AIXTRON Aktie: Minus 8,6 Prozent – der Anlagenbauer ist größter MDAX Verlierer der Woche, die UBS-Abstufung sitzt tief

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:46 2 Min.

Die AIXTRON Aktie fällt in der Woche bis zum 27. November um 8,60 Prozent auf 26,89 Euro und ist der größte MDAX Verlierer der Woche. Eine Abstufung durch die UBS löste am Dienstag einen Einbruch um mehr als 16 Prozent aus.

Bild: AIXTRON SE

Die AIXTRON Aktie hat eine schwere Woche hinter sich. Vom 23. bis 27. November fiel das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie um 8,60 Prozent und schloss am Freitag bei 26,89 Euro. Damit ist AIXTRON der größte MDAX Verlierer der Woche. Schlusskurs der AIXTRON Aktie am Freitag 26,89 EUR Wochenverlust, größter MDAX Verlierer der Woche −8,60 % Einbruch am Dienstag, 24.11.2026 −16,32 % neues Kursziel der UBS (zuvor 50 EUR) 24 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026; UBS Die Woche Warum die AIXTRON Aktie MDAX Verlierer der Woche ist Der Absturz kam am Dienstag: UBS-Analyst Harry Blaiklock stufte AIXTRON am 24. November von „Neutral“ auf „Sell“ ab und halbierte das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Die Aktie brach daraufhin um 16,32 Prozent ein. Der Ausverkauf fiel in einen Tag, an dem Technologiewerte insgesamt unter Druck standen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am Mittwoch rutschte die Aktie bis auf einen Schlusskurs von 25,51 Euro weiter ab. Mit der Markterholung ab Donnerstag gewann sie bis Freitag rund 5,4 Prozent zurück. Den Einbruch vom Dienstag machte das aber bei weitem nicht wett. Was für eine Stabilisierung sprechen könnte Gegenbewegung ab Donnerstag

Erholung der Technologiewerte

Kurs nahe am neuen UBS-Ziel Was Anleger bedenken sollten Verkaufsempfehlung der UBS

Investitionszyklus der Chipindustrie

Hohe Schwankungen Einordnung der Redaktion: Die AIXTRON Aktie ist der größte MDAX Verlierer der Woche, weil eine einzige Abstufung den Kurs um ein Sechstel drückte. Die Gegenbewegung blieb verhalten. FAQ Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie Warum war die AIXTRON Aktie MDAX Verlierer der Woche?

UBS-Analyst Harry Blaiklock stufte die Aktie am 24. November auf „Sell“ ab, sie brach um 16,32 Prozent ein. Welches Kursziel nennt die UBS für AIXTRON?

24 Euro, zuvor 50 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AIXTRON Aktie?

ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ. Handelssymbol an deutschen Börsen: AIXA. US-Handelssymbol: AIXXF. Fazit zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie ist der größte MDAX Verlierer der Woche und schließt unter 27 Euro.

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