Die AIXTRON Aktie setzt ihre Gegenbewegung mit Nachdruck fort: Am Freitagmittag gewinnt das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers 5,80% auf 27,53 Euro und ist damit drittgrößter TecDAX Gewinner. Am Donnerstag war die Aktie bei 26,02 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen, am Mittwoch noch bei 25,69 Euro.
AIXTRON Aktie: TecDAX Gewinner am Mittag - Fast 6% Plus nach UBS-Schock, kommt jetzt die Wende beim Chipausrüster?
Die AIXTRON Aktie steigt am Freitagmittag um 5,80% auf 27,53 Euro und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Nach dem Absturz infolge der UBS-Verkaufsempfehlung kaufen Anleger zurück. Der Auftragseingang spricht eine klare Sprache - der Kurs bislang nicht.
TecDAX Gewinner am Mittag
Warum die AIXTRON Aktie heute steigt
Die AIXTRON Aktie hängt am Puls des Halbleitersektors - und der schlägt am Freitag wieder kräftiger. Die Erholung der Chipwerte in Asien erreicht die Frankfurter Börse.
An den Technologiebörsen in Japan und Südkorea ging es am Freitag deutlich nach oben. Der europäische Techsektor, der nach den Turbulenzen um Nvidia auf den tiefsten Stand seit April gefallen war, erholt sich weiter: Der Stoxx Europe 600 Technology legte am Vormittag rund 2,5% zu. Im MDAX nannte dpa-AFX Siltronic, Elmos und Aixtron als Branchengewinner.
Hinzu kommt eine frische Nachricht aus dem Geschäft: Am 24. November meldete AIXTRON Folgeaufträge von Nokia für G10-AsP-Anlagen zur Herstellung von Indiumphosphid-Photonik. Die Auslieferung ist für 2027 vorgesehen. Solche Komponenten werden unter anderem für die schnelle optische Datenübertragung in KI-Rechenzentren gebraucht.
Chip-Rebound aus Asien
Japan und Südkorea geben die Richtung vor, Europas Halbleiterwerte folgen.
Neue Nokia-Aufträge
Die Folgebestellungen untermauern die Nachfrage nach Anlagen für die Photonik.
Überverkaufte Lage
Nach dem Absturz infolge der UBS-Studie greifen Schnäppchenjäger zu.
Analysten uneins
UBS halbiert das Kursziel - andere Häuser sehen das Doppelte
Zu Wochenbeginn hatte die Schweizer Großbank UBS die AIXTRON Aktie mit einem Verkaufsurteil versehen und das Kursziel auf 24 Euro halbiert. Die Aktie brach daraufhin massiv ein. Am Mittwoch setzte sich die Talfahrt fort, erst ab Donnerstag kamen die Käufer zurück.
Die Einschätzungen gehen allerdings weit auseinander. Citi und JPMorgan sehen ihre Kursziele bei rund 50 Euro. Kepler Cheuvreux und Jefferies hatten Anfang November ihre Kaufurteile bekräftigt - Jefferies verwies dabei auch auf Aufträge für Leistungshalbleiter, AIXTRON selbst auf die Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Rechenzentrumskommunikation.
Fundamentaler Hintergrund
Auftragsboom trifft halbierten Aktienkurs
Fundamental passt das Bild nicht zum Kursverlauf. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122% auf 274,9 Mio. Euro, die Umsatzprognose für 2026 hat AIXTRON bestätigt. Trotzdem hat sich die AIXTRON Aktie seit dem Rekordhoch im Juni rund halbiert - die 52-Wochen-Spanne reicht laut onvista bis 62,66 Euro. Die Abschläge spiegeln vor allem die Sorge um eine KI-Blase wider, nicht das eigene Geschäft.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Elmos Semiconductor
|107,00 Euro
|+7,97%
|Siltronic
|51,10 Euro
|+7,17%
|AIXTRON
|27,53 Euro
|+5,80%
|SMA Solar Technology
|46,66 Euro
|+5,66%
|HENSOLDT
|83,44 Euro
|+5,11%
Quelle: Kursliste 27.11.2026, Mittag
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.