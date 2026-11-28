Zwei gute Tage reichen nicht: Die AIXTRON Aktie verliert in der Handelswoche bis zum 27. November 8,60 Prozent und schließt bei 26,89 Euro (Xetra, comdirect). Der Anlagenbauer aus Herzogenrath ist damit der größte TecDAX Verlierer der Woche, in einer Woche, in der 23 der 30 Indexwerte nicht verloren haben.
AIXTRON Aktie: Größter TecDAX Verlierer der Woche – 8,6 Prozent Minus trotz Erholung am Freitag
Die AIXTRON Aktie verliert in dieser Woche 8,60 Prozent auf 26,89 Euro und ist der größte TecDAX Verlierer der Woche. Eine Abstufung durch die UBS traf den Chipanlagenbauer mitten im Ausverkauf des Sektors.
Warum ist die AIXTRON Aktie TecDAX Verlierer der Woche?
Zwei Belastungen trafen zusammen. Am Dienstag und Mittwoch gerieten Chipwerte weltweit unter Druck, der US-Technologieindex Nasdaq 100 lag zwischenzeitlich 5 Prozent im Minus. Mitten in diesen Ausverkauf fiel eine Abstufung der AIXTRON Aktie durch die UBS. Der Kurs gab stärker nach als der Sektor.
Am Donnerstag und Freitag folgte die Gegenbewegung. Am Freitag gewann die Aktie 3,34 Prozent, am Mittag hatte sie mit 27,42 Euro noch höher gestanden. Das Loch der Wochenmitte konnte sie damit nur teilweise schließen.
Der Sektor hat sich erholt, AIXTRON weniger
Der Vergleich zeigt, wie stark der Sonderfaktor wog. Die anderen Chipausrüster im Index beendeten die Woche mit kleinen Verlusten: SUSS MicroTec minus 1,28 Prozent, PVA TePla minus 1,83 Prozent, Siltronic minus 1,76 Prozent. Elmos schloss sogar 6,50 Prozent im Plus.
AIXTRON baut Anlagen für Verbindungshalbleiter, die in Leistungselektronik, Lasern und in der Stromversorgung von KI-Rechenzentren stecken. Auf Jahressicht steht die Aktie trotz des Rückschlags fast 50 Prozent im Plus. Entsprechend viel Gewinn stand zum Mitnehmen bereit.
Was in der neuen Woche für die AIXTRON Aktie zählt
Die Marke von 27 Euro
Sie wurde am Freitag überschritten und nicht gehalten.
Das Niveau von gut 29 Euro
Dort stand die Aktie vor einer Woche.
Die Investitionspläne der Chipindustrie
Sie bestimmen den Auftragseingang und damit die Antwort auf die Skeptiker.
Stammdaten
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIXXF (OTC)
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
PVA TePla AG: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE, US-Handelssymbol TPLKF (OTC)
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
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