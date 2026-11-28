Am selben Tag, an dem eine Großbank zum Verkauf riet, meldete das Unternehmen neue Aufträge. Deutlicher kann der Gegensatz zwischen Börse und Geschäft kaum ausfallen. Die Aixtron Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 26,89 Euro, ein Tagesplus von 3,34 Prozent. Auf Wochensicht bleibt ein Minus von 8,60 Prozent – der größte Verlust im MDAX und im TecDAX.
Aixtron Aktie: UBS halbiert das Kursziel auf 24 Euro – und Nokia bestellt trotzdem nach
Von 60 auf 27 Euro in fünf Monaten: Die Aixtron Aktie ist nach einer Abstufung um 16 Prozent eingebrochen. Gleichzeitig kommen Folgeaufträge für KI-Photonik. Wer hat recht?
AIXTRON SE · ISIN: DE000A0WMPJ6 · WKN: A0WMPJ · Handelssymbol: AIXA · US-Handelssymbol: AIXXF
Nokia Oyj · ISIN: FI0009000681 · WKN: 870737 · Handelssymbol: NOA3 · US-Handelssymbol: NOK
Die Abstufung
Von „Neutral“ direkt auf „Sell“
Die Schweizer Großbank UBS stufte Aixtron am 24. November 2026 von „Neutral“ auf „Sell“ ab und senkte das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Die Aktie verlor an diesem Tag 16,32 Prozent und fiel unter ihr bisheriges Novembertief. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Der Einbruch traf eine Aktie, die ohnehin angeschlagen war. Seit dem Rekordschluss bei 60,42 Euro im Juni hat Aixtron mehr als 55 Prozent verloren. Die Abstufung fiel mitten in den Ausverkauf der Halbleiterwerte. Donnerstag und Freitag brachten eine Erholung, die das Tageshoch vom Freitagmittag bei 27,42 Euro aber nicht hielt.
Analysten bewerten, was eine Aktie in zwölf Monaten wert sein könnte. Kunden entscheiden, welche Maschinen sie in zwölf Monaten brauchen. Bei Aixtron sagen beide gerade Gegensätzliches.
Die Aufträge
Licht statt Kupfer für KI-Rechenzentren
Ebenfalls am 24. November meldete Aixtron Folgeaufträge von Nokia für Anlagen des Typs G10-AsP. Mit ihnen werden Bauteile aus Indiumphosphid gefertigt, die Daten per Licht übertragen – eine Schlüsseltechnik für KI-Rechenzentren. Die Auslieferungen sind für 2027 vorgesehen.
Die Zahlen stützen die Sicht der Optimisten: Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro. Die Skeptiker verweisen darauf, dass Anlagenbauer als Erste leiden, wenn Chiphersteller Investitionen strecken, und dass das Geschäft mit Leistungselektronik schwächelt. Den Jahresfinanzbericht legt Aixtron am 4. März 2027 vor.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Wo steht die Aixtron Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 26,89 Euro (plus 3,34 Prozent).
Was hat die UBS entschieden?
Sie stufte die Aktie am 24. November auf „Sell“ ab und senkte das Kursziel von 50 auf 24 Euro.
Welche Aufträge hat Aixtron gemeldet?
Folgeaufträge von Nokia für G10-AsP-Anlagen mit Auslieferung 2027.
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