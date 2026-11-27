Die Airbus Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Handelssymbol: AIR, US-Handelssymbol: EADSY) legt den zweiten Tag in Folge zu. Am Freitagmorgen steigt das Papier des europäischen Flugzeugbauers auf 196,38 Euro, ein Plus von 1,27 Prozent. Damit gehört Airbus zu den DAX Gewinnern am Morgen. Am Donnerstag hatte die Airbus-Aktie bereits gut 2 Prozent gewonnen. Vom Tief der Vorwoche bei 190 Euro hat sie sich damit deutlich gelöst.
Airbus Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Endspurt mit 200 Jets bis Silvester, zündet der Flugzeugbauer jetzt die Jahresend-Rally?
Die Airbus Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 1,27 Prozent auf 196,38 Euro. Der zweite Plustag in Folge kommt mitten im Auslieferungs-Endspurt, ein Milliarden-Rückkauf stützt. Was hinter dem Anstieg der Airbus Aktie steckt.
Der Auslöser
Risikobereitschaft und Rückkauf: warum die Airbus Aktie steigt
Die Erholung im DAX trägt auch den Flugzeugbauer – und der Konzern kauft selbst kräftig eigene Aktien.
Die Commerzbank-Experten sprechen von einer Erholung der globalen Risikobereitschaft, der DAX stieg zum Start um 0,8 Prozent. Die Airbus Aktie setzt damit ihre Gegenbewegung fort. Stütze gibt zudem der laufende Aktienrückkauf: Insgesamt will Airbus über drei Jahre bis zu 5 Milliarden Euro in eigene Aktien stecken, die erste Tranche über bis zu 800 Millionen Euro läuft bis zum 23. Dezember. Belastend wirken ein Warnstreik im Werk Hamburg und offene Fragen rund um den Verkauf des US-Raumfahrtgeschäfts an Cerberus.
Zweiter Plustag
Die Aktie löst sich vom Tief der Vorwoche bei 190 Euro.
Rückkauf läuft
Bis zu 800 Millionen Euro fließen in der ersten Tranche.
Endspurt
Bis Silvester müssen noch rund 200 Flugzeuge übergeben werden.
Warnstreik
In Hamburg ruhte die Arbeit weitgehend.
Die Fundamentaldaten
Rekordziel 870: der Dezember entscheidet
Bis Ende Oktober hat Airbus 621 Flugzeuge ausgeliefert, im November kamen laut dem Datenanbieter Cirium bis zum 23. November weitere 46 hinzu. Für das Jahresziel von rund 870 Auslieferungen fehlen damit noch gut 200 Maschinen. Analysten rechnen für November mit 90 bis 100 Übergaben und für Dezember mit 150 bis 160. Daneben strebt Airbus ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 7,5 Milliarden Euro an. Der Auftragsbestand umfasst rund 9.300 Flugzeuge.
Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 232 Euro, die Spanne reicht von 186 bis 263 Euro. Morgan Stanley sieht die Airbus Aktie bei 255 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Airbus Aktie: 200 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch notiert die Airbus Aktie wieder über der 50-Tage-Linie um 195 Euro. Die nächste Hürde ist die runde Marke von 200 Euro. Nach unten bilden das Vorwochentief bei 190 Euro und die 200-Tage-Linie um 187 Euro die wichtigsten Unterstützungen.
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Warum ist die Airbus Aktie heute DAX Gewinner?
Die Erholung der Risikobereitschaft trägt den DAX, dazu stützt der laufende Aktienrückkauf.
Welche ISIN und WKN hat die Airbus Aktie?
Die ISIN lautet NL0000235190, die WKN 938914, das Handelssymbol AIR. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter EADSY gehandelt.
Wie viele Flugzeuge muss Airbus noch ausliefern?
Für das Jahresziel von rund 870 Maschinen fehlen noch gut 200 Übergaben.
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