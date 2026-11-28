Zwei Belastungen trafen zusammen. Am Dienstag und Mittwoch gerieten Chipwerte weltweit unter Druck, der US-Technologieindex Nasdaq 100 lag zwischenzeitlich 5 Prozent im Minus. Mitten in diesen Ausverkauf fiel eine Abstufung der AIXTRON Aktie durch die UBS. Der Kurs gab stärker nach als der Sektor.

Am Donnerstag und Freitag folgte die Gegenbewegung. Am Freitag gewann die Aktie 3,34 Prozent, am Mittag hatte sie mit 27,42 Euro noch höher gestanden. Das Loch der Wochenmitte konnte sie damit nur teilweise schließen.