Wie stark wuchs der Auftragseingang?

Um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro im dritten Quartal.

Was treibt die Nachfrage?

Vor allem Laser für die Datenübertragung in KI-Rechenzentren.

Was erwartet Aixtron für 2026?

Einen Umsatz von 560 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 17 bis 20 Prozent.

Welche ISIN und WKN hat die Aixtron Aktie?

ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIXXF.