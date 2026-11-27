Die AIXTRON Aktie setzt ihre Erholung am Freitag mit Schwung fort. Zur Mittagszeit notiert das Papier 5,80% höher bei 27,53 Euro und zählt damit zu den größten MDAX Gewinnern. Gegenüber dem Mittwochsschluss von 25,69 Euro hat die Aktie damit in zwei Tagen gut 7% zugelegt.
AIXTRON Aktie: Der Chipausrüster ist MDAX Gewinner am Mittag - Aufträge mehr als verdoppelt
Die AIXTRON Aktie steigt am Freitagmittag um 5,80% auf 27,53 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Der Chip-Rebound aus Asien trifft auf einen Auftragsboom: Im dritten Quartal hat der Anlagenbauer aus Herzogenrath seinen Auftragseingang um 122% gesteigert.
MDAX Gewinner am Mittag
Warum die AIXTRON Aktie heute steigt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die AIXTRON Aktie wird von der weltweiten Erholung der Halbleiterwerte getragen, die ihren Ursprung am Freitag in Asien hat.
Chip-Rally in Fernost
Die Börsen in Seoul und Tokio legten kräftig zu. Der KOSPI gewann mehr als 4%, der Nikkei rund 2,1%. In Hongkong sprangen chinesische Chiphersteller wie SMIC zweistellig nach oben. Für einen Anlagenbauer mit vielen asiatischen Kunden ist das ein wichtiges Signal.
Nvidia-Schock verdaut
Die Führungskrise bei Nvidia hatte den Technologiesektor in den vergangenen Wochen schwer belastet. Nun beruhigt sich die Lage: Der europäische Technologieindex baut seine Erholung vom tiefsten Stand seit April aus, Nvidia lag vorbörslich deutlich im Plus.
Sektorstärke im MDAX
Laut dpa-AFX sind Siltronic, Elmos und Aixtron am Freitag die Branchengewinner im MDAX. Der Index selbst legte am Vormittag um 1,3% auf rund 29.640 Punkte zu.
Fundamentaldaten
Auftragsboom trotz Kursrutsch
Was die Erholung der AIXTRON Aktie fundamental stützt, ist das Auftragsbuch. Im dritten Quartal meldete AIXTRON einen Auftragseingang von 274,9 Millionen Euro - ein Plus von 122% gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatzprognose für 2026 hat das Unternehmen bestätigt.
Trotz dieser starken Zahlen war die AIXTRON Aktie in den vergangenen Tagen mit dem gesamten Chipsektor unter die Räder gekommen. Am Mittwoch verlor sie 4,2% auf 25,69 Euro. Die Diskrepanz zwischen einem mehr als verdoppelten Auftragseingang und einem fallenden Kurs zeigt, wie stark derzeit die Stimmung im KI- und Halbleitersektor den Kurs bestimmt - und weniger das eigene Geschäft.
AIXTRON baut Beschichtungsanlagen für die Halbleiterfertigung, insbesondere für Verbindungshalbleiter wie Galliumnitrid und Siliziumkarbid. Diese Materialien spielen bei der Leistungselektronik, bei Rechenzentren und in der optischen Datenübertragung eine wachsende Rolle.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag (27.11.2026)
|27,53 EUR
|Tagesgewinn
|+5,80%
|Schluss am Mittwoch (25.11.2026)
|25,69 EUR
|Auftragseingang Q3 2026
|274,9 Mio. EUR
|Veränderung zum Vorjahr
|+122%
|Umsatzprognose 2026
|bestätigt
|ISIN / WKN
|DE000A0WMPJ6 / A0WMPJ
Quelle: AIXTRON; Kursliste 27.11.2026; aktiencheck.de
Häufige Fragen zur AIXTRON Aktie
Warum steigt die AIXTRON Aktie heute? Die Halbleiterwerte erholen sich weltweit, angeführt von kräftigen Gewinnen an den asiatischen Börsen. AIXTRON profitiert als Ausrüster der Chipindustrie direkt davon.
Wie gut läuft das Geschäft von AIXTRON? Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 122% auf 274,9 Millionen Euro, die Umsatzprognose für 2026 wurde bestätigt.
Warum ist die Aktie trotz guter Zahlen gefallen? Der Kurs folgte zuletzt vor allem der Stimmung im gesamten KI- und Halbleitersektor, die nach der Führungskrise bei Nvidia deutlich eingetrübt war.
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