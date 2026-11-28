Aixtron Aktie: UBS halbiert das Kursziel auf 24 Euro – und Nokia bestellt trotzdem nach

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 17:28 3 Min.

Von 60 auf 27 Euro in fünf Monaten: Die Aixtron Aktie ist nach einer Abstufung um 16 Prozent eingebrochen. Gleichzeitig kommen Folgeaufträge für KI-Photonik. Wer hat recht?

Bild: AIXTRON SE

Am selben Tag, an dem eine Großbank zum Verkauf riet, meldete das Unternehmen neue Aufträge. Deutlicher kann der Gegensatz zwischen Börse und Geschäft kaum ausfallen. Die Aixtron Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 26,89 Euro, ein Tagesplus von 3,34 Prozent. Auf Wochensicht bleibt ein Minus von 8,60 Prozent – der größte Verlust im MDAX und im TecDAX. AIXTRON SE · ISIN: DE000A0WMPJ6 · WKN: A0WMPJ · Handelssymbol: AIXA · US-Handelssymbol: AIXXF Nokia Oyj · ISIN: FI0009000681 · WKN: 870737 · Handelssymbol: NOA3 · US-Handelssymbol: NOK Kurseinbruch am 24. November −16,32 % Xetra-Schluss am 27. November, plus 3,34 Prozent 26,89 € Auftragseingang im dritten Quartal (274,9 Mio. €) +122 % Rekordschluss im Juni 60,42 € Quelle : Xetra-Kursdaten bis 27. November 2026; Aixtron, Bericht zum dritten Quartal 2026 Die Abstufung Von „Neutral“ direkt auf „Sell“ Die Schweizer Großbank UBS stufte Aixtron am 24. November 2026 von „Neutral“ auf „Sell“ ab und senkte das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Die Aktie verlor an diesem Tag 16,32 Prozent und fiel unter ihr bisheriges Novembertief. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Der Einbruch traf eine Aktie, die ohnehin angeschlagen war. Seit dem Rekordschluss bei 60,42 Euro im Juni hat Aixtron mehr als 55 Prozent verloren. Die Abstufung fiel mitten in den Ausverkauf der Halbleiterwerte. Donnerstag und Freitag brachten eine Erholung, die das Tageshoch vom Freitagmittag bei 27,42 Euro aber nicht hielt. Die Aufträge Licht statt Kupfer für KI-Rechenzentren Ebenfalls am 24. November meldete Aixtron Folgeaufträge von Nokia für Anlagen des Typs G10-AsP. Mit ihnen werden Bauteile aus Indiumphosphid gefertigt, die Daten per Licht übertragen – eine Schlüsseltechnik für KI-Rechenzentren. Die Auslieferungen sind für 2027 vorgesehen. Die Zahlen stützen die Sicht der Optimisten: Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro. Die Skeptiker verweisen darauf, dass Anlagenbauer als Erste leiden, wenn Chiphersteller Investitionen strecken, und dass das Geschäft mit Leistungselektronik schwächelt. Den Jahresfinanzbericht legt Aixtron am 4. März 2027 vor. Was für die Aixtron Aktie spricht Mehr als verdoppelter Auftragseingang, Folgeaufträge für KI-Photonik, Lieferungen bis 2027 und ein stark gefallener Kurs. Was dagegen spricht Frische Verkaufsempfehlung, Kursziel unter dem aktuellen Kurs, zyklisches Anlagengeschäft und ein gebrochener Chart. Häufige Fragen zur Aixtron Aktie Wo steht die Aixtron Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 26,89 Euro (plus 3,34 Prozent). Was hat die UBS entschieden?

Sie stufte die Aktie am 24. November auf „Sell“ ab und senkte das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Welche Aufträge hat Aixtron gemeldet?

Folgeaufträge von Nokia für G10-AsP-Anlagen mit Auslieferung 2027. Fazit: Zwei Wahrheiten, ein Kurs Die Aixtron Aktie steckt zwischen einem skeptischen Analystenurteil und vollen Auftragsbüchern. Beides kann stimmen: Das Photonik-Geschäft wächst, der Rest schwächelt. Welcher Teil überwiegt, zeigt der Ausblick im März.

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