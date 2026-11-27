AIXTRON Aktie: Der Chip-Rebound aus Asien kommt an – der Anlagenbauer ist MDAX Gewinner, Aufträge mehr als verdoppelt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die AIXTRON Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,31 Prozent auf 26,88 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Asiens Technologiebörsen legen kräftig zu. Der Auftragseingang im dritten Quartal lag mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Bild: AIXTRON SE

Die AIXTRON Aktie zieht am Freitag an. Am Morgen notiert das Papier des Herzogenrather Anlagenbauers bei 26,88 Euro, ein Plus von 0,86 Euro oder 3,31 Prozent. Damit gehört AIXTRON zu den MDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte die Aktie noch bei 25,69 Euro geschlossen. Kurs der AIXTRON Aktie am Morgen 26,88 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,31 % Auftragseingang im dritten Quartal 274,9 Mio. EUR Plus beim Auftragseingang zum Vorjahr +122 % Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; AIXTRON; dpa-AFX Der Auslöser Warum die AIXTRON Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. AIXTRON profitiert von der Erholung der Chipwerte. Laut dpa-AFX stützte die wieder gestiegene Risikobereitschaft am Freitag vor allem die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea. Der europäische Techsektor stand nach der Führungskrise beim KI-Konzern Nvidia unter Druck, hat sich seit dem Tief vom Mittwoch aber um fast 3 Prozent erholt. Die Fundamentaldaten Aufträge rauf, Kurs runter Operativ hat AIXTRON zuletzt geliefert. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro, die Umsatzprognose für 2026 wurde bestätigt. Der Kurs hatte diese Zahlen in den vergangenen Tagen dennoch nicht honoriert und war mit dem gesamten Chipsektor gefallen. Was für die AIXTRON Aktie sprechen könnte Auftragseingang mehr als verdoppelt

Umsatzprognose bestätigt

Erholung der Chipwerte in Asien Was Anleger bedenken sollten Unruhe um Nvidia

Hohe Schwankungen im Chipsektor

Erholungen zuletzt kurzlebig Einordnung der Redaktion: Die AIXTRON Aktie ist MDAX Gewinner, weil der Chipsektor Luft holt. Die starken Aufträge geben der Erholung ein Fundament. FAQ Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie Warum steigt die AIXTRON Aktie heute?

Chipwerte in Asien legen kräftig zu, der europäische Techsektor erholt sich. Wie hoch war der Auftragseingang im dritten Quartal?

274,9 Millionen Euro, ein Plus von 122 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AIXTRON Aktie?

ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ. Handelssymbol an deutschen Börsen: AIXA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner. Der Chip-Rebound aus Asien erreicht den Anlagenbauer.

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