesamtmarkts.

Wie lauten ISIN und WKN der Akzo-Nobel-Aktie?

ISIN NL0013267909, WKN A2PB32, Symbol in Amsterdam AKZA.

Was hat es mit Axalta auf sich?

Akzo Nobel und Axalta wollen fusionieren. Die Aktionäre von Akzo Nobel sollen 55 Prozent, die von Axalta 45 Prozent halten.