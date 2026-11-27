Was die Erholung der AIXTRON Aktie fundamental stützt, ist das Auftragsbuch. Im dritten Quartal meldete AIXTRON einen Auftragseingang von 274,9 Millionen Euro - ein Plus von 122% gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatzprognose für 2026 hat das Unternehmen bestätigt.

Trotz dieser starken Zahlen war die AIXTRON Aktie in den vergangenen Tagen mit dem gesamten Chipsektor unter die Räder gekommen. Am Mittwoch verlor sie 4,2% auf 25,69 Euro. Die Diskrepanz zwischen einem mehr als verdoppelten Auftragseingang und einem fallenden Kurs zeigt, wie stark derzeit die Stimmung im KI- und Halbleitersektor den Kurs bestimmt - und weniger das eigene Geschäft.

AIXTRON baut Beschichtungsanlagen für die Halbleiterfertigung, insbesondere für Verbindungshalbleiter wie Galliumnitrid und Siliziumkarbid. Diese Materialien spielen bei der Leistungselektronik, bei Rechenzentren und in der optischen Datenübertragung eine wachsende Rolle.