Die Aixtron Aktie ist ein Spiegelbild der Nervosität im Chipsektor. Mitte November schloss sie bei 31,23 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nach Angaben von Datenanbietern bei rund 48 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Aixtron Aktie: Aufträge plus 122 Prozent dank KI-Lasern – Analysten sehen bis zu 52,50 Euro
Auftragseingang mehr als verdoppelt, Marge über 30 Prozent und zwei Hochstufungen: Die Aixtron Aktie profitiert vom Ausbau der KI-Rechenzentren. Trotzdem schwankt der Kurs heftig mit dem Chipsektor. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Aixtron Aktie trägt die ISIN DE000A0WMPJ6 und die WKN A0WMPJ. In Deutschland lautet das Handelssymbol AIXA, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol AIXXF gehandelt.
Die Zahlen
Laser für Rechenzentren
Im dritten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro. Treiber war die Lasertechnik für die Datenübertragung in KI-Rechenzentren. Der Umsatz erreichte 183,6 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von rund 31 Prozent. Für 2026 bestätigte Aixtron ein Umsatzziel von 560 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 17 bis 20 Prozent.
Aixtron liefert die Maschinen, mit denen Laser für KI-Rechenzentren gebaut werden. Das ist ein neuer Markt für ein altes Geschäftsmodell.
Die Analysten
Hochstufungen nach den Zahlen
JPMorgan bestätigte am 2. November Overweight und senkte das Kursziel leicht von 54 auf 52,50 Euro. Kepler-Cheuvreux-Analyst Ruben Devos stufte am selben Tag von Halten auf Kaufen hoch und nannte 44 Euro. Auch Deutsche Bank Research (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB) stufte auf Kaufen hoch. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die Aixtron Aktie ist das Rückenwind in einem schwankenden Markt.
Häufige Fragen zur Aixtron Aktie
Wie stark wuchs der Auftragseingang?
Um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro im dritten Quartal.
Was treibt die Nachfrage?
Vor allem Laser für die Datenübertragung in KI-Rechenzentren.
Was erwartet Aixtron für 2026?
Einen Umsatz von 560 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 17 bis 20 Prozent.
Welche ISIN und WKN hat die Aixtron Aktie?
ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIXXF.
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