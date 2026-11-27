An den Technologiebörsen in Japan und Südkorea ging es am Freitag deutlich nach oben. Der europäische Techsektor, der nach den Turbulenzen um Nvidia auf den tiefsten Stand seit April gefallen war, erholt sich weiter: Der Stoxx Europe 600 Technology legte am Vormittag rund 2,5% zu. Im MDAX nannte dpa-AFX Siltronic, Elmos und Aixtron als Branchengewinner.

Hinzu kommt eine frische Nachricht aus dem Geschäft: Am 24. November meldete AIXTRON Folgeaufträge von Nokia für G10-AsP-Anlagen zur Herstellung von Indiumphosphid-Photonik. Die Auslieferung ist für 2027 vorgesehen. Solche Komponenten werden unter anderem für die schnelle optische Datenübertragung in KI-Rechenzentren gebraucht.