Farben und Lacke verkaufen sich besser, wenn die Wirtschaft läuft, und die Börse setzt am Donnerstag genau darauf. Die Akzo-Nobel-Aktie (ISIN: NL0013267909, WKN: A2PB32, Handelssymbol Amsterdam: AKZA, US-Handelssymbol: AKZOY) schließt 2,54 Prozent höher bei 62,28 Euro. Akzo Nobel ist AEX Gewinner und steigt den zweiten Tag in Folge.
Akzo-Nobel-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,5 Prozent auf 62,28 Euro – der Farbenkonzern legt den zweiten Tag zu
Die Akzo-Nobel-Aktie schließt am Donnerstag 2,54 Prozent höher bei 62,28 Euro und ist AEX Gewinner. Zykliker profitieren von der Markterholung, im Hintergrund läuft die Fusion mit Axalta.
Die Gründe
Konjunkturwerte wieder gefragt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der AEX Gewinner folgt dem Gesamtmarkt: Die Wall Street hatte am Mittwoch ihre frühen Verluste weitgehend aufgeholt, und laut IEX hatten Anleger die enttäuschenden US-Inflationsdaten und die neuen Zollvorschläge weitgehend verarbeitet. In New York war der Grundstoffsektor am Mittwoch der stärkste Bereich.
Fusion mit Axalta
Akzo Nobel und der US-Lackhersteller Axalta wollen sich zusammenschließen. Die Aktionäre von Akzo Nobel sollen 55 Prozent am gemeinsamen Konzern halten.
Analysten gespalten
Die jüngsten Einstufungen reichen von Halten bis Kaufen.
Stabile Spanne
Seit Anfang November pendelt die Aktie zwischen rund 60 und 64 Euro.
Die Fusion soll einen der führenden Lackkonzerne der Welt mit einem Unternehmenswert von rund 25 Milliarden Dollar schaffen. Gelingt die Zusammenführung, winken Einsparungen, verzögert sie sich, belastet das.
Häufige Fragen zur Akzo-Nobel-Aktie
Warum ist die Akzo-Nobel-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 2,54 Prozent höher bei 62,28 Euro und folgte der Erholung des Gesamtmarkts.
Wie lauten ISIN und WKN der Akzo-Nobel-Aktie?
ISIN NL0013267909, WKN A2PB32, Symbol in Amsterdam AKZA.
Was hat es mit Axalta auf sich?
Akzo Nobel und Axalta wollen fusionieren. Die Aktionäre von Akzo Nobel sollen 55 Prozent, die von Axalta 45 Prozent halten.
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