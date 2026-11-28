Warum ist die Airbus Aktie DAX Gewinner der Woche?

Die Aktie erholte sich vom Rückschlag der Vorwoche, gestützt vom Aktienrückkauf und der freundlichen Börsenstimmung.

Welche ISIN und WKN hat die Airbus Aktie?

Die ISIN lautet NL0000235190, die WKN 938914, das Handelssymbol AIR. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter EADSY gehandelt.

Wie viele Flugzeuge muss Airbus noch ausliefern?

Für das Jahresziel von rund 870 Maschinen fehlen noch gut 200 Übergaben.