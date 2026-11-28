Die Airbus Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Handelssymbol: AIR, US-Handelssymbol: EADSY) hat den Rückschlag der Vorwoche teilweise aufgeholt. Sie gewann 3,04 Prozent und schloss am Freitag bei 195,78 Euro. Damit ist der europäische Flugzeugbauer der neunzehntgrößte DAX Gewinner der Woche. In der Vorwoche hatte die Airbus-Aktie allein am Freitag mehr als 4 Prozent verloren.
Airbus Aktie: DAX Gewinner der Woche – Rückkauf stützt, Endspurt läuft, plus 3 Prozent, schafft der Flugzeugbauer das Rekordziel von 870 Jets?
Die Airbus Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 3,04 Prozent auf 195,78 Euro. Nach dem Absturz der Vorwoche erholte sich der europäische Flugzeugbauer, gestützt vom Milliarden-Rückkauf und mitten im Auslieferungs-Endspurt. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Zwei starke Tage zum Schluss: so lief die Woche der Airbus Aktie
Die Erholung kam spät, aber kräftig.
In der ersten Wochenhälfte stand die Airbus Aktie unter dem Eindruck neuer Daten zum Auslieferungs-Endspurt. Am Donnerstag kam die Wende: Mit einem Plus von 2,1 Prozent schloss die Aktie bei 193,92 Euro. Am Freitag folgte ein weiteres Plus von 0,96 Prozent, getragen von der Erholung am Gesamtmarkt.
Die Gründe
Rückkauf und Erholung: was den Wochengewinner antrieb
Stütze gibt der laufende Aktienrückkauf: Über drei Jahre will Airbus bis zu 5 Milliarden Euro in eigene Aktien stecken, die erste Tranche über bis zu 800 Millionen Euro läuft bis zum 23. Dezember. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 232 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Rückkauf
Bis zu 800 Millionen Euro in der ersten Tranche.
Auftragsbestand
Rund 9.300 Flugzeuge in den Büchern.
Erholung
Der Kurs löst sich vom Vorwochentief.
Endspurt
Rund 200 Übergaben bis Silvester nötig.
Einordnung
Der Dezember als Prüfstein
Bis Ende Oktober hat Airbus 621 Flugzeuge ausgeliefert, im November kamen laut Cirium bis zum 23. November weitere 46 hinzu. Für das Jahresziel von rund 870 fehlen damit noch gut 200 Maschinen. Analysten rechnen für Dezember mit 150 bis 160 Übergaben. Belastend wirken ein Warnstreik im Werk Hamburg und offene Fragen rund um den Verkauf des US-Raumfahrtgeschäfts an Cerberus.
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Warum ist die Airbus Aktie DAX Gewinner der Woche?
Die Aktie erholte sich vom Rückschlag der Vorwoche, gestützt vom Aktienrückkauf und der freundlichen Börsenstimmung.
Welche ISIN und WKN hat die Airbus Aktie?
Die ISIN lautet NL0000235190, die WKN 938914, das Handelssymbol AIR. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter EADSY gehandelt.
Wie viele Flugzeuge muss Airbus noch ausliefern?
Für das Jahresziel von rund 870 Maschinen fehlen noch gut 200 Übergaben.
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