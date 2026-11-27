Die AIXTRON-Aktienanalyse von MPCM vom 26. November 2026 liefert überzeugende Anhaltspunkte für eine mögliche langfristige Neubewertung des deutschen Halbleiterausrüsters. Analyst Malte Schaumann bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 42 Euro. Die hohe Bedeutung optischer Halbleitertechnologien für die KI-Infrastruktur sowie die verbesserten Margenperspektiven bilden den Kern der positiven Einschätzung. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 27,36 Euro (+5,1%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial beeindruckende 53,5 Prozent beziehungsweise 14,64 Euro je Aktie. Allerdings bleiben die begrenzten Fertigungskapazitäten, mögliche zyklische Nachfrageschwankungen und die Unsicherheit über die langfristige Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms erhebliche Herausforderungen. Entscheidend dürfte sein, ob AIXTRON seine gegenwärtigen Wachstumschancen in nachhaltig steigende Gewinne übersetzen kann. Sollte dies gelingen, könnte sich der jüngste Kursrückgang im Technologiesektor rückblickend als interessante Gelegenheit erweisen. Die AIXTRON-Aktie bleibt damit eine der spannendsten, zugleich aber auch risikoreichen deutschen Investmentstorys rund um künstliche Intelligenz.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.